Het ‘grappie’ en de lef van een trainer in Zalaegerszeg

Het leek de redactie van talkshow HLF8 (SBS 6) en presentator Hélène Hendriks woensdag een goed idee om voor een studiodebatje over racisme in het voetbal ook John van Zweden uit te nodigen, een man die in Den Haag en omstreken bekend staat als de behangkoning. Van Zweden is een soort Henk Bres, maar dan met haar.

Hij is supporter van ADO Den Haag en hij twittert. Ooit omschreef hij een Nederlandse scheidsrechter, Serdar Gözübüyük, op dat platform als een ‘onbeschrijfelijke zak’, een ‘Turkse zak’, een ‘kloothommel’ en een ‘vieze rat’. Zo’n man.

De aanleiding voor het gesprek was een eenmansactie in Hongarije van een Nederlandse trainer, Ricardo Moniz. Nadat een donkere aanvaller van zijn club Zalaegerszegi TE door supporters van Honvéd was overladen met racistische drek, haalde hij zijn spelers van het veld. Moniz kreeg een rode kaart en werd zonder dat er een onderzoek was ingesteld voor een maand geschorst, want dat mag niet, het veld verlaten als honderden mensen op de tribunes apengeluiden maken.

Voor wie geen idee had wat dat eigenlijk voor een land is, Hongarije, nam Van Zweden een politieke analyse voor zijn rekening. Het ging hier om een ‘rechts land’ met een ‘rechtse premier’ waar je - hij verwees naar de actie van Moniz - ‘dit soort grappies niet uit kunt halen’.

Racisme is nog altijd een groot probleem in de voetbalsport. Wat moet er gebeuren om racisme in voetbal tegen te gaan? ⚽️#HLF8 #voetbal #racisme https://t.co/bU3oBYORpn — HLF8 (@Hlf8Live) 26 oktober 2022

Een andere studiogast, cabaretier Jörgen Raymann, wierp hier tegenin dat puur racisme keihard moet wordt bestreden, waarop Van Zweden zei dat je het met de schorsing eens kunt zijn of niet eens kunt zijn. Het moest trouwens maar eens afgelopen zijn met die aandacht voor racisme. Black Lives Matter, het knielen door voetballers voor het begin van een wedstrijd, ‘ze blijven aan de gang’. Acties tegen racisme zijn zinloos, zei hij ook nog, ‘want zo is de maatschappij’.

Precies tegen die stroom, het wegkijken, beschimpen en bagatelliseren, beukt Moniz vanuit een Hongaarse provincieplaats in, gedreven en zonder angst voor eventuele gevolgen. Hij wil Viktor Orbán spreken, de premier, en verlangt dat de Europese bond UEFA in actie komt.

Zijn grappie heeft veel losgemaakt, zeker in Nederland. Hij gaf interviews aan onder meer de NOS, NRC en de Volkskrant. Je wordt gekwetst in je ziel, zei hij. Ook de kop boven het stuk in NRC sprak boekdelen: ‘Het ontbreekt aan daadkracht en moed in het mondiale voetbal.’

Moniz was in 2019 als trainer van Excelsior toevallig betrokken bij een van de grootste racistische uitspattingen in Nederlandse voetbalstadions, de aanval in Den Bosch op Ahmad Mendes Moreira. De ophef was groot. Iedereen praatte erover en deed interessant, zei Moniz deze week, ‘maar dat was allemaal voor de bühne. Er is toen niemand vervolgd, er is niets gebeurd.’

Dat is niet helemaal waar. De incidenten in Den Bosch waren voor de KNVB, de eredivisie, de eerste divisie en de Rijksoverheid aanleiding voor een ambitieus aanvalsplan tegen racisme en discriminatie, onder de noemer ‘Ons voetbal is van iedereen.’ Als symbool - maar niet meer dan dat - werd een kleurrijke aanvoerdersband ontworpen die de afgelopen weken nogal wat discussies uitlokte, onder meer omdat de aanvoerder van Feyenoord en een paar anderen dachten dat het vooral iets met homo’s te maken had.

Over die OneLove-aanvoerdersband gaan we nog veel meer horen, binnenkort. Naast Nederland, de initiatiefnemer, hebben nog zeven WK-deelnemers aangekondigd dat hun aanvoerder de band in Qatar zal dragen. Maar dat gaat zomaar niet. De Italiaanse sportkrant La Gazetta dello Sport meldde deze week dat de FIFA en het organisatiecomité het niet toe zullen staan.

Het mag niet, volgens de reglementen. Dus dat kan nog leuk worden, als bondscoach Louis van Gaal en aanvoerder Virgil van Dijk moeten reageren op het verbod. Nu maar afwachten of ze net zo veel lef hebben als Ricardo Moniz.