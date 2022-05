Het hockeygeluk lacht Ginella Zerbo weer toe

Ginella Zerbo achtervolgt Nora Bruinsma van Oranje-Rood. Beeld Pro Shots / Bart Scheulderman

Ginella Zerbo moest zondagmiddag een bijzonder clubrecord afstaan, maar de 24-jarige aanvaller van SCHC uit Bilthoven deed het met liefde en plezier. Haar teamgenoot Yibbi Jansen brak het doelpuntenrecord van 24 goals in één seizoen dat Zerbo sinds drie jaar op haar naam had staan. Door haar hattrick tegen Oranje-Rood (3-1 winst) staat Jansen nu op 25 treffers in de competitie.

‘Het is geweldig om zo’n goede strafcornerspecialist in ons team te hebben. Yib was lekker op dreef vandaag’, zei Zerbo. Onder toeziend oog van bondscoach Jamilon Mülders scoorde Jansen tweemaal uit een strafcorner en benutte ze een strafbal.

Na een moeilijke periode is Zerbo vooral blij dat ze weer met heel veel plezier op het hockeyveld staat. Het contrast met een jaar geleden is enorm. Eind mei 2021 werd Zerbo door de toenmalige bondscoach Alyson Annan niet opgenomen in de EK-selectie en kon ze ook de Olympische Spelen van Tokio vergeten.

Opgebrand

De spits, die al op 17-jarige leeftijd debuteerde in het Nederlands team, voelde zich opgebrand. ‘Ik was het plezier in het hockey verloren en ik was ook mezelf verloren’, vertelde ze afgelopen weekend openhartig. ‘Ik deed en liet alles voor het hockey. Als ik er zoveel energie instop en ik krijg er geen plezier voor terug, dan vreet dat aan me. Toen ik in het voorjaar van 2021 nog in de trainingsselectie van het Nederlands team zat, ging ik vaak met tegenzin naar de training. Op een gegeven moment vroeg ik me af: waar ben ik eigenlijk mee bezig? Er zijn zoveel leuke dingen om te doen in het leven en ik doe iets waar ik niet gelukkig van word…’

Zerbo draait er niet omheen dat ze in het Nederlands team vaak niet de beste versie van zichzelf heeft laten zien. De aanvaller die bij SCHC zo makkelijk scoort, sterk is in de kleine ruimte en een goed gevoel heeft voor de juiste positie, kon zich in het Nederlands elftal te weinig onderscheiden. Volgens Zerbo liggen daar meerdere redenen aan ten grondslag, zoals de speelstijl van het Nederlands team en de andere type aanvallers om haar heen. Maar bovenal voelde ze zich binnen én buiten het veld niet op haar plek. ‘Ik kon mezelf niet zijn. En als je dan ook nog het vertrouwen mist van de bondscoach, wordt het heel lastig om het beste uit jezelf te halen.’

De cultuur die bij het Nederlands vrouwenteam heerste, was niet de cultuur waarin Zerbo goed gedijt. ‘Voor de buitenwereld is het heel moeilijk uit te leggen. Bij mij ging het om heel veel kleine dingen die ik niet prettig vond en die vormden samen één groot probleem.’

Ongelukkig

Na een zomer zonder hockey, maar met mooie reizen en goede gesprekken met haar dierbaren, hakte Zerbo in het najaar de knoop door. In een persoonlijk gesprek met Annan liet ze de bondscoach weten voorlopig niet beschikbaar te zijn voor het Nederlands team. ‘Dat was de beste beslissing die ik kon nemen’, zegt Zerbo er nu over. ‘Ik was hockeymoe, was er helemaal klaar mee. Ik wilde mijn leven niet meer afstemmen op de sport. Als ik nog een jaar was doorgegaan met het Nederlands team was ik helemaal ongelukkig geworden. Waarschijnlijk was ik dan ook met clubhockey gestopt.’

De spits bleef SCHC trouw. Vooral dit kalenderjaar spat het plezier er bij Zerbo vanaf in het rood-blauw van de nummer twee van de hoofdklasse. Sinds begin maart scoorde ze al tien keer. Met nog één wedstrijd in de reguliere competitie te gaan, maakt Zerbo zich met haar club op voor de play-offs om de landstitel van later deze maand. ‘Ik heb het plezier in het hockey teruggevonden. Ik kijk nu echt uit naar de trainingen en wedstrijden.’

Zerbo heeft energie voor tien en dat heeft volgens haar alles te maken met haar baan bij omroep NOS. ‘Ik werk sinds een half jaar 36 uur per week als producer voor het NOS Journaal. Kort gezegd houdt het in dat ik samen met collega’s alles regel waardoor journalisten hun werk kunnen doen; van het regelen van cameramensen tot het vinden van locaties voor uitzendingen.’

Koningsdag

Zo was Zerbo vorige week twee dagen in Maastricht waar ze voor Koningsdag meewerkte aan het opbouwen van een studio voor Radio 1. ‘Ik ben super dankbaar voor de kansen die ik krijg van de NOS. Overdag ben ik heel druk en dan vind ik het heerlijk om ’s avonds lekker over het veld te rennen. Voor mij is dit de ideale combinatie.’

Een terugkeer in het Nederlands team heeft Zerbo op korte termijn niet voor ogen. ‘Daar ben ik nu totaal niet mee bezig, al weet je nooit hoe het kan lopen.’ Deze zomer dus geen WK hockey in Nederland en Spanje voor de SCHC-spits met Italiaanse roots. ‘Ik ga voor het eerst naar Sicilië waar nog familie van mij woont.’