Het gras bij Ajax ruikt heerlijk tijdens de eerste training, ook na een mislukt seizoen

Eerste training van de nieuwe coach Maurice Steijn bij Ajax op de Toekomst. Beeld Arie Kievit

Bij Sparta steunden twee stafleden de trainers met data. Bij Ajax zijn dat er misschien wel tien, schat Maurice Steijn. Zijn dochter kreeg al 25 duizend nieuwe volgers op Instagram sinds de aanstelling van pa bij de recordkampioen van Nederland.

Maurice Steijn (49) houdt na de eerste training op de Toekomst halt bij de media, schudt handen en praat over zijn net begonnen leven bij de club die na een mislukt seizoen verraste met zijn aanstelling. Spannend is het zeker. Uitdagend ook. Het gras ruikt heerlijk in een periode van afkoeling en regen na zwoele zomerweken, de kleding is nieuw, met andere schakeringen in kleur, met groen bij de doelmannen.

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Steijn vertelt in flarden hoe hij werkt als trainer. Nee, hij heeft geen uitgebreid reglement. Zo werkt hij niet. ‘Normaal gedrag’, is wat hij meegeeft. Hij weet dat ze bij Ajax bepaalde regels hebben, vooral over het verschijnen bij sponsors en dat soort zaken. Hij wil gewoon ‘normaal gedrag. Anders grijp ik in.’ Hij is deze zaterdag vooral ontspannen, net als zijn assistenten. Oud-Ajacied Hedwiges Maduro, met wie Steijn altijd al eens wilde werken, en Said Bakkati, die ook bij Feyenoord zat en een uitstekende klik heeft met bijvoorbeeld Steven Berghuis.

Een serieuze kans krijgen

Vijftien internationals ontbreken nog, van Dusan Tadic tot Mohammed Kudus en Jurriën Timber, van wie de laatste naar Arsenal vertrekt en dus niet meer op het trainingsveld van Ajax verschijnt. Toch staan meer dan twintig voetballers op het veld, met dank aan Jong Ajax. Silvano Vos en Amourricho van Axel Dongen zullen zeker een serieuze kans krijgen in het eerste elftal. Jorrel Hato speelde als 16-jarige (inmiddels 17) al in de basisploeg, in het seizoen dat Ajax snel wil vergeten.

Hato mag bij de eerste positiespelletjes al bij de groten meedoen, bij Steven Berghuis en Davy Klaassen, die recent niet waren opgeroepen voor Oranje, bij Owen Wijndal, Anass Salah-Eddine, terug van FC Twente, en Branco van den Boomen. Hij is op de training de enige echte nieuwe speler, al was hij dan transfervrij. Van den Boomen (27) was in zijn jeugd al Ajacied en beleefde sterke seizoenen bij Toulouse. De middenvelder valt meteen op met strakke passing en zijn inzicht om een station over te slaan in de opbouw.

Hedwiges Maduro laat zich gelden, ook door zijn aanstekelijke lach. Jurriën Timber is dus al weg, al zetten Ajax en Arsenal de laatste details op papier van een transfer die Ajax ongeveer 45 miljoen euro oplevert. Dat is nodig. Ajax speelt voor het eerst in zes seizoenen geen Champions League, mist dus al die miljoenen en speelt op 24 en 31 augustus een play-off voor een plek in de Europa League.

Enige miljoenenaankoop

De enige miljoenenaankoop tot nog toe, Benjamin Tahirovic, international van Bosnië, ontbreekt nog, net als Brian Brobbey, Kenneth Taylor, Steven Bergwijn en al die anderen die recent interlands speelden. Ze stromen 12 juli in, of nog ietsje later. Ja, Steijn wil best kopen, in samenwerking met directeur voetbalzaken Sven Mislintat, maar hij wil ook kijken wat hij allemaal in huis heeft, en alles hangt dus samen met verkopen. Met Kudus heeft hij gesproken. Edson Alvarez zag de transfer naar Borussia Dortmund afketsen. Beiden willen in principe weg. Het is goed dat Timber al relatief vroeg in de transferperiode vertrekt. Steijn had hem graag gehouden, maar nu bestaat in elk geval duidelijkheid. Een rechtsbenige centrale verdediger stond sowieso al op de wensenlijst van Ajax.

Steijn is benieuwd. De Hagenaar vertelt hoe hij als jongen van zes aan de hand van zijn vader naar de Kuip ging om Feyenoord aan te moedigen. Later voetbalde hij als prof vooral voor ADO. Sinds hij trainer is bij de profs, een jaar of vijftien inmiddels, hoopte hij op een kans het te laten zien op het hoogste niveau, bij een topclub met topspelers. Die kans is gekomen, al beseft hij hoe onzeker het leven van een trainer is. Mooi voetbal, zoals Feyenoord dat vorig seizoen speelde of Ajax onder Ten Hag, daarvan kan hij genieten. Hij is een realistische trainer, die zijn speelwijze aanpast aan het materiaal, maar bij Ajax heeft hij normaliter beter materiaal.

Op de eerste training wordt dus al fors druk gezet. Druk, druk, nu, roepen ze. Dan zetten de hesjes de mannen van Jong Ajax bijna vast in hun eigen doel. Leuk om te zien, zelfs op zo’n allereerste training. ‘Voetbal blijft voetbal’, zegt Steijn, ter geruststelling.