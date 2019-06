Het is tijd voor de knock-outfase van het WK vrouwenvoetbal

Het WK voor vrouwen is nu ongeveer op de helft van de in totaal 52 wedstrijden. Dare to shine is de slogan van het toernooi. Wat glittert en blinkt er? Wat niet?

Sensatie

Het is de hoogste tijd voor de knock-outfase van het WK voor vrouwen. De groepsfase levert geregeld behoorlijk voetbal op, maar is redelijk voorspelbaar. Dat komt deels door het formaat met 24 landen, waarvan er 16 naar de achtste finales mogen. Acht afvallers in 36 wedstrijden, dat is een beetje weinig.

Eigenlijk is 24 landen nog aan de ruime kant voor een WK . De 11-0-zege van Duitsland op Argentinië, tijdens het WK van 2007, was aanleiding om de uitbreiding naar 24 landen vooralsnog uit te stellen tot het WK van 2015 in Canada. Grote uitslagen zijn niet goed voor de reputatie van een toernooi, als het om de breedte van de ontwikkeling gaat. ‘Folklore’, is dan al vlot het commentaar.

Anno 2019 is de 13-0 van de Verenigde Staten tegen Thailand van vorige week dé uitschieter. Ook Jamaica en in zekere zin Chili kunnen eigenlijk niet mee, al heeft Chili dan de geweldige doelvrouw Christiane Endler. Verrassingen zijn bijna uitgesloten. De Verenigde Staten, Zweden, Frankrijk, Canada, Duitsland, Nederland, Engeland, landen die meer of minder als favoriet gelden, zijn vrij moeiteloos geplaatst voor de volgende fase.

Verrassend is de eerste plaats van Italië in de stand van de groep met Brazilië en Australië, maar ook die twee landen plaatsen zich vermoedelijk voor de tweede ronde. Zelfs zonderveel kennis van vrouwenvoetbal was het eenvoudig te voorspellen dat Thailand, Jamaica en Chili zouden afvallen. Wat niet helpt is dat de papieren topwedstrijd van de groep (zoals Nederland - Canada en VS - Zweden) vaak in de laatste speelronde plaatsvindt, als beide landen al zijn gekwalificeerd en alleen nog hoeven te rekenen over hun schema voor de rest van het toernooi.

Morgan

Favoriet, torenhoog favoriet, is het team van de Verenigde Staten. De ploeg is wereldkampioen en heeft op vrijwel elke positie dubbele bezetting in kwalitatief opzicht. Bondscoach Jill Ellis stelde in het tweede duel, met Chili, een bijna volledig ander team op dan in de openingswedstrijd tegen Thailand. Het was bijna een provocatie.

Alex Morgan is een fenomeen. Ze scoorde vijf keer tegen Thailand en meteen luidde het oordeel dat ze alvast topschutter van het toernooi is. Morgan heeft ruim 6 miljoen volgers op Instagram, sierde deze week de cover van Time Magazine, zoals ze eerder op het voorblad stond van de zwempakkenspecial van Sports Illustrated. Ze is voorvechter voor gelijke beloning tussen mannen en vrouwen in het voetbal.

Tegen Chili was Carli Lloyd aanvalsleider, ster van de vorige WK-finale (in Canada tegen Japan) met onder meer een doelpunt vanaf de middenlijn. Zij scoorde twee keer tegen Chili.

De Oranje-vrouwen tijdens Nederland - Kameroen, dat eindigde in 3-1. Beeld EPA

Oranje

Oranje valt op, ook bij de vrouwen. Ze keken vreemd op, al die buitenlanders, toen de stoet van duizenden supporters vanuit het centrum van Valenciennes op weg was naar het stadion. Ook secretaris-generaal Fatma Samoura van de Fifa berichtte over de optocht, waar een oranje massa op een gegeven moment van links naar rechts over straat beweegt en terug. In Nederland is een soort meningenstrijd ontstaan tussen mensen die de clowneske benadering grappig vinden en anderen die ervan gruwen, omdat het niets met de ware supportersbeleving te maken zou hebben.

In het buitenland kijken ze vooral vreemd en ook wel verheugd naar de menigte uit Nederland. Het legioen geeft het toernooi kleur, zoals bij de mannen gebruikelijk is. Ruim vijfduizend supporters uit Nederland bezochten het duel met Nieuw-Zeeland in Le Havre. Bijna vijftienduizend waren in Valenciennes aanwezig bij de wedstrijd tegen Kameroen. Tegen Canada in Reims, om 18.00 uur donderdag, komen naar schatting zesduizend Nederlanders kijken. Ze gedragen zich doorgaans beschaafd, zij het dat de puristen het hoofd afwenden. De toejuichingen bestaan geregeld uit hoogtonig gegil, dat vaak niet direct verband houdt met datgene wat zich op het veld afspeelt.

Stadions

Meer dan een miljoen kaarten zijn voor de 52 duels verkocht door de Fifa, die geregeld kond doet van groeiende kijkcijfers op televisie. Alles wordt in het perspectief geplaatst van het groeiende vrouwenvoetbal. Toch zijn lege delen te zien in stadions. Dat is redelijk gewoon voor vrouwenvoetbal, al is dan gekozen voor vooral stadions met een capaciteit van tussen twintig- en dertigduizend.

Bovendien voetballen de meeste vrouwen met hun clubs in competities waar de publieke belangstelling nog veel kleiner is. Het verschil tussen clubvoetbal bij de vrouwen, dat qua belangstelling nog enigszins te vergelijken valt met andere grote sporten voor vrouwen als handbal en volleybal, en de nationale ploeg groeit snel. Engeland, Frankrijk, Nederland en Duitsland voetballen geregeld voor een uitverkocht stadion. Het is aan de bonden om de competities in alle opzichten te verbeteren, hoe moeilijk dat ook is, zoals ze in Nederland inmiddels beseffen.