Het is duidelijk: met Noa Lang is Twente een lefgozer rijker

Noa Lang in actie tijdens de wedstrijd tegen Sparta (2-0). Beeld BSR Agency

Met een verdekt schot in de laatste minuut bevrijdt Noa Lang FC Twente definitief van concurrent Sparta (2-0). In een rechte lijn rent de 20-jarige huurling van Ajax naar Vak P, waar de fanatieke aanhang is verzameld. Staand op de reclameborden spreidt hij zijn armen wijd en laat de vreugdegolven vanaf de tribune over zich heen komen. Het is duidelijk: Twente is een lefgozer rijker.

‘Ik wilde even laten zien dat ik er ben’, zegt Lang na zijn eerste thuiswedstrijd voor Twente in de catacomben van het stadion tegen een handjevol journalisten. Op dezelfde plek en met nog meer journalisten om zich heen, deed hij exact twee maanden geleden ook al zijn verhaal. Met drie doelpunten tégen Twente beleefde de rappe aanvaller toen zijn doorbraak als basisdebutant bij Ajax.

Het was, na zijn sterke invalbeurt vier dagen eerder in de Champions League tegen Lille, het slotstuk van een week waarin Nederland kennis maakte met de branieschopper uit Capelle aan den IJssel. Hij had geduld moeten betrachten, maar voelde dat hij er klaar voor was, zei hij zonder een spoor van twijfel in zijn stem. Hier was hij voor gemaakt. De tijd om het te laten zien was aangebroken.

Maar in plaats van een rol in de schijnwerpers in de topper tussen Ajax en PSV, vertelt hij zaterdagavond met het zweet nog op zijn voorhoofd in relatieve rust over zijn eerste ervaring in de Grolsch Veste. ‘Dit stadion ligt mij wel’, zegt hij met een grijns op zijn gezicht. ‘Het publiek is echt gek hier. Ze blijven de hele wedstrijd zingen en springen.’

Lang had er geen rekening mee gehouden dat hij zo snel zou terugkeren op de plek waar hij zijn carrière een kickstart gaf. Maar na zijn jubelweek bij Ajax zwol de kritiek snel aan. Hij speelde slecht in de Champions League tegen Valencia. En in het bekerduel met Telstar tartte hij de hiërarchie door aanvoerder Dusan Tadic tegen te spreken.

Ook maar een mens

Het kwam hem op een publieke reprimande van trainer Erik ten Hag te staan, tijdens de wedstrijd. ‘Je moet je mond houden, moet luisteren. Je moet gewoon doen. Hou nou eens op. Dit is onze wedstrijd, niet jouw wedstrijd.’

Lang: ‘Al die kritiek was nieuw voor mij. Ik kan wel heel stoer zeggen dat het niks met me deed, maar dat deed het natuurlijk wel. Ik ben ook maar een mens, ben niet van steen’, blikt hij terug. Wat niet hielp in de beeldvorming is zijn voorkomen. Met zijn maniertjes gedraagt hij zich in de ogen van velen te vaak als een zelfbenoemde godenzoon. Een hoog aversiegehalte is bij Lang nooit ver weg.

‘Ik heb altijd onder een vergrootglas gelegen. Ik weet dat ik een bepaalde uitstraling heb. Mensen die mij niet kennen denken dat ik een arrogant mannetje ben. Maar dat maakt mij niet zoveel uit. Ik bekijk het zo: als ze het niet in je zien zitten, gaan ze ook niet over je praten.’

In Enschede moeten die bravoure en lef samengaan met prestaties op het veld, weet Ronald de Boer. De 67-voudig international bewandelde in 1991 als talent van Ajax hetzelfde pad. Al werd hij niet verhuurd, maar verkocht aan Twente. ‘Zolang je presteert, slikken ze heel veel. Maar als je allerlei maniertjes vertoont en op het veld geen drol laat zien, dan is het snel gedaan met je populariteit.’

Volgens De Boer is Langs tijdelijke verbanning naar Enschede de juiste weg naar volwassenheid. Als basisspeler van Twente krijgt hij meer verantwoordelijkheid dan als invaller bij Ajax. ‘De potentie is er, maar er komt meer bij kijken dan goed tegen een balletje kunnen trappen. Hij moet een stabiele factor worden’, aldus De Boer, die na anderhalf jaar in Twentse dienst werd teruggekocht door Ajax.

Toch mag Lang zijn onbevangenheid niet verliezen, benadrukt Ted van Leeuwen in de perskamer voor de wedstrijd tegen Sparta. Een glimlach verschijnt op het gelaat van de technisch directeur van Twente als hem wordt gevraagd naar het blufgozertje uit de Randstad. ‘Dit is een interessant project om mee aan de slag te gaan. Ik houd van dit type spelers, die net iets anders zijn dan de rest.’

Mooie uitdaging

Tegen Sparta toont Lang zijn hele arsenaal: hij is dreigend, probeert een spectaculaire omhaal te maken, leidt een aantal keer simpel balverlies, zweept het publiek op, maskeert zijn teleurstelling niet en laat zich fêteren als hij heeft gescoord. ‘What you see is what you get’, zegt Van Leeuwen over het talent dat als jeugdspeler van Feyenoord geen enkele moeite deed zijn liefde voor Ajax te verbloemen. Op zijn dertiende maakte hij de overstap van Varkenoord naar De Toekomst.

Bij Twente is hij de kleurrijkste speler in een team dat niet overloopt van kwaliteit. Meer dan ooit zijn de ogen op hem gericht. Zijn tussentijdse vertrek uit Amsterdam ziet hij dan ook niet als een stap terug. ‘Er wordt hier veel van mij verwacht. Daar houd ik van. Het is een mooie uitdaging en goede stap in mijn ontwikkeling.’