Het is weer koers: 28 keer door de Geert Timmerbocht op het circuit van Assen

Op het voor publiek afgesloten TT circuit in Assen werd de eerste etappe van de Healthy Ageing Tour voor vrouwen verreden. Beeld Klaas Jan van der Weij

Het lukt de zon maar niet door het grijze wolkendek te breken. Het welkomstwoord van de Drentse gedeputeerde Henk Brink verdwijnt in een weigerende microfoon. Voor een podium schrijnt de leegte.

De vreugde is er niet minder om. Het TT-circuit van Assen, motormekka, is woensdagmorgen het decor van de reïncarnatie van het wielrennen op Nederlandse bodem. Om 10 uur klinkt voor de hoofdtribune het geklik van 156 paar pedalen. Het profpeloton in de Healthy Ageing Tour, een driedaagse koers voor vrouwen, trekt zich op gang voor de eerste etappe van 126 kilometer, 28 ronden van 4,5 kilometer.

Grote ploegen zijn er, SD Worx, Trek-Segafredo, Team DSM, Movistar. Enkele grote namen zijn er niet: Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos, Chantal van den Broek-Blaak. Wel van de partij: Amy Pieters, Ellen van Dijk, Kirsten Wild, Lorena Wiebes, Jolien D’hoore.

Ronde 1: peloton bijeen.

Koersdirecteur Thijs Rondhuis haalt opgelucht adem. Pas vorige week donderdag kon het licht op groen. Met lede ogen had hij toegezien hoe er in België, Frankrijk en Italië volop werd gereden. Gewoon, op de openbare weg, kluitjes toeschouwers in de berm. Nee, het frustreerde hem niet. ‘Ik ben een gehoorzaam burger. Regels zijn regels.’

Dat vorig jaar de tiende editie van de wedstrijd sneuvelde, had zeer gedaan. Hij wilde onderzoeken wat er nu wel mogelijk was – omwille van de sport. Ploegen en renners hadden hem gebeld. Thijs, kun je toch iets voor elkaar krijgen? Jouw koers is een topsportevenement. Misschien mag het.

Hij praatte met burgemeesters, met vertegenwoordigers van veiligheidsregio’s. Hij luisterde. Wat kan? Wat kan niet? Het probleem is: aanwonenden langs het parcours gelden hier als publiek. Publiek is taboe. Hij kampte met beeldvorming. Wielrennen is daveren dwars door dorpen, door steden. Dat zou een slecht signaal zijn volgens de beleidsmakers in de provincie.

Dit was de oplossing: hermetisch afgesloten parcoursen. Woensdag op het TT-circuit, donderdag een tijdrit op een militair oefenterrein bij Lauwersoog, vrijdag de beslissende etappe op de Col du VAM, de bult van de vuilstort bij Wijster.

Ronde 7: drie renners op een kleine voorsprong.

Uitgerekend in Drenthe viel een jaar geleden de koers stil. De Ronde van Drenthe zou op zaterdag 14 maart beginnen, totdat premier Rutte twee dagen ervoor samenscholing van meer dan honderd personen verbood. Sindsdien is de kalender leeg, met als uitzonderingen de NK op de weg in juni, op dezelfde VAM-berg, de EK veldrijden in november bij het Autotron in Rosmalen en een veldrit voor de wereldbeker in Hulst.

Het virus speelt toch nog een bijrol in de Healty Ageing Tour. Een kleine Britse ploeg meldt zich af na een positieve test.

Ronde 14: peloton bijeen.

Directeur Rondhuis komt er eerlijk voor uit: het was eenvoudiger geweest dit jaar weer over te slaan. De helft van de inkomsten is weggevallen. Gemeenten dragen niks bij als er geen renners langskomen. Ook de horeca sponsort niet, vanzelfsprekend. Met behulp van crowdfunding is 9.500 euro opgehaald om een livestream van het evenement mogelijk te maken. Of het budgettair rondkomt, weet Rondhuis nog niet. ‘Het wordt spannend.’

Ronde 21: De Zwitserse Lena Mettraux, uit een ploeg van oud-renner Andy Schleck, rijdt al geruime tijd alleen op kop.

Het peloton waaiert uit over het brede asfalt en zwiert langs de curbstones: de Haarbocht, Madijk, Ossebroeken, Strubben. Mettraux wordt ingelopen. In de voorlaatste ronde ontsnapt Daniek Hengeveld, pas 18 jaar. Pas na de laatste slinger voor de finish, de Geert Timmerbocht, wordt ze gegrepen door het peloton, waar de sprintersploegen vaart hebben gemaakt. Er is een speaker. Die pookt de spanning op. ‘Nog 10 seconden. Het publiek staat op de banken!’

Ook op een circuit zonder obstakels loert het gevaar. Lorena Wiebes, op de loonlijst van Team DSM, tikt in kansrijke positie het achterwiel van de Britse Alice Barnes aan en smakt tegen het asfalt. De rentree van het wielrennen op Nederlandse bodem wordt niet gevierd door een renner uit eigen land.

Ronde 28: Jolien D’hoore, de Belgian Bullet, wint de sprint – andermaal een zege voor SD Worx.

Ploeggenoot Amy Pieters, als zesde geëindigd: ‘Het was wel speciaal, zo te rijden. Maar het went. In België zie je ook aan de openbare weg weinig volk. Het is nu even het nieuwe wielrennen. Maar ik ben heel blij dat dit überhaupt weer mag. Het is echt knap dat de organisatie dit voor elkaar heeft gekregen.’

Ellen van Dijk van Trek-Segafredo komt als 45-ste over de finish. ‘Dit was niet mijn koers. Ik ben geen sprinter. Maar het is supermooi dat dit kan. Het is altijd leuk in eigen land te rijden. Dat er niemand is, kun je de organisatie niet kwalijk nemen. Die heeft fantastisch werk verricht.’

Directeur Rondhuis: ‘Dit was de waarde van deze dag: het signaal dat het kan.’