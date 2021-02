‘Het is gebeurd en niet te herstellen’ – Ajax-spits Haller verbijt frustratie over gemiste Europese inschrijving dapper

Hij kostte 22,5 miljoen euro, maar dan heb je ook een spits. En het beste moet nog komen, denkt Sébastien Haller, sinds kort in dienst van Ajax. Wel frustrerend dat hij door een blunder niet is ingeschreven voor de Europa League.

Zo bijna onderkoeld zelfverzekerd als hij oogt op het veld, zo bedaard en vol vertrouwen formuleert hij na gedane zaken, in charmant Engels met Frans accent. Het is woensdag tegen middernacht en Sébastien Haller heeft voor het eerst als Ajacied twee keer gescoord in één duel. Tegen PSV (2-1, beker) nog wel.

Niet dat hij al geweldig speelt, sinds zijn komst naar Ajax in januari, als grootste inkomende transfer in de Nederlandse geschiedenis. Hij kan beter, daarvan is hij overtuigd. Haller is trouwens nooit een spits geweest van meer dan twintig doelpunten in de competitie; niet bij FC Utrecht, en ook niet bij Eintracht Frankfurt en West Ham United.

Maar toch. Hij is een aanspeelpunt, een man met een mede door zijn rijzige gestalte (1,90 meter) wat traag ogende motoriek. Hij heeft gevoel voor de combinatie en koerst op inzicht, zoals hij woensdag bijvoorbeeld laat zien met een subtiel passje binnendoor op Davy Klaassen. Hij kopt krachtig en torent uit boven vaak kleine verdedigers.

Alles draait in het spel van tijd en ruimte om de aanname. Kijk naar de eerste aanraking voor de 1-0, na de precieze dieptepass van Klaassen. Even het rechterbeen een decimeter verzetten naar de buitenkant, waardoor de weg vrij is voor de perfecte aanraking en voortzetting. Olivier Boscagli en Lars Unnerstall zijn meteen kansloos, getuige de droge knal, hoog in het doel. Het tweede doelpunt is, als variatie op het thema scoren, een lichtvoetige intikker. Bijna zo scoorde hij ook tegen Fortuna Sittard. De cijfers, na acht duels en 621 minuten (cijfers Opta): vier goals en vier assists. Allemaal van cruciaal belang. Eerste goal, of van beslissende allure.

Ja, hij was ‘gefrustreerd’ toen bleek dat Ajax hem was vergeten in te schrijven voor duels in de Europa League. Hij sprak indringend met de blunderende teammanager. ‘In de eerste minuten nadat je het hoort, begrijp je het niet. Daarna dacht ik even dat het nog wel goed zou komen, maar het bleek niet meer te regelen. Ik was gefrustreerd en teleurgesteld, maar het is gebeurd en niet meer te herstellen. Ook ik maak fouten in het leven, elke dag weer. Ik probeer het nu maar in mijn voordeel te keren. In plaats van me te focussen op iets dat ik mis, tracht ik me te concentreren op wat komen gaat. Ik blijf hier als Ajax volgende week in Frankrijk is, om te lopen en te trainen.’

Haller ontbreekt uitgerekend tegen Lille uit zijn vaderland, al weet hij ook deze tegenvaller in perspectief te plaatsen. Hij heeft nooit in de hoogste klasse gespeeld in Frankrijk, want hij ging van het naar de tweede divisie gedegradeerde Auxerre naar FC Utrecht in 2015. ‘Normaal zou ik familie laten komen naar Lille, maar dat kan sowieso niet door corona.’

Haller oogt wat houterig soms, al reikt zijn been op de wedstrijdfoto van woensdag in de Volkskrant tot de kruin van Pablo Rosario. Hij is ook geen international van Frankrijk, het land met zoveel spectaculair potentieel. Dus gebruikte hij zijn tweede paspoort om alsnog voor een land uit te komen, Ivoorkust. Bij Ajax geniet hij van het snelle bewegingsvoetbal, van de klik met Klaassen en anderen, van het achteraf analyseren van het spel. ‘Mijn conditie is alleen nog niet optimaal. Fysiek kan het beter. Het was een moeilijke, drukke tijd, door corona en door de verhuizing. Ik woon nog in een hotel. Mijn lichaam voelt de overgang in januari, en mijn geest ook. Maar ik kan tevreden zijn over het resultaat tot nog toe.’

En de spits die ook onderkoeld juicht, spreekt duidelijke taal, ook na de weigering van David Neres om hem een derde doelpunt te laten maken. Haller kent de theorie die al opgaat bij de jeugd. ‘Luister, ik ben de spits. Ik hoef echt niet elke bal te krijgen, maar deze was voor mij. Als hij besluit zelf te schieten, moet het een doelpunt zijn. Anders is het zijn fout. Dat weet iedereen die voetbalt.’

Hij neemt het ook op voor ploeggenoot André Onana, voor een jaar geschorst na het innemen van een pilletje met een verboden middel. ‘Een jaar voor zo’n overtreding, dat is een immense straf. Ik wil niet zeggen dat een loopbaan daarmee is geruïneerd, maar deze straf heeft een ontzettend grote weerslag, ook op zijn familie. En als je dan ziet waarvoor...Ik hoop van harte dat ze zijn straf reduceren.’