Het IOC lust de veldrijders niet: eerst maar eens een wereldsport worden, zoals curling

Ik zat er niet direct op te wachten, toch keek ik naar de zogenaamde ‘mixed team relay’, een estafetterace van renners en rensters op de fiets, en zoals in het veldrijden gebruikelijk, af en toe de fiets op de renners en de rensters. Het was een experiment van de internationale wielerunie tijdens de WK cyclocross in het Amerikaanse Fayetteville om deze tak van het wielrennen, die alleen in Vlaanderen en Nederland floreert, onder de aandacht van de wereld te brengen. Een evaluatie van de UCI hebben we tegoed.

Mannen, vrouwen, jongens en meisjes in één team vereend onder de nationale vlag, strijdend alsof er nooit een oorlog tussen de seksen heeft bestaan, het kon me zeer bekoren. Hoewel het in sommige kringen als een ‘bij voorbaat mislukt experiment’ werd gekenschetst, bleek ik niet de enige die zich vermaakt had. Bij een poll op de website van de VRT koos 65 procent voor ‘Tof concept. Zit muziek in’, 35 procent ging voor ‘Onzin. Afschaffen die handel’. Er werden 13.228 stemmen uitgebracht.

De vraag blijft natuurlijk of de mixed team relay het veldrijden een por in de rug kan geven. De discipline bestaat in het mountainbiken al jaren, de mixed relayers zelf zijn enthousiast, maar het is moeilijk te bepalen of het de tak van fietsen de olympische status heeft bezorgd - een status die het veldrijden niet heeft.

Nederland deed niet mee aan de mixed relay. Bondscoach Gerben de Knegt zei vooraf in Trouw: ‘Ze willen ons de mixed relay door de strot duwen. De meeste renners zien het niet zitten en ik ga niemand verplichten te starten.’

De Knegt is voormalig veldrijder en mountainbiker, dus die heeft met zijn poten in de modder gestaan. Hij staat nog steeds met zijn poten in de modder. Zijn grootste angst was niet dat Nederland in Fayetteville op de individuele nummers medailles zou laten liggen, maar wel dat corona een streep zou trekken door dat onzinnige WK helemaal in de VS: 90.000 euro weggegooid. Die wedstrijd overschreed sowieso zijn jaarbudget.

Kleine sport dat veldrijden. Iets voor Vlamingen en Nederlanders die met modder in het brein geboren worden. ‘De sport zal altijd Vlaams en Nederlands blijven. Is dat zo erg?’ De Knegt snapt de obsessie van de wielerunie om veldrijden op de olympische kalender te krijgen niet. Het is allemaal zo ‘gekunsteld.’

Het IOC lust de veldrijders niet: eerst maar eens volwassen worden op het internationale vlak; eerst maar eens een wereldsport worden, zoals curling.

Veldrijden olympisch? Krijg je dat algebraïsch gepiek en gepieker wat kijken naar sport zo vermoeiend maakt.

Net als de Knegt vind ik het niet erg als veldrijden Vlaams en Nederlands blijft. Binnen de grenzen van de moddergewesten huist de absolute wereldtop. Een wekelijkse mixed relay tussen Vlaanderen en Nederland zou een fraai versiersel kunnen zijn.