Het Kimberley-effect: Olympisch brons Bos wakkert enthousiasme voor de sleesport aan

Er was geen Epke-effect in het turnen, geen Dafne-effect in de atletiek. Het is een mythe dat topsportsucces zorgt voor verse aanwas. Maar een Kimberley-effect in de sleesport? Dat zou zomaar, als uitzondering, de realiteit kunnen zijn.

Kimberley Bos heeft skeleton en bobsleeën in Nederland een gezicht gegeven. Zij durft zich met het hoofd naar voren en de buik op een slee met snelheden tot 120 kilometer per uur door een kronkelig ijskanaal te storten. Met haar bronzen plak, Europese titel en wereldbekeroverwinning van vorige winter liet ze bovendien zien dat vanuit het vlakke Nederland sleesucces haalbaar is.

Op Papendal presenteert de Bob- en Sleebond Nederland (BSBN) zaterdag een heel contingent aan nieuwe bobsleeërs, skeletonners en ook één jeugdige rodelaar. Zo’n grote groep heeft de kleinste sportbond van ons land nog nooit op de been gekregen, volgens voorzitter Wim Noorman dankzij de 28-jarige Bos.

Met minder dan honderd leden moet de BSBN het sowieso niet hebben van natuurlijke aanwas. De nieuwe rekruten zijn niet zomaar komen aanwaaien. In de zomer is er actief gescout op selectiedagen. Als vanouds kwamen daar relatief veel sporters uit de atletiek op af. Sprinters en werpers bezitten de kracht en explosiviteit die nodig is om een slee op gang te duwen in de eerste meters van het ijskanaal.

Bos merkte dat haar aanwezigheid op de selectiedagen iets deed. Veel sporters vertelden dat zij hun voorbeeld was, eentje vroeg zelfs verlegen of ze samen met hem op de foto wilde. ‘Dat vond ik best gek.’

Zaterdag is de bronzen Bos zich bewust van haar voortrekkersrol. Als ze Mees van Buren passeert, stopt ze even en geeft hem een hand. ‘Jij bent onze rodelaar, toch? Als er iets is, kun je me altijd een berichtje sturen.’

Voor het eerst in het bestaan is de BSBN de komende vier jaar op weg naar de Olympische Spelen al verzekerd van een sponsor. Newcold, dat over de hele wereld grote diepvriespakhuizen bestiert, was vorig seizoen ook al geldschieter van de bobbers en van Bos. Het contract is tot 2026 verlengd.

Vaak had de bobsleebond alleen in de olympische winter een sponsor. Nu is er meer tijd om iets op poten te zetten. Dat is een ongekende weelde die perspectief biedt. Noorman: ‘Je hebt altijd maar vier jaar om je voor te bereiden. Hoe kun je dan het verschil maken? Of door harder te trainen of door eerder te beginnen.’

Startbaan op Papendal

Dankzij Bos’ successen komt ook een andere droom van de bobsleebond dichterbij: een startbaan op Papendal. Jarenlang was er een oefenbaan op een terrein van een voormalige sponsor in Harderwijk. Dat werd in 2018 gesloten. Sindsdien moet Bos het bergafwaarts rennen met haar hand aan de slee oefenen op een aflopend stuk bij de atletiekbaan op Papendal, met een zelf geknutseld karretje als skeleton. ‘Dat is iets, maar het is niet alles. Naar beneden lopen is een van mijn zwakste punten en dat kan ik hier niet echt oefenen.’

De komende twee winters moet vooral Bos het logo van de sponsor onder de aandacht brengen, samen met Jackie Narracott. De Australische nummer twee van de Spelen in Beijing vormt met ingang van deze winter een tweepersoonsploegje met Bos.

Van de bobsleeërs valt weinig te verwachten de komende tijd. Ivo de Bruin is gestopt. Hij stuurde vorig jaar in Beijing de vier- en tweemansbob naar de 23ste en 26ste plaats. Ook Karlien Sleper, die vorig jaar op de Spelen 26ste werd in de monobob, is er niet meer bij. Hun vervangers moeten het sturen van de bobslee met 140 kilometer per uur nog leren.

‘Ze gaan in opleiding’, zegt Noorman. Dat betekent: zo vaak mogelijk afdalen. ‘Drie maanden lang, zes dagen per week, acht keer per dag.’ Goedkoop is het niet. Voor elke afdaling moet betaald worden. Met de stijgende energieprijzen nemen ook de kosten van de bobsleebanen toe. Op de baan in Sankt-Moritz na zijn het allemaal kunstijsbanen.

Makkelijk is het leren sturen niet en zonder risico’s evenmin. Kogelslingeraarster Robin Post kreeg dit jaar al de kans om af te dalen in een bobslee en kapseisde bij haar eerste poging. Ondersteboven gleed ze door het ijskanaal. Ze werd aangespoord om het direct opnieuw te proberen. ‘Had ik dat niet gedaan, dan had ik het waarschijnlijk helemaal nooit meer geprobeerd.’

Een deel van de gepresenteerde sleeërs moet nog debuteren op het ijs. Misschien valt het ze tegen. En het is ook afwachten wie het de komende jaren volhoudt om, grotendeels buiten de schijnwerpers, zich in de veeleisende sport te bekwamen zonder salaris. Want dat is ook de realiteit: ondanks de sponsoring krijgen de nieuwe bobbers niet betaald.

Hoe duurzaam het Kimberley-effect is, moet dus nog blijken. Bos weet dat zelf maar al te goed. ‘Pas als al deze sporters volgend jaar blijven, kun je zeggen dat het effect bestaat.’