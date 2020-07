Het jaar van Liverpool, José Mourinho en dr. Marcus Rashford

Ondanks een leeg stadion is het feest op er voor Liverpool niet minder om afgelopen woensdag. Beeld AFP

1. Chelsea – Sheffield United 2-2: W onder van Sheffield



Een 2-0-achterstand wegwerken op Stamford Bridge. Met deze stunt, op de vierde speeldag, gaf het net gepromoveerde Sheffield United een visitekaartje af. Of in de woorden van manager Billy Wilder: ‘We zijn geen dagjesmensen, die hier zijn om handtekeningen te krijgen.’ Drie keer eerder, toen Chelsea landskampioen werd, stonden The Blades onderaan de derde divisie van het Engelse voetbal. Het succes van de historische club uit Yorkshire groeide uit tot een van de mooiste verhalen van het seizoen, al zijn ze Europees voetbal net misgelopen.

2. Southampton – Leicester City 0-9: Uniek staaltje vertrouwen

Het regende pijpestelen op vrijdagavond 25 oktober toen het St Mary Stadium van Southampton kort voor rust leegstroomde. Ayoze Perez had net 0-4 gescoord voor Leicester en een uur later stond de eindstand 0-9 op het bord. Een record. Normaal gesproken zou de verliezende manager opstappen, maar Ralph Hasenhüttl bleef aan en kreeg vertrouwen van de clubleiding. Dat betaalde zich uit. Vanaf dat moment ging het bergopwaarts voor de Saints. Ze lieten bij vlagen goed voetbal zien uit tegen Liverpool en Manchester City en namen in januari wraak bij Leicester (1-2). Een les voor menig voetbalbestuurder.

3. Arsenal – Crystal Palace 2-2: Oorlog en vrede bij Arsenal

Toen zijn ploeg een 2-0-voorsprong had verspeeld tegen Crystal Palace werd Granit Xhaka gewisseld. Maar hij deed dat op een manier die deed denken aan de dichtregels van Dylan Thomas: Rage, rage, against the dying of the light. De aanvoerder provoceerde de fans, die hem uitscholden en -floten. Een paar weken later deed Mesut Özil iets soortgelijks tegen Manchester City. Maar Arsenal herrees nadat oud-speler Mikel Arteta als manager was aangesteld. Na de lockdown begon vooral Xhaka goed te spelen. Het ontbreken van supporters deed de Zwitser zichtbaar goed.

4. Leicester City – Liverpool 0-4: Superioriteit van Liverpool

Dit was natuurlijk het seizoen van Liverpool, maar het kiezen van de beste wedstrijd valt niet mee. Het waren er veel. De knapste overwinning viel op Tweede Kerstdag. Op papier was Leicester City-uit een lastige pot. De formatie stond op de tweede plek en de mannen van Jürgen Klopp waren net teruggekeerd uit Tokio waar ze de wereldbeker hadden gewonnen. Maar The Reds speelden de thuisploeg compleet van de mat. Op die avond in het King Power Stadium was er geen enkele twijfel meer mogelijk wie anno 2020 Koning Voetbal is: na dertig jaar zou Liverpool kampioen worden.

5. Wolverhampton – Manchester City 3-2: City valt door schouderduw

Met nog 8 minuten te gaan en bij een 1-2-voorsprong wil Manchester City’s Benjamin Mendy de bal over de achterlijn laten lopen. Maar hij had buiten de kracht van Adama Traoré gerekend. Met een schouderduw zette de Wolves-aanvaller de verdediger opzij. Uit zijn voorzet volgt de gelijkmaker. En net voor tijd volgde ook nog de winnende treffer. Uitgerekend tegen de regerend kampioen zette Wolves een 0-2-achterstand om in een 3-2-zege. Dit was de spannendste wedstrijd van het seizoen, eentje ook die de kwetsbaarheid aan van City aantoonde.

6. Manchester United – Burnley 0-2: Hoop van het noorden

Het was een slecht jaar voor de oude topclubs uit het industriële noorden van Engeland. Bury ging failliet en Bolton Wanderers, nipt ontsnapt aan de ondergang, viel terug naar de laagste divisie. En ook Wigan Athletic zit in diep in de problemen. Positieve uitzondering is Burnley. Wederom loodste Sean Dyche de 138 jaar oude club naar een plekje in het linkerrijtje. Op een koude winteravond wist het voor het eerst sinds 1962 op Old Trafford te winnen. Misschien nog knapper was de 1-1 die het in juli uit het vuur sleepte bij Liverpool, een wedstrijd die The Clarets zelfs hadden kunnen winnen.

7. Manchester City – Liverpool 4-0: Waarschuwing van Pep

Een ploeg die kampioen is geworden, betreedt bij de eerstvolgende wedstrijd het veld door een erehaag bestaande uit de selectie van de tegenstander. Alsof het zo moest zijn, was het aan Manchester City om deze eer te betonen aan de titelhouder. Maar de oud-kampioen gaf zich niet zomaar gewonnen. De Liverpool-spelers, ogenschijnlijk moe van het kampioensfeest, werden vernederd door Kevin De Bruyne en zijn in hemelsblauw gehulde ploeggenoten. Het had zelfs 5-0 kunnen zijn als de VAR niet wederom had dwars gelegen. Het was een signaal van Guardiola aan Klopp: jullie zijn niet van ons af.

José Mourinho keerde als verloren zoon terug bij Tottenham Hotspur. Beeld BSR Agency

8. Tottenham Hotspur – Arsenal 2-1: José’s klootzakjes

Het Premier League-seizoen werd halverwege een stukje leuker door de terugkeer van een verloren zoon: José Mourinho kreeg een kans bij Tottenham Hotspur. Onder zijn leiding maakte elegantie plaats voor vechtlust. Op een Amazon-docuserie over Spurs is te zien hoe Mourinho zijn spelers aanmaant om anderhalf uur lang ‘klootzakken’ te zijn. ‘Gewiekste klootzakken’, voegt hij eraan toe. ‘Geen domme klootzakken.’ Een felbegeerde beker zat er niet in, maar de ploeg eindigde wel boven Arsenal nadat de Noord-Londense derby vechtend, en met een laag percentage balbezit, werd gewonnen.

9. Crystal Palace – Manchester United 0-2: Dr. Marcus

Manchester United kende een prima tweede seizoenshelft, wat vooral te danken was aan de levensgevaarlijke aanvallers Anthony Martial, Mason Greenwood en vooral Marcus Rashford. Laatstgenoemde heeft zich ontwikkeld als doelpuntenmachine en de prachtige manier waarop hij tegen Selhurst Park twee Palace-verdedigers kappend het bos in stuurde, was van een schoonheid die aan Van Basten deed denken. Maar niet alleen op het veld blonk de 22-jarige uit. Tijdens de lockdown ontwikkelde hij zich tot politieke campagnevoerder. Hij kreeg een eredoctoraat aan Manchester University voor zijn actie om kansarme kinderen in Engeland tijdens de zomervakantie aan een warme maaltijd te helpen.