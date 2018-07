Het idyllische Lord’s is voor twee Nederlanders een plaats delict

Heilig gras verdort niet. Londen bakt in de heetste zomer sinds 2003, maar onberispelijk groen is de grasmat van Lord’s, waar Middlesex vier dagen lang tegen Warwickshire speelt in de tweede graafschapsdivisie.

Een paar honderd toeschouwers bevolken The Home of Cricket, een huis waar 29.000 mensen in passen. Een man maakt de kruiswoordpuzzel uit The Times, een ander tuurt door een verrekijker naar de elegante slagen van Will Rhodes en er wordt zachtjes gepraat, over het weer, over Brexit, over de kansen van de Engelse cricketers tegen India. Zes terreinknechten staan met Harry Potter-bezems klaar om tijdens ‘lunch’ en ‘tea’ het wicket aan te vegen.

Dit is georganiseerd luieren op z’n Engels. De meeste mannelijke aanwezigen dragen korte broeken, maar voor de gelukkigen die in het Paviljoen van de Marylebone Cricket Club (MCC) mogen komen is een pak met de fameuze ‘egg and bacon’-stropdas het kledingvoorschrift. Het is niet makkelijk om lid te worden, niet alleen vanwege de ballotage. ‘Ik ben geassocieerd lid’, zegt David Pollington tijdens de lunchpauze. ‘Dat betekent dat ik geen stemrecht heb en geen plaats krijg voor de eerste drie dagen van testwedstrijden. Maar ik sta pas 25 jaar op de wachtlijst. Geduld loont.’ De vraag wat cricket zo leuk maakt, komt als een verrassing. ‘Die vraag heb ik mezelf nog nooit gesteld.’

Een van de charmes is de nabijheid van de spelers. Tijdens de wedstrijd, tussen het werpen van de ballen door, vragen kinderen handtekeningen of gaan ze op de foto met spelers die in het buitenveld posities bekleden met namen als ‘third man’, ‘cow corner’ en ‘long leg’.

De journalisten volgen de oneindige wedstrijd vanuit een soort ufo, betaald door de Masters of the Universe van J.P Morgan. Deze ligt aan de zogeheten Nursery End. Deze kant van het veld ligt 2,5 meter hoger dan waar het Paviljoen staat. Snelle werpers rennen graag de beroemde Helling van Lord’s af, de draaiers van de bal liever heuvel-op.

Tegen dit magisch-realistische decor speelt Nederland dit weekeinde tegen Nepal en een MCC-team, ruim negen jaar na de historische zege van Nederland op de Engelse gastheren tijdens het WK.

Voor aanvang van deze vriendschappelijke wedstrijd is de presentatie van een opzienbarend boek: Murder at Lord’s, een cricketthriller van de Nederlanders Harry Oltheten en John Wories, die is gepubliceerd door een uitgever in wat tegenwoordig de toonaangevende cricketnatie is: India. Het even realistische als ingenieuze plot zou waarschijnlijk de goedkeuring hebben gehad van Arthur Conan Doyle, de detectiveschrijver wiens Sherlock Holmes op loopafstand van Lord’s kantoor hield.

Sir Arthur zelf was een liefhebber van deze mysterieuze sport. En een prima werper ook.