‘Het is heel scheef dat sporters niets betaald krijgen en IOC-leden op de tribune wel’

IOC-voorzitter Thomas Bach en olympische atleten tijdens de sluitingsceremonie van de Spelen van 2018. Beeld Getty Images

De opbrengsten voor het IOC, vooral uit televisierechten en sponsordeals, bedroegen tijdens de laatste olympisch cyclus (2013-2016) 4,7 miljard euro.

‘Het geld wordt in principe verdiend door de topsporters. Zonder atleten heb je geen Spelen en zijn er voor het IOC geen inkomsten. Het is raar dat er pas wat geld bij sporters uitkomt nadat het langs veel tussenorganisaties is gegaan. En dan word je als sporter ook nog grotendeels de mogelijkheid ontnomen om tijdens de Spelen afspraken te maken met een privé-sponsor. Zo is het heel moeilijk om geld te verdienen met je sport.’

Volgens Global Athlete gaat slechts 4,1 procent van de inkomsten van het IOC naar de sporters. Maar 0,5 procent komt direct bij de sporter terecht.

‘Dat is het meest sprekende getal uit het onderzoek, vooral omdat ze het vergelijken met professionele competities als de NBA en NFL. Officieel is het IOC een non-profit organisatie, maar als je ziet dat het grootste gedeelte van hun inkomsten uit uitzendrechten komt, lijkt het eerder op de grote Amerikaanse leagues. Als je dan die 4,1 procent vergelijkt met de 40 tot 60 procent die de grote leagues aan hun sporters uitkeren, dan is het contrast heel schril.’

Het IOC schermt met een heel ander percentage. Volgens het comité vloeit 90 procent van de inkomsten terug naar de sport.

‘Die 90 procent wordt wel heel ruim genomen. Zo ongeveer alle denkbare uitgaven worden erbij gehaald. In ieder geval een deel van de kosten voor het IOC zelf, maar ook het marketingbudget, internationale federaties of NOC’s Dat is ook een van de conclusies uit het onderzoek: de financiële transparantie is bij het IOC ver te zoeken. Je kunt die uitspraak over 90 procent nu bijna niet checken.’

Hoogspringer Douwe Amels, voorzitter van de atletencommissie van de Atletiekunie. Beeld ANP

Uit het onderzoek blijkt dat er 5.000 euro per jaar bij de gemiddelde sporter terechtkomt. Zonder tussenlagen zou dat volgens Global Athlete 11.000 euro kunnen zijn.

‘Er blijft zoveel hangen in al die tussenlagen dat het moeilijk te verantwoorden is dat je het zo doet. Je weet niet hoe al die NOC’s omgaan met het geld. De vrees bestaat dat zonder de bijdrage aan bijvoorbeeld NOCNSF de Nederlandse sport als geheel in gevaar komt. Op zich een valide punt, maar in principe blijft het zo dat het de atleten zijn die zorgen dat dat geld verdiend wordt. Dus volgens mij kom je pas toe aan de vraag hoeveel er naar NOC’s gaat nadat je een deel aan de atleten hebt gegeven.’

Volgens een Canadese studie, aangehaald in het onderzoek, leggen olympische topsporters gemiddeld 15.000 euro per jaar toe op hun sport.

‘Als je het gemiddelde per jaar over de hele lengte van de sportcarrière kijkt, dan kan ik me goed voorstellen dat het in Nederland ook zo is. Uit Nederlands onderzoek is gebleken dat van de selectiesporters 57 procent niet rond kan komen van het inkomen uit de sport. Dat zijn niet de A-statushouders, maar wel sporters uit de top-32 van de wereld. Mensen dus, die naar WK’s of Spelen gaan. En zelfs een deel van de A-sporters heeft aangegeven niet rond te kunnen komen.’

De leden van het IOC zijn officieel vrijwilligers, maar krijgen volgens het IOC een onkostenvergoeding van 415 euro per dag, bestuursleden het dubbele. Zij houden aan drie olympische weken een kleine 20.000 euro over.

‘Als je nagaat dat het gros van de atleten op de Spelen veel moeite hebben om iets over te houden aan hun sportcarrière, om te zorgen dat ze aan het eind iets op hun spaarrekening hebben. Het is heel scheef dat zij niets betaald krijgen en er IOC-leden op de tribune zitten die wel betaald worden.’

IOC-voorzitter Thomas Bach is officieel een vrijwilliger, maar krijgt een toelage en een bonus. In 2018 was samen dat goed voor 336.620 euro. Reiskosten en huisvesting in Zwitserland worden ook vergoed. Daar bovenop toucheerde hij nog 69.462 euro aan onkostenvergoedingen.

‘Dat lijkt me niet echt in het belang van de sporters. Duidelijk is dat wanneer je de sporters collectief zou laten onderhandelen, of als je van het IOC een organisatie weet te maken die verantwoording naar de sporters moet afleggen, dit soort dingen een stuk lastiger worden. Dat is ook de conclusie van Global Athlete: je kunt het als atleten alleen veranderen als je samen optrekt. Als je als individuele atleet nu zegt: op deze manier doe ik niet mee aan de Spelen. Dan zegt een ander: prima, dan ga ik wel. Zo ben je als atleet vervangbaar. Dat maakt het zo gemakkelijk voor de gevestigde instituties om dit in stand te houden. Toch ben ik eerder hoopvol dan moedeloos. Volgens mij hebben we de tijdsgeest mee. Het voelt alsof er meer oog voor sporters is. Een onderzoek als dit zorgt voor een groter bewustzijn en dat is de eerste stap.’