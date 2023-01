Het Granerud-sprookje: van hulpje in een crèche tot topper op de schans van Garmisch

De Noor Halvor Egner Granerud tijdens een oefensprong op de schans Garmisch-Partenkirchen. Beeld ANP / EPA

Twee jaar moest Halvor Egnur Granerud erop wachten, maar deze Nieuwsjaarsdag kon hij eindelijk in de lotushouding op het sneeuw van Garmisch-Partenkirchen zitten. De Noor wilde op 1 januari 2021 zijn landgenoot Erling Haaland al eren door na te doen hoe die zijn doelpunten viert, maar had toen een probleem: de Pool Dawid Kubacki, en niet hij, won toen de wedstrijd.

‘Ik heb gewacht op het moment dat ik de celebration kon doen’, zei de 26-jarige Noor nadat hij nu wel de traditionele nieuwjaarssprong had gewonnen. Granerud eindigde met een totaalscore van 303,7 punten, 6,4 meer dan de Sloveen Anze Lanisek. Kubacki moest met de derde plek genoegen nemen: 294,4 punten.

De Noor leidde al na de eerste ronde, toen hij na een sprong over 140 meter landde. In de tweede poging kwam daar nog 2 meter bij. Knap daar de organisatie had besloten de startbalk lager te leggen omdat de risico’s voor de springers anders te groot waren. Met uitstekende tong zette Granerud af en sprong hij naar de overwinning.

De geboren Osloër won donderdag in Oberstdorf ook al de eerste wedstrijd in de Vierschansentournee en is nu favoriet voor het winnen van de Gouden Adelaar. Het zijn z’n eerste overwinningen in het prestigieuze toernooi, maar die komen niet uit de lucht vallen. Sinds eind 2020 draait hij mee in de wereldtop en behaalde hij al zestien individuele wereldbekerzeges.

Krap bij kas

Eerder dat jaar zag het daar nog bepaald niet naar uit. Om de eindjes aan elkaar te knopen, moest hij aan de slag als invaller op een kinderdagverblijf in Trondheim. Zijn spaargeld was op na een volledig mislukt seizoen, waarin hij iets meer dan 800 euro aan prijzengeld bij elkaar sprong. De onzekerheid van corona gaf het laatste zetje, waardoor er nu foto’s van hem te vinden zijn waarop hij met kinderen op een driewieler zit.

‘Het was een erg leuke ervaring om daar te werken’, zei hij tegen de Noorse zender NRK. ‘Ik kan me voorstellen dat ik er later ook iets mee zal doen. Het was bovendien goed om iets anders te doen. Als topsporter lijken de dagen erg op elkaar. Je werkt steeds naar hetzelfde doel toe, namelijk beter worden in springen.’

Met zestien overwinningen op zak is zijn rekening weer aangevuld. Volledig schuldenvrij kan hij nu op jacht naar de Gouden Adelaar, de grootste eer in het skischanspringen. In het algemeen klassement heeft hij een flinke voorsprong op de Pool Kubacki, die twee jaar geleden nog een streep haalde door zijn geplande Haaland-viering.

Concurrentie uit Polen

Kubacki won de Gouden Adelaar al in 2020 en is ook dit jaar in uitstekende vorm. Het Poolse team kreeg dit jaar een impuls door de komst van een nieuwe bondscoach, de relatief jonge en onervaren Thomas Thurnbichler. De 33-jarige Oostenrijker valt niet alleen op door zijn grote zwarte oorlelringen, maar stond met zijn onconventionele trainingsmethoden ook garant voor een schokeffect bij de Poolse schansspringers.

‘Ik geloofde zeker niet in alle ideeën van Thurnbichler’, zei Kubacki eerder dit jaar tegen Eurosport. ‘We lagen ’s nachts wakker van de suggesties van de coach, vooral toen we het in het begin diverse houdingen in de lucht moesten uitproberen. Toen ik dat zag, dacht ik dat me zelf daarbij zou ombrengen en dat het onmogelijk zou zijn om na te doen.’

Een van de hoofdbrekers voor de Polen was de rekensommen die ze moesten oplossen tijdens de trainingen. Boven aan de schans kregen ze er een, bij de afsprong kwam er nog een. De twee uitkomsten moesten ze elkaar optellen. ‘Voor de landing moesten we het resultaat luid en duidelijk schreeuwen’, zei Kamil Stoch, die als drievoudig winnaar van de Vierschansentoernee wel wat gewend was.

Het verschil tussen Kubacki en Granerud in de toernee is nu 27 punten. Voor de Noor lonkt na de twee zeges bovendien een grand slam, daarvoor moet hij ook het Oostenrijkse deel van het toernooi winnen. Woensdag wordt er in Innsbruck gesprongen, vrijdag staat de wedstrijd in Bischofshofen op het programma.

Zijn trainer probeerde na de wedstrijd in Garmisch-Partenkirchen de verwachtingen te temperen. Volgens hem houdt zijn pupil niet zo van de schans in Innsbruck. Als het hem wel lukt zou hij pas de vierde in de geschiedenis zijn die het flikt. In 2002 was Sven Hannawald de eerste, in 2018 volgde Kamil Stoch en een jaar later Ryoyu Kobayashi. Vorig jaar bleef de Japanner steken op drie overwinningen, maar nam hij wel de Gouden Adelaar mee naar huis.