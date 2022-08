Het getouwtrek om Ajacied Antony: hoog spel om 100 miljoen

Antony, een goal vierend als een waanzinnige. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De showman Antony, voetballer van trucs die leiden tot ‘oh’s’ en ‘ah’s’ op de tribunes, is de laatste week vooral een pingelaar van no show. Dat is de aanduiding voor iemand in de wereld van sport en ander vertier die niet komt opdagen. Hij is boos, teleurgesteld en koppig, als scène in een scheidingsverhaal.

Hij voert de druk op, om de eerste transfer in Nederland van tegen de honderd miljoen euro te verwezenlijken. Ajax sloeg bijna lachend een bod van tachtig miljoen van Manchester United af.

Antony Matheus dos Santos, 22 jaar, meldt zich nog steeds op trainingscomplex de Toekomst. ‘Hallo, daar ben ik weer.’ Hij wil straf ontlopen. Trainen met de groep deed hij niet, afgelopen week. Tegen Sparta kon hij het mentaal niet opbrengen mee te voetballen. Stel dat hij geblesseerd raakt, dan gaat het feest niet door. Ajax kan hem eventueel een boete opleggen, voor werkweigering. Daarover wikt de club: 50 duizend euro per dag is het maximum.

Nog bijna een week

Maar het spel zal snel voorbij zijn. Nog bijna een week, dan sluit de transfermarkt, op 1 september in Engeland. Dan is Antony weg, of blijft hij nog minimaal een half jaar bij Ajax. Trainer Alfred Schreuder is overtuigd dat hij blijft. Waarom? ‘Omdat ik zijn trainer ben.’

Antony zal boos zijn, als hij moet nablijven. Het publiek in de Johan Cruijff Arena zal hem uitfluiten als afvallige, maar niet te lang. De partijen zullen elkaar weer in de armen sluiten, al is de liefdesrelatie dan eerder een verstandshuwelijk. Immers: Ajax heeft hem nodig in de Champions League en Antony kan dan niet zonder Ajax om op het WK in Qatar te komen. Hij speelde negen interlands en is geen Neymar. Hij wil best het conflict opzoeken, maar vooral als het hem uitkomt.

‘Nee bedankt’, antwoordt algemeen directeur Edwin van der Sar op het verzoek om toelichting te geven op deze al weken voortslepende, gevoelige zaak. Van der Sar is de grote onderhandelaar in deze mogelijke transfer, in plaats van het duo Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra, dat de taken van de weggestuurde directeur voetbalzaken Marc Overmars overnam. Van der Sar is ervarener en hij voetbalde jaren bij Manchester United.

Antony, twee seizoenen geleden overgenomen van Sao Paulo voor ruim 20 miljoen euro inclusief bonussen, kan het record van een uitgaande transfer van Frenkie de Jong verpulveren. Hij leverde na het succesvolle jaar met Ten Hag in de Champions League rond de 85 miljoen op. Antony is eventueel de tweede Ajacied die meegaat met Ten Hag, die eerder verdediger Lisandro Martinez kocht voor 57,5 miljoen euro, een bedrag dat met tien miljoen kan oplopen.

Astronomisch

Zo kan Ten Hag alleen al de kas van Ajax spekken met het astronomische bedrag van ruim 150 miljoen, grofweg gezegd de jaaromzet van Ajax, dat overigens lang niet alles krijgt. Er zijn afspraken over doorverkooppercentages naar Sao Paulo, en zaakwaarnemers loeren verlekkerd naar de ruif.

De zaak is typerend voor het voetbal dat in de top, met zijn buitenlandse eigenaren, steeds meer is losgezongen van andere maatschappelijke ontwikkelingen. Veel Engelse clubs bulken van het geld en bepalen de wereldmarkt. Daarbij koopt trainer Erik ten Hag, die twee seizoenen werkte met Antony, het liefst bekenden namens die eigenaren, de familie Glazer uit de Verenigde Staten. De bevriende trainers Ten Hag en Schreuder staan in zekere zin ook tegenover elkaar, in hun dans om de voeten van Antony.

Antony scoort tegen FC Groningen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ten Hag wil na de verhuizing uit Amsterdam zijn lievelingsspeeltje meenemen; 100 miljoen is een ridicuul bedrag voor Antony, hoe talentvol die ook is. Om een zijstraat te nemen: hij wordt dan ploeggenoot van Marcus Rashford, in Engeland ook buiten het veld populair omdat hij de strijd aanging met voormalig premier Boris Johnson, voor het verstrekken van gratis lunches aan arme gezinnen.

De mentale afstand tussen het topvoetbal en het volk groeit, mede door dit soort transfers. Ron Jans (FC Twente), de pater familias van het Nederlandse trainersgilde, stelt het zo: ‘Ik vind dat in deze wereld, en niet alleen in de voetbalwereld, heel veel mensen veel te veel geld verdienen. In de hele wereld zou je een salarisplafond moeten invoeren, maar het is allemaal een spel van vraag en aanbod. De allerrijksten in de wereld kopen gewoon wat ze willen hebben.’

Sieraad

Antony is het sieraad van het managementbureau 4Comm marketing career management uit Sao Paulo, de stad van zijn jeugd. Op Transfermarkt.com, barometer van het voetbal, is zijn waarde 35 miljoen euro. Dat hij zoveel meer kost, komt vooral door Ten Hag.

Het hoofd van Antony is op hol geslagen. Tegen FC Groningen, twee weken geleden, liet hij geweldige staaltjes zien. Het publiek sloeg de handen verrukt voor de mond, de tv-commentator ging uit zijn bol. Het was een verkooppraatje voor zichzelf. Op Instagram postte hij een filmpje met een panna en een groet die als vaarwel valt te beschouwen. Sindsdien is ook veel geschreven over zijn gedrag, na de weigering om te spelen en te trainen. Kijk dan naar Cody Gakpo van PSV, schreven critici. Ook in de belangstelling, doch gewoon actief voor PSV, al speelde hij dan heel slecht op het moment van de waarheid tegen Rangers.

Die situaties van Antony en Gakpo zijn alleen niet te vergelijken. Gakpo is een jongen uit Eindhoven, een kind van PSV. Antony is een straatjongen uit Inferninho (de Kleine Hel), een sloppenwijk in Sao Paulo, waar kogels uit een drugsoorlog bij wijze van spreken langs zijn dribbelbenen suisden. Daar groeide hij op in armoede, daar nam zijn moeder eens kicksen mee uit de winkel, om ze pas later te betalen. Daar heeft hij familie verlost van armoede. Op zijn linkerarm staat, getatoeëerd: ‘Wie uit de favela komt, weet wat daar is gebeurd.’

Als hij al droomde, was het van de Premier League, niet van Ajax. Nu kan hij verder op zijn reis. Nú doet zich de kans voor. Hij houdt best van Ajax. Hij houdt ook van Amsterdam. Hij liet vorige week nog een gesigneerd shirt bezorgen bij ‘the Barberhood’, waar hij altijd naar de kapper ging. Mentaal heeft hij al afscheid genomen.

Voorbeeld Neres

Weet u het nog? David Neres kon in de winter van 2018 voor 45 miljoen naar China. Hij wilde, maar Ajax liet hem niet gaan. Had hem laten vertrekken, haalden critici later hun gelijk, toen hij vaak geblesseerd was en uiteindelijk slechts 12 miljoen euro exclusief bonussen opbracht. Maar zonder David Neres had Ajax vermoedelijk helemaal niet in de halve finale van de Champions League gestaan in 2019, tijdens voor de supporters mooiste maanden in jaren.

Dus zijn Schreuder en Ajax vasthoudend. Gewoon zonder blozen pakweg 97 miljoen vragen voor een jongen die twee seizoenen bij Ajax voetbalde, terwijl hij bij lang niet iedereen populair is. Hij simuleert en maakt vervelende gebaartjes, gedrag waaraan ze in Engeland sowieso een hekel hebben. In 57 duels in de eredivisie scoorde hij 18 keer. Na afloop van het duel met Groningen had Schreuder ook kritiek, zoals op de aannames achter het standbeen langs. Schreuder ziet het spel liever functioneler. Antony kan best nog wat leren bij Ajax. En daar speelt hij in de Champions League, bij United niet.

Ajax heeft bovendien een vervanger nodig: Steven Berghuis was bij Feyenoord als rechtsbuiten een van de beste spelers van de eredivisie, maar is bij Ajax eerder middenvelder. Over de rentree van Mo Ihattaren bestaan twijfels. De 19-jarige Portugees Francisco Conceicao, overgenomen van FC Porto, is nog niet toe aan het eerste elftal.

Ziyech duurder

De aanhang toont zich verheugd over avances richting Hakim Ziyech, die bij Chelsea weinig speeltijd krijgt. Ziyech beleefde succesvolle jaren bij Ajax, waar hij na een lastige start vertrok als publiekslieveling, om zijn doelpunten en assists, om zijn inzet ook. Misschien is Amsterdam nog wel blijer met Ziyech dan met Antony. Maar Ziyech is opeens een stuk duurder, nu Ajax mogelijk 100 miljoen incasseert. Bij Chelsea zijn ze ook niet gek.

Het liefst wil Ajax Antony houden. Gewoon, omdat hij goed kan voetballen, omdat Antony-Brobbey-Bergwijn een fijne, snelle voorhoede is, met ook Tadic achter de hand. En hij heeft een contract tot 2025. Punt. Antony heeft in zekere zin ook pech, omdat al zoveel belangrijke spelers zijn vertrokken. Doelman Onana, al speelde die dan geen hoofdrol afgelopen seizoen, Mazraoui, Tagliafico, Gravenberch, Haller, eigenlijk ook Perr Schuurs. Waar Feyenoord vrijwel het hele elftal liet gaan, en profiteerde van door de finale van de Conference League aangewakkerde belangstelling, is Ajax stappen verder. Het kan een transfersom van tegen de 100 miljoen laten lopen. Het is mooi geweest met dat verkopen. Of toch niet?