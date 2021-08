Het Inter Miami van David Beckham is struikelend uit de startblokken gekomen

David Beckham in mei bij een wedstrijd van Inter Miami tegen Atlanta United. Beeld Getty

Het duurde jaren voor het project van de grond kwam, maar met Inter Miami CF kreeg David Beckham dan eindelijk zijn eigen Amerikaanse voetbalclub. Soepel verlopen de zaken nog niet in Florida, waar de nieuwkomer kampt met ernstige kinderziekten. In het tweede seizoen in de Major League Soccer (MLS) bungelt de club van Beckham onderaan de ranglijst van de Amerikaanse voetbalcompetitie.

In Miami wordt niettemin groot gedacht. ‘We zijn overambitieus’, verklaarde Jorge Mas, een lokale Cubaans-Amerikaanse zakenman met wie Beckham in zee ging, eerder dit seizoen. De club geeft het meeste geld uit aan salarissen, haalde spelers als Gonzalo Higuaín en Blaise Matuidi van Juventus en heeft plannen voor een multifunctioneel stadion dat een miljard moet kosten.

Eerder deze maand leek de club een van de kandidaten om Lionel Messi in te lijven. De Argentijn was op vakantie in Miami, liet zich daar bejubelen door lokale voetballiefhebbers en, zo lekte uit, had twee nieuwe appartementen in de stad gekocht. Uiteindelijk koos Messi voor het sterrenensemble van Paris Saint-Germain in plaats van de kelder van de MLS. ‘Dat is het kaliber speler dat we willen aantrekken,’ had de 45-jarige Beckham eerder gezegd.

Het Britse voetbalicoon moest geduld hebben bij het realiseren van zijn droom. Al in 2014 kondigden hij en een groep investeerders de komst van een voetbalclub in Miami aan. Als speler van Los Angeles Galaxy, waar hij vanaf 2007 vijf seizoenen speelde, liet hij in zijn contract opnemen dat hij voor 25 miljoen dollar, een relatief koopje, een nieuwe club aan de Amerikaanse competitie mocht toevoegen.

Beckham koos Miami, de glamourstad die hem paste, maar het zou ruim zes jaar duren voor het project werd verwezenlijkt.

Slecht uit de startblokken

Vaak stond het op losse schroeven, naar verluidt zou Beckham hebben overwogen zijn aandeel te verkopen. Het vinden van een locatie voor een stadion in de stad – een voorwaarde van de MLS – bleek lange tijd een struikelblok. Het nieuw te bouwen Freedom Park in de buurt van het vliegveld van Miami is nog altijd niet officieel aangekondigd.

Voorlopig speelt de club haar wedstrijden in Fort Lauderdale, op 45 minuten rijden ten noorden van Miami. Het minimalistische stadion in de clubkleuren roze, wit en zwart werd in negen maanden uit de grond gestampt. ‘Your fútbol is here’, staat te lezen op een bord boven de hoofdingang. De stad kent een grote Latijns-Amerikaanse populatie, op wie de marketingafdeling van Inter Miami de pijlen richt.

Struikelend kwam de club vorig jaar in haar debuutseizoen uit de startblokken. Slechts een paar wedstrijden was Inter Miami onderweg toen het coronavirus de MLS stillegde. Bij de hervatting in augustus werd de stroeve start voortgezet. De club van Beckham is de eerste nieuwkomer in de historie van de MLS die haar eerste vijf wedstrijden verloor.

Miami haalde alsnog de play-offs, maar werd in de eerste ronde uitgeschakeld door het bescheiden Nashville, ook nieuw in de MLS. Het kostte de Uruguayaanse coach Diego Alonso zijn baan. Beckhams vriend Phil Neville volgde hem op.

Tijdens het vervloekte coronajaar keek Beckham vanuit Engeland naar de verrichtingen van zijn club. Inmiddels trekt hij vanuit het peperdure clubcomplex in Fort Lauderdale nadrukkelijker aan de touwtjes. Dagelijks is hij er aanwezig.

Inter Miami-coach Phil Neville zaterdag tijdens de wedstrijd tegen Toronto FC (3-1). Beeld AP

Koerswijziging

Volgens ingewijden is de beroemde ex-voetballer een aimabele eigenaar die voor iedereen een praatje overheeft. ‘Hij is David Beckham uit Essex’, zei Neville tegen het Amerikaanse sportplatform ESPN. ‘Deze man toont hetzelfde respect voor de materiaalman als voor Gonzalo Higuaín.’

In Miami is Beckham hoofdverantwoordelijk voor de voetbalzaken van zijn club, van de jeugdopleiding tot het eerste elftal. Op zijn aandringen zou een koerswijziging hebben plaatsgevonden. De club wilde zich in eerste instantie richten op jonge talenten uit Latijns-Amerika, maar koos met het aantrekken van de oudere Higuaín en Matuidi voor een afwijkende aanpak. Ook Nederlanders Kelvin Leerdam en Nick Marsman werden gehaald.

De afgelopen weken trokken de resultaten enigszins bij, maar nog altijd is Inter Miami ver verwijderd van een play-offplek. In het oosten doen alleen het FC Cincinnati van Jaap Stam en Toronto FC het slechter.

Boete

Onlangs werd de club op de vingers getikt omdat het had gesjoemeld om onder het verplichte salarisplafond te blijven. Het ging mis bij de transfer van Matuidi, die meer betaald kreeg dan de boekhouders van de club hadden aangegeven. Het resultaat was een boete van 2 miljoen dollar, een significante streep door de rekening voor Beckham en de zijnen. Dure spelers kunnen de komende seizoenen niet zomaar worden aangetrokken.

Beckham blijft niettemin geloven in de potentie van zijn club, die haar locatie meeheeft en met de Engelsman een charismatisch uithangbord heeft. Het zal niemand verbazen als Club Internacional de Fútbol Miami, zoals de officiële naam luidt, in de toekomst toonaangevend zal zijn in de Amerikaanse voetbalcompetitie. Beckham zelf denkt alvast groter. ‘Ik denk dat er in de hele wereld geen club is met meer potentie dan de onze.’