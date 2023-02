Het Inter Miami van David Beckham wil Messi naar Amerikaanse competitie halen

Lionel Messi nu nog in het shirt van Paris Saint-Germain. Beeld AFP

Komt hij of komt hij niet? In de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS, die afgelopen zaterdag aan een nieuw seizoen begon, valt de naam van Lionel Messi met enige regelmaat. De Argentijnse wereldkampioen wordt al maanden in verband gebracht met Inter Miami CF, de club van David Beckham.

Miami zou de zevenvoudig Gouden Bal-winnaar komende zomer samen met Barcelona-middenvelder Sergio Busquets naar Florida willen halen. ‘Ik ga niet ontkennen dat we geïnteresseerd zijn’, sprak Miami-coach Phil Neville in aanloop naar het eerste competitieduel tegen Montréal.

In Miami denkt men groot. De club die in 2020 debuteerde in de MLS, werd sinds zijn oprichting aan de bekendste namen gelinkt. Ronaldo werd genoemd. Griezmann, Di Maria en Messi dus. Maar tot dusver moest de club van mede-eigenaar Beckham het doen met de uitgerangeerde Gonzalo Higuain en Blaise Matuidi. Kieran Gibbs kwam. Linksback. Ex-Arsenal. Messi zou van een andere orde zijn.

Toen Beckham in 2018 zijn MLS-licentie kreeg, plaatste de oud-speler van LA Galaxy een videoboodschap van de Argentijn op zijn Instagram-account. Die besloot zijn felicitatie met een grap, zo werd gedacht: ‘Wie weet zul je me over een paar jaar bellen.’ Het telefoontje kwam, niet van Beckham, maar mede-eigenaar en miljardair Jorge Mas. Die zou naar verluidt de onderhandelingen aanvoeren.

Serieuze kanshebber

Komende zomer eindigt Messi’s contract bij Paris Saint-Germain, dat hem graag wil houden. In Parijs wordt al wekenlang gesproken over verlenging, maar Miami zou een serieuze kanshebber zijn om hem weg te kapen, meldde L’Équipe eerder deze maand.

Messi zou oren hebben naar een oversteek. ‘Ik heb altijd de droom gehad om in de Verenigde Staten te wonen en te ervaren hoe de voetbalcompetitie daar is’, zei hij ruim twee jaar geleden tegen het Argentijnse tv-kanaal La Sexta. De wereldkampioen heeft een woning in Miami, waar hij, net als veel andere voetballer, graag op vakantie gaat. Engels spreken hoeft hij er niet. De zonnige strandplaats is een plukje Zuid-Amerika waar de meeste inwoners de Spaanse taal beheersen.

Met het WK van 2026 in aantocht zou de komst van Messi de MLS een serieuze impuls geven. ‘Een game-changer’, zei Neville. Baanbrekend.

De afgelopen jaren kende de competitie een groeispurt. Toen Beckham in 2007 bij LA Galaxy ging voetballen, waren er dertien clubs. Door de toevoeging van het zaterdag gedebuteerde St. Louis City SC zijn het er momenteel 29. Vanaf dit seizoen zijn wedstrijden wereldwijd te zien op streamingdienst Apple TV, dat 2,4 miljard euro neerlegde voor het uitzenden van de komende tien seizoenen.

Kijkcijfers omlaag

Het gaat dus goed met de MLS, maar toch kan de competitie nog een zetje gebruiken. De kijkcijfers gingen het afgelopen seizoen omlaag, en de Mexicaanse Liga MX en Premier League zijn populairder onder Amerikaanse voetballiefhebbers. Met Messi in het shirt van Inter Miami zou de MLS een inhaalrace kunnen beginnen. Ook in Parijs zorgde de Argentijn voor een aanzienlijke toename van belangstelling en inkomsten.

Bij Inter Miami zou Messi instappen bij een club in aanbouw. Het huidige Drive Pink Stadium is een tijdelijk onderkomen en ligt bovendien in Fort Lauderdale, op een klein uur rijden van het populaire Miami Beach. Pas in 2025 zal de club verhuizen naar het hypermoderne, multifunctionele Freedom Park nabij het vliegveld van Miami. Het moet nog worden gebouwd.

Ook op sportief vlak kende de club van Beckham een bescheiden start, gehinderd door covid. Na twee mislukte seizoenen haalde Miami vorig jaar voor het eerst de play-offs. In de eerste ronde was het klaar voor de in roze gehulde voetballers.

Verjongingskuur

Commercieel zou de komst van Messi bij voorbaat een succes zijn, maar op het veld wacht hem in de MLS geen gespreid bedje. De competitie die voorheen bekendstond als rusthuis voor versleten sterren uit Europa, onderging de afgelopen jaren een verjongingskuur. Clubs richten zich op talenten, vooral uit Latijns-Amerika. De gemiddelde leeftijd in de MLS daalde naar 25,9 jaar, jonger dan de Premier League en de Spaanse La Liga.

Het is terug te zien tussen de lijnen. In de MLS zijn inhoud en atletisch vermogen doorslaggevend. Miami zal de wandelaar Messi, nog altijd briljant aan de bal, moeten omringen met de nodige werkers. Andere sterren, zoals Busquets, zullen hem niet zomaar kunnen volgen: clubs uit de MLS worden bij het aantrekken van spelers beperkt door onder meer een salarisplafond.

Dat succes in de MLS niet gegarandeerd is, werd in recente jaren bewezen door Europese grootheden als Steven Gerrard (LA Galaxy), Andrea Pirlo en Frank Lampard (beiden New York City FC), die zich in de competitie verslikten. Thierry Henry (New York Red Bulls), David Villa (New York City FC) en Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) kenden vooral individueel succes en werden nooit kampioen.

Maar Messi is Messi. Gaat hij naar Amerika, dan treedt hij in de voetsporen van de grote Pelé, die het voetbal in de VS in de jaren 70 bij New York Cosmos nieuw aanzien gaf. ‘Ik ben een optimist’, zei Inter Miami-eigenaar Mas vorig jaar over de mogelijke komst van Messi. ‘Ik denk dat het mogelijk is.’