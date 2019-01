Het hart verslaat het handelshuis in een legendarische Klassieker

Jens Toornstra viert de 1-1. Beeld Guus Dubbelman

Hoewel de spanning tussen PSV en Ajax zal blijven, dreigt het vijfde seizoen op rij zonder titel voor Ajax, na deze zege van strijd en uitstekend voetbal op gebrekkige speldiscipline en slapte. Feyenoord liet zich meevoeren op de magie van de Kuip, het stadion dat in veler ogen te oud is voor de toekomst.

Ajax, met al zijn paradepaardjes in de etalage van de Europese top, staat weer vijf punten achter op PSV, met een elftal dat na het eerste kwartier onherkenbaar oogde. Met een defensie die vrijwel niets tegenhield, net als eerder dit seizoen in Eindhoven (3-0), in de andere topper buitenshuis.

Legendarisch was de wedstrijd, deze klassieke Klassieker met de op één na (9-4, 1964) grootste thuiszege voor Feyenoord. Voetbal is op zijn mooist als draaiboeken in de prullenbak kunnen, als hartstocht voorspellingen en verwachtingen tart. ‘Niemand de toto gewonnen zeker’, zei de winnende trainer Giovanni van Bronckhorst. ‘Over deze wedstrijd zullen de mensen nog jaren praten.’

Slapers en wakkerschudders

Hoor al die verhalen vooraf over één Ajacied, Frenkie de Jong of Matthijs de Ligt, die meer waard is dan de hele selectie van Feyenoord. Ajax is een handelshuis, een beetje tegen wil en dank. Misschien dat de randzaken en geruchtenstroom een rol speelden bij Ajax, dat volledig werd afgetroefd, zelfs in speltechnische zin. Het elftal dat voor de winterstop meestal zo’n mooi team was en effectiviteit paarde aan schoonheid, viel uiteen in partjes, in verschillende linies, in slapers en wakkerschudders.

Feyenoord voetbalde of het zijn laatste wedstrijd was, Ajax alsof het niets te winnen of verliezen had. Terwijl de belangen voor Ajax veel groter waren dan voor de bijna zekere nummer drie van de eredivisie. Bij Feyenoord vertrekt de trainer, Van Bronckhorst, omdat zijn gevoel hem naar de uitgang duwt. Ook Feyenoord mag zich zorgen maken. Het verschil tussen alles en niets is wel heel groot in Rotterdam.

Jordy Clasie en Frenkie de Jong in duel. Beeld Guus Dubbelman

Speldiscipline is essentieel in voetbal. Ajacieden lieten mannetjes lopen en gaten vallen. Trainer Erik ten Hag durfde zijn Argentijnse aankoop Lisandro Magallan op te stellen in het verdedigingscentrum. Magallan wist niet wat hem overkwam. Donderdag tegen Heerenveen deed hij het aardig, maar toen had hij niets wezenlijks te doen. Feyenoorders liepen hem aan alle kanten voorbij. Ajax verkocht Max Wöber in de winterstop, die ze nu missen door de blessure van Tagliafico. Het duo De Ligt-Blind viel net als bij PSV uit elkaar door blessures, met alle gevolgen van dien.

‘Taken uitvoeren’, dat miste Ten Hag. Een ernstig verwijt in de beslissende fase van het seizoen. Dusan Tadic en Daley Blind, voor miljoenen gehaald om de ruggengraat van het elftal te zijn, verzaakten totaal. Frenkie de Jong, volgend seizoen van Barcelona, streed en ging ten onder. Hakim Ziyech was minder dan Calvin Verdonk, Noussair Mazraoui wandelde door dromenland. De Ligt kon schelden zoveel als hij wilde, het hielp niets.

Pleintjesvoetbal

Van Bronckhorst danste langs de lijn, metertjes naar links en naar rechts, op het ritme van het spel. Feyenoord permitteerde zich frivool pleintjesvoetbal, om het leed in de open wond bij Ajax te smeren. Ajax, dat vorige week verzuimde de koppositie over te nemen, staat weer op de oude vijf punten, met nog vijftien duels te gaan.Feyenoord duwde Ajax in de ellende, en dan is het seizoen voor menig supporter al deels geslaagd.

Robin van Persie scoort de 3-2 vlak voor rust.

Het was niet de wedstrijd van Frenkie de Jong of Hakim Ziyech, maar vooral van grootmeester Robin van Persie, van Jens Toornstra of van Calvin Verdonk. Eindelijk was daar diepgang in het spel van Feyenoord. Van Bronckhorst posteerde Van Persie in de spits en hield Nicolai Jørgensen op de bank. Met beiden in de ploeg is het middenveld te zwak bezet, en is er dus te weinig diepgang. Die brengt Toornstra, met zijn onvermoeibaarheid en intelligentie.

Ajax incasseerde tien doelpunten in twee competitieduels, na acht in zeventien duels voor de winterstop. De superioriteit is verdwenen. Bij PSV trouwens ook, zij het in mindere mate, waardoor Ajax hoop mag blijven koesteren. Fraai waren de goals, van Van Persie (2), Toornstra, Steven Berghuis, Tonny Vilhena en Yassin Ayoub. Ruimschoots voldoende om het sterke openingskwartier van Ajax te overtreffen.

Voor Ajax dreigt een doemscenario. Over een maand is de halve finale van de bekerstrijd, opnieuw in de Kuip. Real Madrid wacht in de Champions League. Nog niets is beslist, maar Ten Hag heeft werk te doen in een handelshuis met aanhoudende transfergeruchten. Anders is de bankrekening straks gevuld en blijft de prijzenkast voor het vijfde seizoen op rij leeg.