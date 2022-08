Het is weer Mexicaanse week in de eredivisie: spits Giménez naar Feyenoord, Ajax koopt back Sánchez

Feyenoorder Santiago Giménez, in het blauw van zijn oude club Cruz Azul, in duel met twee spelers van Puebla in juli van dit jaar. Beeld Getty Images

De Mexicaanse Napoli-speler Hirving Lozano mist in broeierig, chaotisch Napels de Albert Heijn aan de Meerzand in Eindhoven, vertelde zijn vrouw aan een kennis. Daar deden ze hun boodschappen in de twee jaar dat Lozano voor PSV speelde. Heerlijk, die rust, die keuzes, dat overzicht. Een andere oud-PSV’er Andres Guardado krijgt vochtige ogen als hij praat over het lieflijke Brabantse dorpje Knegsel waar hij woonde, in alles de tegenpool van Mexico-Stad.

Het lijken onbeduidende details, maar ze spelen wel degelijk mee bij de toevloed van Mexicanen in de Nederlandse competitie. Hun aantal steeg naar vier de voorbije weken. De Mexicaanse voetballers staan veelvuldig in contact met elkaar, beïnvloeden elkaars keuzes bij hun carrièreplanning.

Érick Gutiérrez (PSV) en Edson Alvarez (Ajax) vertellen bijvoorbeeld dat ze geen haast hebben verder te trekken. Woensdagmiddag verlengde Gutiérrez ondanks warme belangstelling van Benfica zijn contract bij PSV, een half etmaal na zijn opvallende rol tegen AS Monaco.

Verblijfsvergunning

Op bijna hetzelfde moment regelde de nieuwe Feyenoord-spits Santiago Giménez (21) zijn verblijfsvergunning waardoor hij zaterdag kan debuteren tegen Heerenveen. Ook bij Ajax is het ‘Mexicaanse week’, de landskampioen onderwierp afgelopen maandag de Mexicaanse back Jorge Sánchez (24) aan een medische keuring en sloot kort daarvoor een overeenkomst met CF Pachuca, alwaar Gutiérrez en Lozano doorbraken en ook Alvarez in de jeugdopleiding zat.

‘Zowat elke getalenteerde Mexicaan wil in de eredivisie spelen, Nederland staat er hartstikke goed op,’ vertelt Wout Westerhof, trainer van het hoogste jeugdelftal van Pachuca.

Giménez vertelde op zijn eerste persconferentie anderhalve week geleden dat hij de eredivisie al volgde voordat Feyenoord contact met hem opnam. Hij sprak met Lozano, Gutiérrez en Alvarez. ‘Ze zeiden dat het niveau hoog is, de concurrentie groot. Ik vind het een heel mooie competitie. Mijn doel is het WK te halen en een persoonlijke groei door te maken als voetballer. Vandaar dat ik voor Feyenoord koos.’

Invloed op jonge Mexicaanse voetballers

De eerste drie dagen van Giménez op Nederlandse bodem konden nauwgezet via diens sociale media-kanalen worden gevolgd. De in Nederland gevestigde Mexicaanse journalist Daniel Reyes werd daar speciaal voor ingezet. ‘Giménez is net als Lozano ongelooflijk populair. Als zij zo lovend zijn over de eredivisie dan heeft dat een enorme invloed op jonge Mexicaanse voetballers,’ weet Reyes, die zelf ook erg enthousiast is over die ontwikkeling, omdat het hem meer werk oplevert.

Reyes liep de laatste jaren vooral rond bij PSV, waar de meeste Mexicanen speelden (zes). In het Philips stadion is zelfs een muurschildering aangebracht van Guardado. De eerste Mexicaanse PSV’er Carlos Salcido is ambassadeur van de club in Mexico. Feyenoord heeft een sterke troef in algemeen directeur Dennis te Kloese. Hij werkte bij grote Mexicaanse clubs en was directeur jeugdvoetbal en algemeen directeur bij de Mexicaanse bond. Giménez: ‘Dennis ken ik al van jongs af, hij heeft samen met mijn zaakwaarnemers aan de overstap gewerkt.’

129 miljoen inwoners

De weg weten in Mexico en een goed netwerk hebben is cruciaal. De grote clubs willen hun populairste spelers helemaal niet kwijt. Hun commerciële waarde is enorm in het land met 129 miljoen inwoners en ook nog miljoenen Amerikanen met een Mexicaanse achtergrond. Bijna allemaal houden ze van voetbal.

Reyes: ‘Giménez is een van de beste Mexicaanse spitsen van dit moment, hij is een goed opgevoede, grappige jongen, lang, donkerblond en heeft blauwe ogen; dat speelt ook mee bij zijn populariteit. Ik denk dat het zonder Te Kloese niet gelukt was hem los te weken, die heeft echt hard moeten werken.’

Er werd een constructie bedacht waarbij Feyenoord eerst 50 procent van de transferrechten koopt voor zo’n 4 miljoen euro. In de komende twee jaar kan Feyenoord nog meer procenten kopen. Ook de vader van Giménez moest zijn gewicht in de strijd leggen om de spits naar Rotterdam te krijgen. Deze Christian ‘Chaco’ Giménez voetbalde zelf lang voor Cruz Azul en Pachuca. Hij werd door Maradona tweemaal opgeroepen voor het Argentijns elftal, maar kwam niet in actie, werd genaturaliseerd tot Mexicaan en speelde nog vijf interlands voor dat land, zijn zoon staat op eentje minder.

Echte winnaar en aanspeelpunt

Westerhof kent Chaco goed. ‘We hebben vaak geprobeerd Santiagio Giménez naar Pachuca te halen. Hij is een bijzondere speler, die altijd lichtingen oversloeg. Hij maakte veel goals, is best technisch, sterk, intelligent, kan goed koppen. Hij is een echte winnaar en aanspeelpunt die in meerdere systemen kan spelen. Op elke bal gaat hij vol gas. Heel gedreven, hij had al jong een diëtist en persoonlijke trainer.’

Giménez debuteerde al jong in het eerste van Cruz Azul. ‘Nog opvallender: hij nam direct de strafschoppen. Er spelen genoeg vedettes bij Cruz Azul, mannen vol tatoeages waar je geen ruzie mee wil krijgen.’

Giménez is zeer actief op sociale media, door een foto te posten van hem samen met Jacob Rasmussen kwam het nieuws naar buiten dat de verdediger bij Feyenoord kwam spelen. Giménez glimlachend: ‘Dat wordt mijn rol, ik ga vanaf nu alle nieuwe spelers aankondigen.’

Serieuzer: ‘Ik vind het ontzettend gaaf om via sociale media al mijn vrienden, familie en eigenlijk heel Mexico mee te laten leven met mijn nieuwe avontuur. Ik wil ze laten merken wat een mooie club Feyenoord is.’