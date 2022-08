Het heel merkwaardige interview van een chagrijnige PSV’er

Meteen na de uitschakeling van PSV voor de groepsfase van de Champions League liet Joey Veerman zich woensdag voor de camera van RTL slepen. Dat had hij misschien beter niet kunnen doen, hoewel het een puik staaltje tv opleverde.

Veerman toonde zich een beroerde verliezer. De overwinning van Rangers FC – nooit Glasgow Rangers schrijven, dat mag ook al niet meer – was volkomen onverdiend, zijn ploeggenoten hadden de kansen moeten benutten en hij nam de medespeler die in het cruciale duel de beslissende fout had gemaakt, André Ramalho, niet in bescherming. Tot overmaat van ramp zei middenvelder Veerman met een chagrijnig hoofd ook nog dat hij liever op ‘8’ dan op ‘10’ speelt.

Een van de twee corpulente mannen die door RTL was opgetrommeld om in Eindhoven het een en ander te duiden, Wesley Sneijder, wond zich hier enorm over op. Het was een heel merkwaardig interview, vond hij, helemaal omdat Veerman tegen Rangers FC geen bal fatsoenlijk naar voren had gepasst. De andere duider, Jan Boskamp, was evenmin te spreken over het interview. Dit kon echt niet.

Een dozijn voetbalsites, waaronder Voetbal International, dook onmiddellijk op de kwestie. Wesley Sneijder had gezegd dat Joey Veerman een merkwaardig interview had gegeven. De kop op vi.nl: ‘Sneijder fileert Veerman na ‘heel merkwaardig interview’.’

De keuze van RTL om Veerman te interviewen was niet onverwacht. Hij staat bekend als een speler die zich uitspreekt. Daar zijn er niet veel van. Voortaan kijkt hij waarschijnlijk wel linker uit. Vrijdag zei PSV-trainer Ruud van Nistelrooij dat hij een woordje zou gaan wisselen met Veerman, vanwege het heel merkwaardige interview. Veerman moet dit soort dingen niet tegen de media zeggen, vertelde Van Nistelrooij, tegen dezelfde media.

Hoogstzelden zeggen voetballers en trainers iets wat de moeite waard is. Ze wikken en wegen hun woorden, bevreesd voor reacties en heisa in de tent, voetbalsites onder meer. Op een enkeling na, Joey Veerman bijvoorbeeld, zwengelt iedereen de automatische piloot aan, staand voor zo’n naargeestig bord met sponsornamen en strooiend met clichés. Dat veel vragen onbenullig zijn, maakt de zaak er niet beter op.

De parodie van het jaar werd deze week gepresenteerd door de VPRO. Op Lowlands maakte Tim den Besten voor muziekplatform 3voor12 een voorbeschouwing op het optreden van Goldband, de Haagse band die dit jaar ongeslagen promoveerde naar de eredivisie van de nederpop en bovenin meedraait.

Na de tune van Studio Sport vroeg Den Besten de bandleden, supporters van ADO Den Haag, hoe ze in de wedstrijd zaten. Ze waren gefocust, zeiden ze. De energie zat hoog en de tegenstander was sterk, maar te pakken.

Het kwam allemaal langs. In principe kun je alleen maar je best doen. De bal is rond, je probeert altijd een doelpunt meer te scoren dan de tegenstander. In de nabeschouwing vroeg Den Besten aan de mannen wat er door ze heen ging. Toen werd het plotseling serieus, maar dat mocht ook wel, na zo’n optreden.

Ik was nog maar nauwelijks uitgelachen toen het tijd was voor het volgende event, de loting voor de groepsfase van de Champions League. Nadat het grote nieuws bekend was geworden – Ajax was gekoppeld aan Liverpool, Napoli en Rangers FC – vroeg de voetbalpers aan trainer Alfred Schreuder wat hij ervan vond.

Schreuder vond het een prachtige uitdaging. ‘Voor ons wordt het moeilijk, maar dat geldt ook voor de tegenstanders.’ Schreuder zei dat hij zich verheugt op de uitwedstrijden, maar ook op de thuiswedstrijden, en sprak de hoop uit dat Ajax zal overwinteren in Europa.

Oog in oog met de pers staat Schreuder doodsangsten uit. Al zijn woorden haalt hij eerst door de ophefmeter. Die staat overal roodgloeiend. Dit land heeft meer Louis van Gaals nodig, en meer van diens heel merkwaardige interviews.