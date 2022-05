Het gezicht van de ongelimiteerde hebzucht was als een vader voor zijn spelers

De uitvaart van de Nederlandse Italiaan Carmine ‘Mino’ Raiola (1967-2022), een van ’s werelds grootste verkoopmakelaars van voetballers, vond donderdag plaats in de katholieke kerk Saint-Charles in Monaco. De kerk in de wijk Monte Carlo is vernoemd naar een heilige uit Italië.

Charles Borromeo was een kardinaal uit Milaan die tijdens de pestepidemie in 1576-1578 een groot deel van zijn vermogen schonk aan de nabestaanden van de duizenden slachtoffers. Of Raiola zo edelmoedig was, is niet bekend. Hij heeft zijn privéleven altijd zorgvuldig verborgen gehouden. Zelfs de doodsoorzaak is onduidelijk.

In de loop van donderdag druppelden de namen naar buiten van mensen die hem in de Saint-Charles de laatste eer bewezen. Een internationaal sterrenensemble kwam bijeen, Zlatan Ibrahimovic voorop. Over hem gaat het verhaal dat hij spoorslags naar ziekenhuis San Raffaele in Milaan racete toen hij vernam dat zijn vriend op sterven lag.

Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Justin Kluivert, Xavi Simons, Pavel Nedved en Matthijs de Ligt woonden de plechtigheid eveneens bij. Eerder had De Ligt op Instagram een liefdevol bericht geplaatst waarin hij Raiola uitbundig eerde.

‘Niets is onmogelijk en dat heb je aan de hele wereld laten zien’, schreef De Ligt. Raiola was een man die hij altijd om hulp kon vragen, ‘maar ook iemand met wie ik kon praten over het leven in het algemeen’. Hij sloot af met een zinnetje dat in deze kringen niet vaak publiekelijk wordt gebruikt, ik hou van je, met een hartje als laatste groet.

Raiola werd deze eeuw een van de gezichten van de exponentiële groei van het voetbal, inclusief de ongelimiteerde hebzucht en de verwoesting van oude waarden. Op talloze plekken in de media werd hij na zijn dood weggezet als een parasiet zonder scrupules die clubs in een houdgreep nam en net zo lang perste totdat de kassa’s begonnen te rinkelen.

Met de Portugees Jorge Mendes was hij de grootste in zijn branche, een handelaar van wereldfaam. Vorig jaar leverde ik daar samen met vriend en collega Edwin Struis een minuscule bijdrage aan.

De Franse sportkrant L’Equipe had een verslaggever en een fotograaf naar onze stad gestuurd voor een verhaal over de jonge, Haarlemse jaren van ‘de grootste agent van de planeet’. Onze bijdrage aan het stuk bestond er onder meer uit dat we vraagtekens plaatsten bij de anekdote dat Mino als jongen de toiletten van het Italiaanse restaurant van zijn ouders had schoongemaakt, een bezigheid die hij zelf vaak en gretig noemde om zijn eenvoudige afkomst te onderstrepen. Tegelijkertijd had hij lak aan zijn eigen imago.

Voor hem telde maar één ding, naast zijn bankrekening: zijn voetballers. Zijn verweer dat het systeem hem in staat had gesteld zo groot (en rijk) te worden en dat hij niets illegaals deed, was overtuigend, maar ook dubieus: het mag, maar niemand dwingt je om mee te graaien uit de ruif.

In de stroom herdenkingen viel een reportage op die NOS-verslaggever Joep Schreuder in 2011 maakte over Raiola. De NOS zette de beelden online. Vanuit stadions, hotels, auto’s en privéjets deed Schreuder verslag van een bliksemtransfer van Mark van Bommel van Bayern München naar AC Milan.

Er vallen een paar dingen op, bijvoorbeeld dat Raiola om drie uur ’s nachts wakker schrikt omdat hij is vergeten een regeling te treffen voor de hond van Van Bommel. Hij telefoneert voortdurend en is sjofel gekleed, wat hem bijzonder sympathiek maakt en zijn rol als luis in de pels accentueert.

De ándere Mino glorieert, met glimmende pretogen. Met een provocerend lachje daagt hij alle opgeklopte ego’s in zijn omgeving uit, en hij geniet er met volle teugen van. Mooie kerel, toch wel.