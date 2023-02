Het gevaar voor wereldrecordhouder Femke Bol: het geld en de roem. Kan ze die lokroep weerstaan?

Femke Bol tijdens de tweede dag van de Nederlandse kampioenschappen indooratletiek. Beeld ANP

Zelfs de euforie over haar indrukwekkende wereldrecord bracht Femke Bol niet in verwarring over haar toekomst. Die ligt niet op de 400 meter, hoe goed ze die afstand ook beheerst, maar op de 400 meter horden. Op twee disciplines streven naar mondiaal en olympisch goud is te riskant, denkt ze, ook al won ze vorig jaar bij de EK atletiek drie hoofdprijzen: 400 meter, 400 horden en de estafette (4x400 meter).

Een druk wedstrijdprogramma is misschien wel de grootste vijand voor een multitalent als Bol. De afgelopen jaren heeft ze verhoudingsgewijs veel gelopen. Uit de gegevens van World Athletics valt op te maken dat ze sinds 2019 circa tweemaal zo vaak in actie is gekomen als de beste atletes op de 400 meter horden (Sydney McLaughlin) en 400 meter (Shaunae Miller-Uibo).

De bijna 23-jarige Bol heeft sinds 2019 meer dan honderd races gelopen, op afstanden tussen de 200 en 500 meter, met en zonder horden. Ze is indoor en outdoor actief geweest, op individuele nummers en estafettes (gemengd en vrouwen), op eendaagse wedstrijden en titeltoernooien. Op dit moment staat de teller voor haar op 105 races.

Krappe bochten

De olympische kampioenen uit Amerika en de Bahamas zijn zuiniger op hun lichaam. McLaughlin staat op 42 wedstrijden, Miller-Uibo op 54. Ze zijn niet of nauwelijks indoor actief, waar de krappe bochten van de 200 meterbaan vaak voor blessures zorgen. En ze laten zich weinig zien in de Diamond League, de belangrijkste wedstrijdcyclus in de atletiek.

Met haar drukke programma lijkt Bol hetzelfde patroon te volgen als Dafne Schippers, die in haar hoogtijdagen tot de hardst werkende vrouwen op de sprint behoorde. Uit onderzoek van de Volkskrant, in 2021, bleek dat ze veel meer races en toernooien liep dan haar directe concurrenten uit Amerika en Jamaica.

Dafne Schippers haalt geld op voor het Prinses Máxima Centrum . Beeld Brunopress

De voorzichtigheid van Shelly-Ann Fraser Pryce en Allyson Felix heeft zich uitbetaald in lange carrières met veel gouden medailles. Schippers kende een veel kortere piek (met twee wereldtitels op de 200 meter, in 2015 en 2017) en worstelt nu al jaren met rugproblemen die deels voortkomen uit overbelasting.

Bol heeft te maken met dezelfde valkuilen als Schippers. Ze kan als een van de mondiale boegbeelden veel geld verdienen in de Diamond League: inclusief startgelden kan dat oplopen tot tienduizenden euro’s per race. Voor de Nederlandse atletiekbond is het belangrijk dat ze meedoet op veel toernooien. Ze kan niet alleen individueel medailles winnen, maar is ook cruciaal voor het succes van de estafetteploegen. De financiering van die programma’s hangt af van goede prestaties.

New Balance

Daarnaast heeft ze te maken met een Amerikaanse sponsor, New Balance, die mogelijk commerciële plannen heeft met de nieuwe vedette. Die kunnen botsen met haar trainings- en wedstrijdprogramma. Schippers werd door haar voormalige sponsor voor fotoshoots naar Amerika gevlogen. Veel reizen, zeker naar andere tijdzones, is een mentale en fysieke belasting voor atleten.

De verschillende belangen (van Bol, de bond, wedstrijdorganisaties en sponsors) strijden om voorrang. In geval van Schippers was dat nieuw: niet eerder kreeg een Nederlandse topatleet te maken met dergelijke afwegingen. En iedereen deed zijn zegje, van manager en coach tot technisch directeur.

Ad Roskam, voormalig technisch directeur van de Atletiekunie, zei twee jaar geleden: ‘Er is geen hiërarchie of structuur. De bond adviseert: hoe kan je zo verstandig mogelijk topsport bedrijven. Of atleten dat opvolgen, is aan de atleet. Iets verbieden is lastig.’

Het is onduidelijk in hoeverre Bol lering kan trekken uit de lessen van Dafne Schippers, die niet langer traint op Papendal. Ook de sleutelfiguren uit de loopbaan van de sprintster werken niet langer op het nationale sportcentrum: technisch directeur Roskam, trainers Bart Bennema en Rana Reider, hoofdcoach Charles van Commenée zijn vertrokken.

De begeleiders van Bol, onder wie de Zwitserse bondscoach Laurent Meuwly en manager Caroline Feith, lijken zich bewust van de gevaren. Dankzij hun jarenlange ervaring in de atletiek weten ze dat het lichaam van een atleet onverwacht en abrupt in protest kan komen. Vooral op de explosieve snelheidsnummers zijn pees- en spierklachten schering en inslag.

Toegenomen voorzichtigheid

Het wedstrijdprogramma van Bol, die tot nu toe weinig blessures heeft gekend, duidt op toegenomen voorzichtigheid. De drukste jaren lijken voorbij: in 2019 kwam ze 29 keer in actie, in 2021 maar liefst 33 keer, vorig jaar minderde ze naar 20 keer. McLaughlin en Miller-Uibo kwamen in dezelfde periode nooit boven de 17 races.

Femke Bol kan het nauwelijks geloven dat ze een wereldrecord heeft gelopen op de Nederlandse kampioenschappen indooratletiek. Beeld ANP

De vraag is of Bol en haar begeleiders het effect van haar groeiende roem kunnen weerstaan. Ze behoort nu tot een exclusief Nederlandse clubje wereldrecordhouders: Fanny Blankers-Koen (onder meer de 100 meter), Nelli Cooman (60 meter) en Lornah Kiplagat (halve marathon) gingen haar voor. Na het EK indoor in Istanbul, waar Bol over twee weken naar verwachting haar titel op de 400 meter zal prolongeren, wacht de buitenlucht met zijn prestigieuze en lucratieve wedstrijden.

Hoewel Bol haar zinnen heeft gezet op haar eerste wereldtitel 400 meter horden, in augustus in Boedapest, staat één ding staat vast. Welke keuzes ze ook maakt: het leven van een internationale sportvedette wordt zelden gemakkelijker.