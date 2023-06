Het kleine Almere City schuwt het niet groot te dromen

Doelman Nordin Bakker stopt zaterdag een van de drie strafschoppen tegen VVV. Beeld Pro Shots / Ron Baltus

Bij de strafschoppenserie ontstaat zaterdag in het zonnige Almere een bijna ouderwetse beweging in het stadion, bekend uit het amateurvoetbal. Veel publiek spoedt zich langs de afrastering naar het doel waar het gaat gebeuren; de penalty’s, de apotheose na twee wedstrijden tegen VVV van 1-1, eentje met verlenging.

Daar bij dat doel voltrekt zich een zeldzaam spektakel. Doelman Nordin Bakker van Almere City stopt drie strafschoppen van VVV’ers en ziet er eentje hoog overvliegen. ‘Op de training pak ik regelmatig penalty’s, maar nooit vier van de vier.’ Het publiek scandeert zijn naam: Nor-din Bak-ker.

Mascotte Ally de Aap, voor de gelegenheid met zwemband, verdwijnt in de hossende kluwen. Almere City, de jongste club uit het betaald voetbal (opgericht in 2001), speelt de finale van de play-offs om zijn debuut in de eredivisie, tegen Emmen. Dinsdag eerst thuis.

Scheidsrechter Edwin van de Graaf was voorzichtig. Hij liet de strafschoppen nemen aan de kant van businesstribune, achter het doel. Niet richting de harde kernen. Het duel was al een keer stilgelegd vanwege een beker bier op het veld. Definitieve staking vanwege gooien tijdens de strafschoppenserie, was wel heel bizar geweest.

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Aanvoerder Damian van Bruggen van Almere: ‘Ik dacht even, het kan alleen fout gaan met die strafschoppen, na al die gemiste kansen in de wedstrijd.’ Hij was vooral blij, de speler die al in de jeugd bij Almere voetbalde en na omzwervingen terugkeerde. Over de mogelijkheid van promotie: ‘Ik denk dat de club zo’n extra duwtje in de rug kan gebruiken. Dan kan iets heel moois ontstaan.’

Op social media is ook al afkeuring te bespeuren over de mogelijkheid van Almere in de eredivisie. Weer zo’n petieterig stadion, met 3.800 toeschouwers uitverkocht zaterdag. Terwijl de eredivisie al Excelsior en RKC heeft en tal van ‘grotere’ clubs, van ADO tot NAC, van De Graafschap tot Roda JC, en straks ook FC Groningen en Cambuur, ‘verpieteren’ in de eerste divisie. Maar daar kan Almere niets aan doen. Almere City heeft ambitie en voert goed beleid. De jeugdopleiding is uitstekend, met Jong Almere dat zelfs is gepromoveerd naar de tweede divisie.

Zaterdag had Almere het stadion misschien twee keer kunnen uitverkopen. Meer niet. Almere is nu eenmaal een relatief nieuwe, uitgebreide stad. Stad van de vrijheid, zoals ze hier zingen, en dat blijkt ook uit de supporters. Veel inwoners zijn gewoon voor Ajax, FC Utrecht, PEC Zwolle, of welke club ook.

Op een spandoek staat: Verrezen uit een nieuw idee. En dat klopt wel. De faciliteiten zijn uitstekend. Het Yanmar Stadion is, hoe klein ook, modern. De eigenaar, vastgoedhandelaar Lesley Bamberger, is ontstellend rijk, maar hij smijt niet met miljoenen.

Gestage groei is het devies. In het stadion ligt echt gras, sowieso redelijk bijzonder voor de eerste divisie. En, niet onbelangrijk, de spelopvatting is positief en aanvallend.

Trainer Alex Pastoor

Met lichte spot bedankt trainer Alex Pastoor in het feestgedruis de gooier van een beker bier op het veld, aanleiding tot een onderbreking na de 1-1. Hij kon even op de mannen inpraten. Almere, dat op alle fronten beter was, leunde na de 1-0 te ver terug. ‘Het seizoen trok aan ons voorbij. We zijn steeds beter gaan voetballen.’

‘Ik ben enorm van steeds hetzelfde doen en dat steeds intensiever’, legt Pastoor zijn theorie uit in één zin. Hij krijgt complimenten van menigeen, omdat hij echt een team heeft gesmeed dat fijn voetbal speelt bovendien, met veel beweging, met Lance Duijvestijn als uitblinker, met snel talent op de vleugels, zoals de razendsnelle, behendige Anthony Limbombe. Als de een moe is, speelt de ander de vleugelverdedigers kapot. Zo kan Pastoor Rajiv van La Parra laten invallen, met een behoorlijk status als voetballer, ook in Engeland.

Van Bruggen, de aanvoerder, over de ontwikkeling van de club: ‘Het was eigenlijk een amateurclub, en nu is het een profvereniging met een topaccommodatie. Het stadion, de trainingsvelden. De organisatie, de staf. De club heeft goede stappen gemaakt.’

Alleen Pastoor noemen of diens assistent Hedwiges Maduro, is hem te simpel. ‘Dan doe je anderen tekort. Als je het met elkaar moet rooien, is het goed dat je met zijn allen door een deur kunt.’

In Almere bestaan intussen allerlei soorten van honger. Sportief, en ook in letterlijke zin. Zo gauw er een onderbreking is, of het nu de rust is, het stilleggen van het duel of de korte tijd tussen 90 minuten en verlenging, telkens is er een run op de tappunten en verkopers van luxe broodjes en patat, die de rijen amper kunnen verwerken. ‘Oh, heb ik net het doelpunt gemist’, zegt iemand als hij kort na rust terugkeert. Maar wel een vers biertje gescoord.