Het is een kwestie van geduld totdat heel Holland over ‘onze Scherpen’ lult

Het indrukwekkendst van het seizoen vond ik de aandacht van de supporters voor keeper Kjell Scherpen (19) nadat zijn broer Jorg (20) was overleden. Na de eerste wedstrijd na diens dood overhandigden enkele afgevaardigden van de Brigata Fanatico het spandoek voor Jorg aan Kjell, opgevouwen en gedragen als een vlag.

Eerder had iemand hem naar de training zien fietsen met een ander spandoek onder zijn arm – onderweg even ergens opgepikt, leek het, hij moest toch die kant op. Het beeld ontroerde me: jongen op de fiets naar de training met een spandoek onder de arm. Het zei van alles over hem, volgens mij, de club en de streek. ‘Ik min de eenvoud in uw schoonheid’, het Drentse volkslied zong het al.

Het was onze Kjell, die vanaf de F’jes in het doel van Emmen staat, eerst bij de VV en al snel bij de FC. Die precies op het moment dat Emmen aan het allereerste eredivisieseizoen begon, de eerste keeper werd. Ja, het is nog niet zo lang geleden, vorig jaar juli, dat er een kind in het doel leek te staan. Een groot kind, dat wel. Sterk. Die, als er een bal op hem werd afgeschoten, gelukkig allesbehalve kinderachtig handelde.

Gert-Jan Verbeek zei na de eerste speelronde al dat we er weer eentje hadden, een toekomstige Oranjekeeper. Hij werd geselecteerd voor Oranje onder 19, vanaf de winter meldden zich Engelse en Duitse clubs. In Nederland bleek Ajax belangstelling te hebben, waarop er vrijwel meteen oude tweets opdoken, waarin Kjell Scherpen zich als 11-jarige Feyenoord-fan negatief over Ajax had uitgelaten.

De reactie van Ajax-supporters van de F-side was meedogenloos. Ze moesten hem niet, die vuile Feyenoorder, hij moest maar ‘bij zijn broer gaan liggen’. Dagen, weken ging het aan op internet. Op bezoek in Emmen hing de F-side een groot spandoek aan de hekken: ‘Scherpen kakkerlak’. Het zou worden weggehaald, dat was afgesproken door de clubs, maar het gebeurde niet omdat de Ajax-stewards niet durfden.

Kort geleden presenteerde Ajax een nieuwe aanwinst van Heerenveen, maar over Scherpen liet Ajax niets horen, terwijl we toch zeker dachten te weten dat de transfer rond was. Er werd nog even gewacht met het nieuws, tot vorige week, toen Ajax een ludiek filmpje de wereld instuurde waarin Kjell onder toezicht van Overmars en Van der Sar strafregels schrijft: ‘Ajax is de mooiste club van Nederland.’

Nu kwam er ook inhoudelijke kritiek. Sommigen deden daartoe althans een poging, zoals bijvoorbeeld Johan Derksen, die nu al zo vaak met zijn achterhoofd van de trap is gevallen dat je denkt: mijn God, in naam van het Nederlandse voetbal, geef die man een bungalow. Intussen bleef Scherpen keepen zoals hij het hele seizoen al had gedaan. Met soms een fout, die punten kostte, en soms een redding, die punten pakte.

Nog twee wedstrijden en dan gaat hij de wereld in – Emmen achterlatend met een leegnestsyndroom by proxy. Ex-wielrenner Stef Clement vertelde onlangs in de Volkskrant dat een topsporter niet volwassen kan worden omdat hij een uitzonderingspositie bekleedt. Ware woorden van een groot atleet, maar onze Kjell is het toch gelukt.

Nu is het alleen nog maar een kwestie van geduld totdat heel Holland over ‘onze Scherpen’ lult.