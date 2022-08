Het jaar dat coaches Slot (Feyenoord) en Schreuder (Ajax) ploeggenoten waren bij NAC

Arne Slot in het shirt van NAC. Beeld ANP / Willem van de Polder

Het is 29 mei 2003, 14.40 uur als in het stadion van RBC in Roosendaal NAC-aanvoerder Alfred Schreuder vanaf het middenveld met links een magnifieke dieptepass geeft op zijn ploeggenoot Arne Slot. Slot controleert de bal stijlvol met rechts en prikt met zijn linkervoet de bal over RBC-doelman Wim de Ron. 0-1. Het is wonderlijk hoe onderkoeld commentator Jack van Gelder, bekend van zijn jubelende uithalen, reageert. ‘Dit is de openingstreffer, doelpunt van Slot. Prachtige bal van Schreuder en Slot voor 0-1.’

Ze hebben nog haar, de huidige trainers van Ajax (Schreuder) en Feyenoord (Slot), maar het wordt al wat dunner. Het is een pittig seizoen geweest voor NAC: financiële problemen, kritiek op de duurbetaalde spelers, wisselende prestaties. Trainer Henk ten Cate pafte de ene sigaret na de andere weg.

Voor beide middenvelders met dezelfde initialen was het enorm vormend voor hun ontwikkeling, gaven ze later aan. Schreuder (destijds 30) kreeg de verantwoordelijkheid om de kar te trekken, Slot (24) was niet zeker van een basisplaats.

NAC lijkt ruim naast Europees voetbal te grijpen, maar de laatste vijf duels worden gewonnen, met de 1-2-winst op RBC als sluitstuk. NAC wordt vierde en gaat Europa in, er is feest in de kleedkamer waar de NOS bij mag zijn. ‘Gefeliciteerd met een geweldig seizoen’, buldert Ten Cate.

Schreuder verdient een transfer naar Feyenoord. Slot eindigt als basisspeler en doelpuntenmaker, en wordt genoemd als nieuwe voortrekker. Maar uiteindelijk maken ze vooral furore als trainer.

Het was het enige seizoen dat Schreuder en Slot in dezelfde ploeg speelden. Was er sprake van vriendschap of een competentiestrijd tussen de huidige leiders van de grootste clubs van Nederland? En was hun trainerstalent toen al zichtbaar? De Volkskrant sprak vijf oud-ploeggenoten en assistent-trainer Ton Lokhoff.

Volgens Anouar Diba waren de verhoudingen duidelijk: ‘Alfred was toen al de baas, zelfs onder de jongens die eigenlijk geen baas accepteren. Iedereen noemde hem ‘capitano’. Zijn wil was wet, maar hij kon het op zo’n respectvolle manier brengen dat je deed wat hij wilde. Hij raakte bij iedereen de juiste snaar. Arne kwam net van FC Zwolle in een best lastige, diverse groep, was zachtaardiger, al durfde hij zeker zijn mening te geven.’

Arne Slot als coach van Feyenoord. Beeld Pro Shots / Paul Meima

Lokhoff: ‘Als je een beslissing nam, moest je die wel goed motiveren met die twee erbij. Er werd vaak gevraagd naar het ‘waarom’.’

Dikke vrienden waren ze niet.

Diba: ‘Het was een beetje twee kapiteins op een schip, waarbij Alfred duidelijk de kapitein was. Arne wilde ook wel invloed, maar stond nog een beetje alleen. Ze hadden respect voor elkaar, omdat ze allebei heel goed konden voetballen, het spel zagen, bij een rondo hoefden zij zelden in het midden. Maar Alfred zat al langer bij NAC, was de aanvoerder, kende iedereen, was goed met de trainer.’

Lokhoff: ‘Ze hadden een totaal ander karakter. Alfred was meestal heel rustig, maar kon op het veld echt over-mijn-lijk zijn. Als controleur altijd bezig met de organisatie, ook buiten het veld. Arne was de mooie voetballer, de nummer 10. Bij ons was het vechten voor je plek. En die verloor Arne al vrij snel. Had-ie het moeilijk mee. Uiteindelijk speelde hij nog best veel.’

Beide zonen van (amateur-)voetbaltrainers komen uit dorpen buiten de Randstad. Bergentheimer Slot groeide op bij FC Zwolle, NAC was zijn eerste ontdekkingstocht buiten Overijssel. Schreuder verliet al jong het Gelderse Barneveld om in de jeugdopleidingen van Feyenoord en PSV te spelen en werd via RKC binnengehaald door NAC in 1997 waarmee hij al een degradatie en promotie had meegemaakt.

Veelzeggend: toen Ten Cate in 2000 naar NAC kwam, kreeg die het op het eerste trainingskamp in Mierlo aan de stok met Schreuder.

Rob Penders: ‘Ten Cate had doelman Babos meegenomen uit Hongarije en wilde dat die via de backs opbouwde. Alfred zag dat niet zitten, dat liep verbaal behoorlijk uit de klauwen. Maar ze zijn steeds meer naar elkaar toegegroeid.’

Dat gold voor de hele groep, mede door het overlijden van de jonge speler Ferry van Vliet in 2001. Penders: ‘Die impact was enorm. We werden hechter, gingen ook steeds dominanter voetballen. Ten Cate en Alfred bespraken soms samen wat er moest gebeuren. Ten Cate was echt goud voor ons, hard, veeleisend, tactisch heel goed. Arne had het moeilijk onder hem, maar stak er ook veel van op.’

Alfred Schreuder in het shirt van NAC. Beeld ANP / Foto Leo Vogelzang BV

Hoewel Ten Cate later zei in Slot direct een trainer te zien, riep hij niet hem, maar Schreuder, Penders en Babos vijf wedstrijden voor het einde van het seizoen naar zijn kantoor. Babos: ‘Wij moesten het gaan doen, Europees voetbal halen, hij legde de druk bij ons. Wij moesten de rest meenemen. Dat kon je aan Alfred wel toevertrouwen, die kon eindeloos met je in de kleedkamer situaties terughalen, voorzichtig aangeven wat er beter moest, maar je op het veld ook keihard op je flikker geven. Na afloop was-ie weer een superlieve man. Hij regelde van alles voor ons. Arne was bedeesder.’

Ali Boussaboun: ‘Er verliet nog geen godverdomme zijn mond. Die beheersing, daar was ik als temperamentvolle jongen wel jaloers op. Daarin zag ik al een trainer. Maar Arne moest wennen aan het straatklimaat dat er toen heerste bij NAC, hij was de gevierde man in Zwolle, dan word je comfortabel. Ten Cate eiste meer agressiviteit. Hij moest op zijn tenen lopen bij NAC en dan speelde hij nog niet altijd.’

‘Dat was wel frustrerend voor hem’, weet Bart van den Eede. De Belgische spits was ook nieuw, maar al vlot zat hij op de bank naast Slot. ‘We werden beste vrienden, veel golfen samen, geregeld naar een concert, de vrouwen mee. Ik mocht er de hele dag bij zijn op zijn huwelijk. Misschien was dat voor Arne niet goed, dat-ie zoveel met mij deed, want ik klikte niet met Ten Cate.’

Van den Eede had een meer bourgondische inslag dan de meeste van zijn collega’s. ‘Ha, wat dat betreft paste ik het beste bij NAC. Dat mannen als Schreuder, Korneev, Penders, Slot en Stewart later allemaal goede banen kregen in de voetballerij verbaast me niets. Allemaal bezeten van het spel. Tegen Arne zei ik wel eens; allez vooruit zullen we nu even stoppen met over voetbal praten? Vond-ie prima, hij wilde ook wel even dom kletsen met een biertje erbij. Hij zat niet super in zijn vel, omdat hij niet altijd speelde. Voetbal is alles voor hem. Schreuder kon ook wel een drankje meedoen, maar hield altijd de controle. Ik had respect voor hem, maar matchte toen niet met hem als persoon. Arne kon echt lekker los zijn. Wij waren ook wat jonger.’

Van den Eede weet nog dat er vrees was voor de nabesprekingen van Ten Cate. ‘Veel trainers spreken dan in algemeenheden om spelers niet te kwetsen. Bij Ten Cate kwam iedereen aan de beurt, van de doelman tot de reserve die zijn kousen niet goed had zitten. Ten Cate zag en hoorde alles, hij was slim, had zelf wat stafleden meegenomen, die konden hem precies vertellen wat er speelde. Soms was er een discussie in de kleedkamer en dan werd ik daar vijf minuten later al over gebeld door journalisten. Was er weer gelekt. Vonden we heel irritant.’

Een extreem leerzaam jaar, stelt Van den Eede. ‘Arne en ik kwamen met grote verwachtingen, maar konden ze niet inlossen. Achteraf vind ik: het was een geweldige groep. Dan zie je in dat je allicht zelf meer had moeten brengen.’

Alfred Schreuder als coach van Ajax. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Slot was opgelucht dat hij al na een seizoen verlost was van het juk van Ten Cate bij wie hij ‘altijd de lul was’. Maar wellicht was hij verder gekomen als speler als de trainer niet na dat seizoen naar Barcelona was vertrokken, stelde hij later.

Slot wil ze nu niet meer hebben, voetballers zoals hijzelf toen was. Afgelopen week werd bekend dat Mark Diemers van Feyenoord naar Emmen gaat. Tijdens besprekingen ranselt hij zijn spelers verbaal soms stuk voor stuk af, hij kan daar zelfs naar uitkijken. Schreuder won als coach temperamentvolle spelers als Ziyech en Tadic voor zich door zijn duidelijkheid. Diba: ‘Dat Arne zo hard kon zijn had ik echt niet verwacht. Van Alfred wist ik dat wel.’

Volgens Diba was het gebrek aan snelheid bij de middenvelders uiteindelijk een zegen. ‘Ze waren net zo snel als ik nu ben. En ik doe al jaren niets meer. Daardoor moesten ze meer nadenken. Het bijzondere was dat ze toen al hun kennis graag wilden delen. Ik reed elke dag met Alfred mee, dan hoorde ik precies hoe ik beter kon worden. Arne was mijn concurrent, maar wij waren ook supergoed met elkaar. Hij gaf me advies om rustig te blijven als ik ruzie had met de trainer terwijl escalatie zijn speelkansen vergrootte.’

Diba zag Slot in de jaren daarna groeien. ‘Tijdens besprekingen kon hij door blijven gaan over hoe we moesten spelen. Andere spelers werden daar wel eens gek van. Terwijl hij ook toen niet onomstreden was bij NAC drukte hij wel zijn stempel.’

Als trainers hebben Slot en Schreuder ruim 19 jaar na dat ene seizoen best veel overeenkomsten. Ze willen dominant voetballen, staan open voor innovaties, zijn boven alles duidelijk naar spelers, liggen goed bij veel media en laten intern de zweep soms flink knallen. Ze appen beiden ook nog vaak met oud-ploeggenoten. Het klinkt allemaal erg als Ten Cate, vindt Boussaboun.

Schreuder raadpleegt Ten Cate nog steeds. Het verschil met hun coach van toen is dat ze (nog) niet zijn gevallen voor lucratieve aanbiedingen uit het Midden-Oosten. Volgens Diba hebben ze die allebei gekregen. ‘Arne kon twee jaar geleden echt bakken met geld verdienen in Saudi-Arabië. Dat weet ik omdat ik gebeld werd door een club of ik hem kon benaderen. Alfred kan al jaren overal terecht in het Midden-Oosten, maar lijkt wat dat betreft sprekend op Arne. Het zijn echte voetbaldieren.’