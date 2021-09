Het katholieke gedachtengoed heeft Kolping Boys allang van zich afgeschud

Beeld Klaas Jan van der Weij

Van alle 1100 Kolping Boys is Dick Veel de Kolping Boy. Als kind wierp hij elke ochtend een blik uit zijn slaapkamerraam om te controleren of het voetbalveld er nog wel was. Nu biedt de kantine van Kolping Boys aan alle kanten uitzicht op voetbalvelden. 69 jaar oud is Dick Veel. Hij was voetballer en voorzitter. Als historisch geweten zag Dick Veel een dorpsclub uitgroeien tot de grootste voetbalvereniging van de stad Alkmaar.

In Nederland is het hele alfabet bezaaid met voetballende boys, van Arnhemse Boys naar Zinkwegse Boys. Meestal zijn dat geen tot de verbeelding sprekende clubnamen. Maar de boys van Oudorp gingen niet over één nacht ijs toen kapelaan Velzeboer ze in het voorjaar van 1939 bijeenriep in het patronaatsgebouw.

Na de opheffing van VVO twee jaar eerder vond de kapelaan het de hoogste tijd voor een nieuwe voetbalclub. Alle aanwezigen mochten een naam suggereren. De keuze viel op Kolping Boys als eerbetoon aan Adolph Kolping. Deze Duitse pater had zich in de negentiende eeuw sterk gemaakt voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van jonge arbeiders.

Gezellenverenigingen

Daartoe werden zogenoemde gezellenverenigingen opgericht, ook in Nederland, met daaruit vertakkingen naar het voetbal. Uit zijn hoofd dreunt Dick Veel een serie voetbalclubs op, die verwijzen naar Adolph Kolping. De meeste zijn allang opgeheven of opgelost in fusies. Maar het naburige Bovenkarspel herbergt nog altijd KGB (Kolpings Glorie Blijft), in Nijmegen leeft FC Kolping voort als Dynamo-Kolping en het Haarlemse Onze Gezellen verwijst ook naar het katholiek-sportieve gedachtengoed.

En dan heb je dus Kolping Boys, al doet de naamgever er inmiddels niet meer toe. Rond de annexatie van Oudorp door Alkmaar in 1972 heeft Kolping Boys zijn herkomst van zich afgeschud en daarmee ook Adolph Kolping.

Verhuizing

Om de stroom van nieuwe leden aan te kunnen, verhuisde de club aan het eind van dat decennium naar sportpark De Nollen. De nieuwbouw in noordelijk Alkmaar en vervolgens in zuidelijk Heerhugowaard heeft Kolping Boys enorm in de kaart gespeeld. Elk seizoen dienen zich verse boys en girls aan.

Dick Veel wijst naar de Wall of Fame in de kantine. Daar hangen shirts van AZ en PEC Zwolle, clubs met een Kolping Boy in de gelederen. Pronkstuk is een shirt van Barcelona, ooit gedragen door Stefanie van der Gragt, ook groot geworden op sportpark De Nollen.

Wordt het geen tijd deze girlpower de eer te geven, die deze verdient? Wordt het geen tijd voor Kolping Boys & Girls? Nee, zegt Dick Veel. Zoals Kolping een zelfstandig begrip werd, zo is Boys dat ook geworden.