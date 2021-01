Het kan nog wat worden met Feyenoord dankzij een nieuwe spits en een fitte selectie

Leroy Fer is heel blij met de goal van Nicolas Jorgensen, net als Steven Berghuis. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dick Advocaat maakt met zijn hand zijn gezicht denkbeeldig wat langer. Een aantal van zijn spelers loopt met ‘zo’n snuit’ rond, vertelt de Feyenoord-coach na de 2-0-zege op Sparta. En dat bevalt hem wel. ‘Dat laat ik lekker gaan. Als ik zelf vroeger niet speelde, was ik ook niet de aardigste. Concurrentie is gewoon belangrijk.’

Voor de winterstop was het, gechargeerd gesteld, bij Feyenoord zo dat wie fit was speelde. Nu is er vooral voorin volop te kiezen voor Advocaat doordat Luis Sinisterra, Ridgeciano Haps en Nicolai Jørgensen terug zijn van blessures en er vanuit Zuid-Amerika een gereputeerde spits aanmeerde, Lucas Pratto. Aanvoerder Steven Berghuis al even verheugd: ‘Je moet elke dag ‘aan staan’ om te spelen. Zo hoort het ook bij Feyenoord.’

Feyenoord wint als startschot van de topzware maand januari tamelijk overtuigend op bezoek bij een tegenstander waarmee het drie maanden geleden nog alle mogelijke moeite had. Toen werd het 1-1, vooral dankzij geweldig keeperswerk van Feyenoord-doelman Justin Bijlow.

Feyenoord voert ditmaal grotendeels de regie over de wedstrijd, terwijl Sparta in de laatste maanden van 2020 florissante resultaten boekte en ‘een heel vervelende speelstijl’ heeft, vindt Advocaat. Hij doelt op de lange ballen van achteruit na rust.

De derby van Rotterdam is de laatste jaren meestal geen wedstrijd voor fijnproevers. Ditmaal ook niet, omdat veel Feyenoorders hun vorm nog moeten bijpunten. De kenmerkende slaloms van Sinisterra blijven nog verstopt in zijn heupen. De jonge Colombiaan staat pas voor het eerst in de basis na een gecompliceerde knieblessure die hem in een ander tijdsgewricht zijn carrière had gekost. De voor hem ingevallen Haps, die met onbekend letsel twee maanden ontbrak, loopt zichzelf in zijn ijver zowat voorbij.

Komen zij echt op dreef dan heeft Feyenoord met de sterke middenvelder Leroy Fer, creatieve aanvaller Berghuis, bijna weer fitte Bijlow en soevereine verdediger Marcos Senesi weer de helft van de ploeg op topclubniveau. De rest probeert aan te pikken, maar is nog niet echt getest. Dat zal volgende week pas serieus gebeuren door Ajax en later in de maand door AZ en PSV.

Lucas Pratto heeft op de buitenkant van de paal gemikt en baalt. Keeper Maduko Okoye is opgelucht. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Sparta is een stevige eerste noot om te kraken. Sparta heeft slechts in de begaafde middenvelder Abdou Harroui een speler met extra klasse, maar is een stevig, ingespeeld collectief dat moeiteloos schakelt van speelstijl. Om Feyenoord serieus pijn te doen, ontbreekt voorin brille en stootkracht.

Advocaat heeft daarover ineens niet meer te klagen en stookt het concurrentievuurtje op door Pratto direct op te stellen. In zijn eerste wedstrijd profileert de geroutineerde Argentijn zich niet als de wereldspits die wellicht verwacht werd op basis van zijn cv en interviews. Maar in een 30 graden koudere atmosfeer dan in Buenos Aires, op stug kunstgras, omringd door nieuwe ploeggenoten en met Sparta-houwdegen Tom Beugelsdijk in zijn nek valt hij ook niet zo tegen als al door menig columnist gevreesd.

Hij toont zich kopsterk en loopt een paar keer slim weg bij zijn tegenstanders, doch schiet voor rust op de paal en erna, bij zijn allergrootste kans, naast. Advocaat merkt op al blij te zijn dat Pratto in scoringspositie kwam na pas drie groepstrainingen. ‘Hij is leergierig, al heel erg bezig om bij de rest aan te geven hoe hij de ballen wil hebben.’

Zeker is dat pure snelheid ontbreekt. Advocaat: ‘Zoals Van Hanegem altijd zegt gaat het er niet om hoe snel je bent, maar hoe en wanneer je loopt.’

Tegenstander Beugelsdijk was vooraf al extra gemotiveerd. ‘Ik las al die verhalen over hem dus dacht: kicken, laat maar komen. Het is inderdaad een beer van een vent, balvast, slim. Maar geen type ‘moordenaar’ zoals je misschien verwacht bij een Argentijn. Ik vond het juist een sympathieke vent.’

Invaller Jørgensen, die mede door blessureleed al een poos te weinig brengt, reageert zoals Advocaat hoopt; met een doelpunt. ‘Een goede speler, een tank. Het doet pijn als je tegen hem aanloopt,’ is Jørgensen na afloop vol lof over zijn concurrent. ‘Ik moet verbeteren. Er is een nieuwe spits in de stad. Opwindend. Ik hoop dat hij het goed doet. Concurrentie maakt iedereen beter. Ik word elke dag gepusht.’

Het is pas het tweede doelpunt dit seizoen van Jørgensen, die eigenlijk matig invalt doch profiteert van een snelle overname via Mark Diemers en Berghuis vlak voor tijd. Zijn schot is hard, maar lijkt houdbaar voor Sparta-doelman Maduka Okoye die in de 11de minuut wel kansloos is op een vallende kopbal van Lutsharel Geertruida na voorbereidend werk van Senesi en Tyrell Malacia.

Eindelijk heeft hij opties, zegt Advocaat, stralend als een kind dat na zijn verjaardag ineens vijf speelgoedautootjes aan zijn collectie mag toevoegen. Bryan Linssen valt helemaal niet in, terwijl hij in de voorgaande wedstrijd tegen Heerenveen nog drie keer scoorde. En er komen nóg vier spelers terug van blessures: Kökcü, Bijlow, Teixeira en Bozenik.

Nóg meer lange gezichten dus. Advocaat kan niet wachten. ‘Het wordt leuk zo.’