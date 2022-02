Het grootste slachtoffer van het gedrag van Marc Overmars is Marc Overmars zelf

Nadat Marc Overmars een zege van Ajax op Juventus op het veld had gevierd met een luid bejubelde buikschuiver die zijn keurige witte overhemd vernaggelde, bijna drie jaar geleden alweer, verzon zijn club SV Epe iets leuks. Voor de jeugd stond op sportpark De Wachtelenberg tijdens het vermaarde Marc Overmars Paastoernooi een Marc Overmars Buikschuif Glijbaan klaar.

In het beleidsplan 2020-2025 presenteert SV Epe zich als een ‘echte dorpsclub’ en een ‘unieke blauwwitte familie’. Overmars, als jongen begonnen bij de club, maakte daar deel van uit. Na zijn schitterende loopbaan speelde hij nog een seizoen in het eerste elftal. Hij woont nog steeds in Epe, met zijn vrouw en twee zonen.

Als eerbetoon werd in 2003 het traditionele paastoernooi van SV Epe naar hem vernoemd. Dit jaar gaat het Marc Overmars Paastoernooi niet door. Volgend jaar zal er door de jeugd met Pasen wel weer worden gespeeld, maar dan heet het evenement niet meer het Marc Overmars Paastoernooi. Het bestuur van SV Epe heeft dit besloten ‘in het licht van de ontwikkelingen’.

Die ontwikkelingen werden zondagavond laat in gang gezet toen Ajax in een persbericht meldde dat de directeur voetbalzaken de club met onmiddellijke ingang had moeten verlaten. ‘Het gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s’ kostte Overmars zijn baan. En zijn reputatie. En waarschijnlijk nog veel meer.

De ontluisterende details werden de volgende dag gemeld door NRC Handelsblad. Het tweede stuk dat licht wierp op het gedrag van de directeur stond woensdag in het AD. Overmars werd afgeschilderd als een eenling zonder sociale vaardigheden, een zwijgzame zonderling die in de Johan Cruijff Arena vanuit het niets talloze medewerksters bombardeerde met ranzige appjes.

Daarna buitelde iedereen over elkaar heen. Wie wees op de grote verdiensten van Overmars voor Ajax, kreeg voor zijn kiezen dat die volkomen irrelevant zijn. Wie vaststelde dat zijn strapatsen grote gevolgen zullen hebben voor de club, werd verweten dat hij zijn ‘hobby’ verhief boven de vrouwen die waren lastiggevallen.

Het dédain voor voetbal en voor Ajax, een entertainmentbedrijf met een miljoenenpubliek, droop er vanaf. In een column in deze krant werd de kwestie en het daaropvolgende debat geërgerd en protesterend samengevat met de zin ‘Het kan natuurlijk niet wat Overmars heeft gedaan, maar het is zó erg voor Ajax’.

Zo ging het niet. Waar ‘maar’ staat, werd ‘en’ gezegd. Overmars heeft zich misdragen. Dat is erg voor de vrouwen. En dat is ook erg voor Ajax. De enige reden dat de media massaal op de kwestie doken, is dat Overmars directeur is van Ajax – en niet van een ijzerhandel of een importeur van huishoudelijke artikelen.

Het NOS Journaal opende er de uitzending mee. Voetbal International ruimde de hele voorpagina in voor een foto in silhouet van Overmars, met de woorden ‘Bom onder Ajax’. De buitenlandse pers pikte het meteen op. De grootste sportkrant van Spanje, Mundo Deportivo, meldde dat Overmars ‘fotos de su pene’ – het woord dickpic kennen ze in Spanje kennelijk niet – had gestuurd naar een collega bij Ajax.

SV Epe was geschokt, zei de voorzitter van SV Epe in De Stentor, maar het allerergst was het voor de direct betrokkenen, ‘de dames die dit is overkomen en Marc en zijn hele gezin’. Aan dat laatste aspect ging verder iedereen voorbij. Van Overmars bleef alleen nog maar een vieze man over die de grenzen had overschreden. Met appjes.

Verstoten door zijn eigen gemeenschap, wereldwijd in de aandacht, op de stinkende Voice-hoop gegooid waar Ali B. en Jeroen Rietbergen al lagen, bedreiger van de nabije toekomst van Ajax, zijn gezin: het grootste slachtoffer van het gedrag van Marc Overmars is, voor zover nu bekend, Marc Overmars zelf.