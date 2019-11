Het grootste talent van de eredivisie, straks ook in Oranje

Het grootste talent van de eredivisie heeft zich beschikbaar gesteld voor het Nederlands elftal. Mohamed Ihattaren, de 17-jarige middenvelder van PSV, verkoos Oranje na lang wikken en wegen boven Marokko. Hij is in bezit van een Nederlands en Marokkaans paspoort.

‘Ik heb er lang over nagedacht en heb ook veel met mijn familie overlegd. Uiteindelijk zijn we tot de beslissing gekomen om voor het Nederlands elftal te kiezen’, liet Mohamed Ihattaren zondag op de website van de KNVB weten.

Bondscoach Ronald Koeman reageerde verheugd op het nieuws. Hij voerde al enkele gesprekken met de geboren Utrechter om hem warm te maken voor het Nederlands elftal. Maar Ihattaren stelde zijn keuze vanwege zijn zieke vader, die onlangs overleed, een tijdlang uit. Koeman: ‘Dit soort talenten wil je behouden voor het Nederlands voetbal. Zijn keuze is een mooi signaal naar andere spelers die voor dezelfde keuze komen te staan.’

Koeman refereerde indirect aan het recente verleden waarin potentiële internationals met een dubbele nationaliteit niet voor het Nederlands elftal kozen. De in Nederland geboren Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui (beiden Ajax) en Oussama Idrissi (AZ) voelden meer voor het rode shirt van Marokko. Ajax-rechtsback Sergiño Dest, geboren en getogen in Almere, gaf vorige week de voorkeur aan de Verenigde Staten.

Eerder in gesprek

Vooral rond de keuze van Ziyech in 2015 ontstond ophef. De Drontenaar koos voor Marokko omdat hij lange tijd niks hoorde van de KNVB. Het was voor de voetbalbond aanleiding om eerder met potentiële internationals in gesprek te gaan. Met bondscoach Koeman wordt sinds een jaar zwaar geschut ingezet, met de keuze van Ihattaren als tastbaar resultaat. Marokko maakt potentiële internationals al langer het hof. Voor dat land kwamen bij het afgelopen WK vijf in Nederland geboren spelers uit.

Ihattaren, die veel vertegenwoordigende jeugdelftallen van Nederland doorliep, besprak zijn keuze uitgebreid met zijn familie. Het leven van het migrantengezin uit Marokko stond al jarenlang in het teken van zijn profloopbaan. Mede op hun advies sloeg hij financieel aantrekkelijke aanbiedingen van Manchester City, Barcelona en Chelsea af.

Als nakomeling in een gezin met vijf broers en een zus debuteerde hij begin dit jaar op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van PSV. Twee van zijn oudere broers konden ook goed voetballen. Maar hun vader had geen tijd om ze elke dag naar de training te brengen. Hij kwam in de jaren zeventig als gastarbeider naar Nederland en werkte in ploegendienst bij de frisdrankfabrikant en -leverancier Vrumona.

De kans op een bestaan als profvoetballer wilde de familie Ihattaren het jongste lid niet ontnemen. Zijn vijftien jaar oudere broer Yassin zegde zijn baan als geschiedenisdocent op. Een andere broer legde zijn werk als apotheker tijdelijk stil. Allemaal om hun talentvolle broertje bij staan. ‘Dat was een risico, maar we wilden achteraf niet hoeven zeggen: hadden we hem maar geholpen’, zei Yassir Ihattaren eerder in de Volkskrant.

Oranje steeds diverser Met de keuze van Mohamed Ihatteren voor Oranje wordt het Nederlandse elftal nog diverser. Het afgelopen jaar stelde bondscoach Ronald Koeman Nederlandse veel spelers op met minimaal een ouder van buitenlandse afkomst: uit Suriname, Ivoorkust, Ghana, Nigeria, Curacao, Dominicaanse Republiek, Angola en Aruba. Met Ihattaren komt daar Marokko bij.

Ihattaren begon op zijn 5de met voetballen bij SV Houten. Na drie jaar bij zijn amateurvereniging had Ihattaren, die toen al de bijnaam Afellay had gekregen, de clubs voor het uitkiezen: Ajax, Feyenoord en PSV. De aanwezigheid van Ibrahim Afellay, 53-voudig Oranje-international, bij PSV vormde voor de familie Ihattaren een van de redenen om voor Eindhoven te kiezen. Volgens hen liet Afellay zien dat talenten met een Marokkaanse achtergrond het konden maken bij PSV.

Uitzonderlijk talent

De eerste drie jaar bracht Yassir zijn broertje elke dag op en neer van Utrecht naar Eindhoven. Tot PSV voor de toen 11-jarige Ihattaren en zijn familie een huis in Eindhoven beschikbaar stelde. Zijn ouders – vader was inmiddels met pensioen – en broer verhuisden mee. Bij PSV erkende ze al snel zijn uitzonderlijke talent. Ihattaren werd overladen met complimenten tot hij bij PSV onder 16 jaar Adil Ramzi als trainer kreeg. De voormalig Marokkaans international vond dat het talent op mentaal vlak te kort schoot. ‘Mo dacht: ik ben zo goed, ik kan het verschil toch wel maken. De weerstand was niet hoog genoeg voor hem’, zei Ramzi eerder.

Terwijl zijn teamgenoten na een training naar de kleedkamer gingen, bleef Ramzi met Ihattaren op het veld om zijn mentale grenzen op te rekken en hem fysiek sterker te maken. In de eredivisie valt de tiener dit seizoen wekelijks op door zijn verfijnde techniek, mooie trap en imposante bouw.

In het Nederlands elftal ziet Koeman een rol op de rechterflank of als aanvallende middenvelder voor hem weggelegd. Mogelijk selecteert hij Ihattaren al voor de komende EK-kwalificatie interlands deze maand tegen Noord-Ierland en Estland, zei Koeman in het tv-programma Goedemorgen eredivisie bij Fox Sports. Hij kan na Mathijs de Ligt de jongste naoorlogse speler worden in Oranje. Ihattaren: ‘De KNVB heeft veel voor mij gedaan. Sinds Onder 14 speel ik al in het oranje en ik heb met Onder 17 nog het EK gewonnen. Het is mooi dat ik dat kan voortzetten.’