Het is de derde tourweek, de week waarin wielrennen ophoudt sport te zijn

Wout van Aert in het groen, Jonas Vingegaard in het geel, de generaal en de burgerman. Beeld Getty Images

Holy fuck.

Vergeef me de anderstalige krachtterm. Het floept er zo uit, binnenskamers, voor de televisie met de gordijnen toe. De meute is net in Lourdes uit de startblokken geschoten voor de laatste Pyreneeënetappe.

Het is Wout van Aert die als een tactische Jumbo-raket uit de startblokken schiet. Wout van Aert is beul en rechter tegelijk.

Het is de derde tourweek, Parijs is nog ver (cliché) , maar ook heel dichtbij (cliché). Het is de week waarin beschaving ophoudt beschaving te zijn. Het is de week waarin wielrennen ophoudt sport te zijn en overgaat in een even groteske als onweerstaanbare symboliek: pijn=mooi.

Ergens in de jaren tachtig verbleef ik met mijn ploeg in een hotelletje in het centrum van Lourdes. Halfdood na een hete nacht in een kamertje van twee bij drie keek ik die ochtend uit het venster en zag een stoet naar genezing smachtende gelovigen passeren. Aan sommigen was niets te zien, kennelijk rukten die op naar de grot voor verlossing van de ziel. Sommigen werden ondersteund, sommigen verplaatsten zich met krukken of anderszins. Sommigen dreven horizontaal voorbij in door verpleegsters voortgeduwde ziekenhuisbedden.

De stoet was indrukwekkend, ik bedoel, de stoet was niet te stelpen.

Startplaats Lourdes vandaag dus, maar nog geen foto gezien van een coureur die zich met fiets en al in de grot begaf. Dat is wel eens anders geweest. Vooral Spaanse en Italiaanse coureurs betoonden voordien hun nederigheid dan wel hebzucht in een respectvol bezoek aan de heilige plaats.

In deze Tour wordt in de rondte gejakkerd alsof het einde van de beschaving nabij is. Er wordt geracet alsof elke kruimel een goudstaaf is. Ik zie hoe iedere ploeg een net uitgooit om uiteindelijk een sardine te vangen.

Jumbo-Visma moet zich van het verschrikkelijke Roglic-trauma verlossen. De onooglijke Deen Vingegaard met de hartspier van een walvis is de taak opgedragen Tadej Pogacar te elimineren. Je zou kunnen denken dat een voorsprong van dik twee minuten in het klassement te weinig is voor een tegenstander met het brein van een haai.

Jonas Vingegaard heeft een taak. Niet alleen koerst hij als een zot voor de tourzege, hij koerst vooral om de stressgevoelige kip die hij ooit was te ontmantelen.

Zonder brother Wout was hij niets.

Jonas Vingegaard behoort tot het zalig soort van coureurs dat de wielersport opschudt omdat hij zichzelf niet in de hand heeft.

Jonas Vingegaard moest bij de hand genomen worden van het degelijke opvoedingsteam van Jumbo-Visma om de tourwinnaar in zichzelf te vinden. Met een bestaan als grijs burgermannetje in Denemarken dat kindjes op de wereld zet om die te vervolmaken was hij ook tevreden geweest.

Hij zegt het zelf.