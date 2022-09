Het imperium van tennismiljardair Federer glanst ook buiten de tennisbaan

Tennislegende Roger Federer (l) was afgelopen zomer even in Nederland om een clinch te geven voor de Esther Vergeer en de Richard Krajicek Foundation. Beeld ANP / Pim Ras

Met het afscheid van de wedstrijdsport hebben zijn sierlijke enkelhandige backhand en prachtig geplaatste service een plek gekregen in de beeldarchieven van de tennissport, maar de rol van Roger Federer in de tennissport is nog lang niet uitgespeeld.

Wat de toekomst hem precies gaat brengen zegt de 41-jarige Zwitser nog niet te weten. Maar hij wil niet volledig afstand nemen van de sport en is van plan de komende jaren wereldwijd demonstratiepartijen te spelen, mits zijn versleten knieën het toelaten. ‘Tennis heeft me te veel gegeven om als een spook te verdwijnen’, zei hij.

Dat is nauwelijks een verrassing. De 20-voudig grandslamkampioen is zo vergroeid met de sport, die hij samen met Rafael Nadal en Novak Djokovic bijna twee decennia lang regeerde, dat hij helemaal geen beslissing hoeft te nemen.

Federer is niet alleen de meest invloedrijke tennisser aller tijden, hij is ook de man die zakelijk aan de weg timmerde in de wereld waar hij van kleins af aan in opgroeide. Hoe groter zijn status op de baan werd, hoe meer hij zijn imperium daarbuiten uitbreidde.

Managementbureau

Toeval of niet, Federer nam vorige week afscheid in Londen tijdens de Laver Cup, de door hem en zijn managementbureau Team8 bedachte confrontatie tussen Team Europa en Team Wereld, als hommage aan Rod Laver, de Australische tennislegende.

Team Europa wordt sinds het begin van de Laver Cup gecoacht van de Zweedse oud-toptennisser Björn Borg. Maar Andy Murray liet al weten in Federer de toekomstige captain van het Europese team te zien. ‘Ik weet zeker dat Roger betrokken blijft bij dit evenement. Misschien wordt hij op een dag wel de captain’, zei de drievoudig Britse grandslamkampioen, die afgelopen week zelf onderdeel uitmaakte van Team Europa en werd aangemoedigd door Federer. ‘Langs de lijn was hij in het coachen ook geweldig.’

Naast de Laver Cup begeleidt Federer met zijn managementbureau Team8 ook tennissers. In het verleden stonden Grigor Dimitrov en Alexander Zverev bij hem onder contract. Tegenwoordig behartigt Federers bureau de zaken van de 18-jarige Coco Gauff, een van de grootste talenten in het vrouwentennis. Gauff, de Amerikaanse nummer acht van de wereld, reikte dit jaar tot de finale op Roland Garros en werd op Wimbledon in de derde ronde uitgeschakeld.

Eigen spierwitte schoenen

Federer heeft meer zakelijke activiteiten. De laatste keer dat hij het Centre Court kwam opgelopen, deze zomer tijdens de viering van het 100-jarige bestaan van dat stadion, droeg hij zijn eigen spierwitte schoenen. De achtvoudig Wimbledon-winnaar besloot in 2019 naar verluidt 50 miljoen euro te investeren in het Zwitserse schoenenmerk ON Running, dat vorig jaar naar de beurs ging. Persbureau Bloomberg waardeerde het sportmerk bij beursgang op 6 tot 8 miljard euro. Het geschatte aandeel van 3 procent dat Federer heeft, zou meer dan 200 miljoen euro waard zijn.

Door de jaren heen bouwde Federer een eigen portfolio aan sponsors en partners op. Hoewel zijn zichtbaarheid op de baan vervaagt, lopen de contracten nog door. In 2018 beëindigde hij zijn aflopende contract bij Nike en ondertekende een tienjarige verbintenis voor 300 miljoen euro bij het Japanse Uniqlo. Ook is Rolex nog altijd een van zijn sponsors. Het luxe Zwitserse horlogemerk is ook nauw verbonden met Wimbledon, om nog maar een dwarsverband te noemen.

De sponsorafspraken en zakelijke activiteiten buiten het tennis om hebben hem geen windeieren gelegd. Nadal (136 miljoen euro) en Djokovic (166 miljoen) mogen dan meer prijzengeld hebben verdiend en ook meer grandslamtitels achter hun naam hebben dan Federer (135 miljoen). Wat betreft de opbrengsten buiten de baan kwamen zijn eeuwige rivalen niet eens in de buurt bij hem.

Eerste tennismiljardair

Volgens het financiële tijdschrift Forbes verdiende Federer meer dan een miljard euro tijdens zijn carrière. Hij is daarmee de eerste tennismiljardair. Ter vergelijking: Nadal zou in totaal 521 miljoen euro hebben opgestreken. Djokovic 490 miljoen. Federer is volgens schattingen van Forbes de zevende sporter die tijdens zijn actieve loopbaan meer dan een miljard euro wist te vergaren. LeBron James, Floyd Mayweather, Lionel Messi, Phil Mickelson, Cristiano Ronaldo en Tiger Woods gingen hem voor.

Tot voor kort had Federer ook zitting in de spelersraad van de ATP: het is onduidelijk of hij zo’n rol ambieert na zijn afscheid. Maar zijn stem zal hij zeker laten horen en, indien nodig, zal hij ook zijn macht laten gelden. Tennis blijft hem dierbaar.