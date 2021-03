Het heeft even geduurd, maar Feyenoord is om: de vrouwenploeg is een feit

Op een Cruyff court op het afrikaanderplein wordt gevoetbald door jongens en meisjes Beeld Arie Kievit

Bijna weemoedig spraken de oud-internationals Manon Melis en Leonne Stentler elkaar via de telefoon donderdag, over vroeger, over hoe jammer het is dat zij nooit bij Feyenoord hebben gevoetbald. Stel je toch eens voor.

Melis en Stentler, beiden 34 jaar en afkomstig uit Ridderkerk, verheugen zich over het nieuws van Feyenoord, dat jarenlang niet deed aan vrouwenvoetbal. In de afgelopen jaren is een jeugdafdeling opgezet, volgend seizoen is de toetreding tot de eredivisie. Ook voor talentvolle meisjes in Rotterdam gloort de droom: voetballen bij de profs, voetballen bij Feyenoord.

De topschutter aller tijden van Oranje, Vivianne Miedema, postte woensdag meteen een foto op Twitter, waarop ze als kind een Feyenoord-shirt draagt. De spits van Arsenal speculeert op een toekomst bij de club. Melis, tot Miedema topschutter van het Nederlands elftal, en Stentler, speelden als kind bij RVVH in Ridderkerk. Altijd bij de jongens, als beste meisjes. ‘We hielden elkaar vast.’ Ook op de pleintjes mochten ze meedoen, want ze waren goed. Stentler: ‘Als je je liet zien, was je geaccepteerd.’

Alleen: Stentler voetbalde in de C-tjes toen haar neefje naar Feyenoord mocht en zij niet, want Feyenoord voor meisjes, dat kon niet. Stentler: ‘Die route voor jongens, talent zijn, gescout worden door Feyenoord, op het Thorbecke naar de middelbare school en dromen van je debuut in het eerste elftal, bestond voor ons helemaal niet.’ Uiteindelijk ging ze in 2007 naar ADO Den Haag, een van de eerste clubs in de eredivisie, maar toen was ze de 20 al voorbij.

Weemoedig

De vader van Manon Melis, Harry, haalde zelfs het eerste elftal van Feyenoord. Had ze ook graag gewild, bij de vrouwen. Ging dus niet. Toen de eredivisie van start ging, vertrok zij net naar Zweden, waar ze het grootste deel van haar carrière in de top voetbalde. ‘Ik had mijn loopbaan graag bij Feyenoord afgesloten, maar dat kon nog steeds niet.’ Stentler: ‘Vanmorgen na het nieuws heb ik dus gebeld met Manon. Wat had ons leven anders kunnen lopen, als we toen naar Feyenoord hadden gekund. We droomden even hardop hoe het had kunnen lopen. Dat was best weemoedig.’ Melis: ‘Het was zo jammer dat het niet kon.’

Nu is Stentler analist en geregeld te zien op televisie. Melis is coördinator vrouwenvoetbal van Feyenoord. Vanaf het moment dat de club woensdag bekendmaakte vanaf volgend seizoen in de eredivisie uit te komen, stond haar telefoon roodgloeiend. Felicitaties. Zaakwaarnemers ook, om spelers aan te bieden. Vrouwenvoetbal is een ontluikende industrie, met toenemende interesse van tv, sponsors en publiek, met nog steeds uitdijend aanbod van beter opgeleide spelers. Feyenoord is groot van naam, maar trok in het verleden geen geld uit voor de vrouwentak, net als de clubleiding ook geen moeite deed Jong Feyenoord in de eerste divisie van de mannen te krijgen. Geldgebrek.

Opleiding

In 2017 is de opleiding voor meisjes gestart. Melis: ‘We hebben een MO14 (Meisjes Onder 14 jaar, red.), een MO16 en een beloftenploeg, en we hopen dat sommige speelsters straks doorstromen. Verder zullen we spelers en een trainersstaf moeten aantrekken. Maar Feyenoord heeft een enorme aantrekkingskracht, dat heb ik al gemerkt.’ Dat is wel het handige van het vrouwenvoetbal, met de nog vrij smalle top. Meteen instromen in de eredivisie is dus mogelijk.

Het potentieel in de regio is groot, al zullen Excelsior en ADO Den Haag deels in dezelfde vijver met talent vissen. Anderzijds ligt een heel gebied ten zuiden van Rotterdam ook braak, als het om de zoektocht naar talent gaat. En Rotterdam zelf heeft een fors aanbod. De toetreding kan ook de club zelf een impuls geven, door allerlei interactie tussen de takken.

Ton Strooband, manager maatschappelijke zaken bij Feyenoord, bereikt alleen al met de projecten van de club ongeveer 50 duizend kinderen, onder meer door ze tot sporten aan te zetten. Hij zegt: ‘Het is mooi om ook de meiden nu perspectief te bieden. Hier in de regio zit veel talent. Het is ook een kans voor meisjes met een migratieachtergrond in Rotterdam en omstreken, vaak afkomstig uit culturen waar de positie van meisjes toch anders is. Voorheen was het zo dat meisjes langs de kant stonden, op pleintjes waar jongens voetbalden. We hebben ze toen bijna letterlijk de pleintjes opgesleurd. Met de jeugdteams werd het lidmaatschap van Feyenoord al bereikbaar. Straks, in de eredivisie, zal het geloof groeien om het hoogste te behalen. Dat zal enorm tot de verbeelding spreken.’