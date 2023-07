Het geschaafde lijf van Fabio Jakobsen had er met wielerkleding van supervezel Dyneema misschien wel veel beter uitgezien

Fabio Jakobsen (r) is samen met de Italiaan Jacopo Guarnieri tegen het asfalt gekwakt in de finale van de vierde etappe van de Tour op het vliegveld van Nogaro. Beeld AP

Fabio Jakobsen had grootse plannen in de vierde etappe van deze Tour de France. Die zou zeker eindigen in een massasprint, nota bene op een racecircuit. Maar de topsprinter werd op anderhalve kilometer van de streep aangetikt en kwam op volle snelheid ten val.

Een in de sprint vallende Jakobsen is sowieso een schrikmoment, want de Nederlander in dienst van het Belgische Soudal-QuickStep liet er drie jaar geleden bijna het leven bij. Dit keer overkwam hem wat honderden wielrenners hebben meegemaakt. Jakobsen schoof over het droge asfalt dat als schuurpapier de huid schaafde van schouder, rug, heup en elleboog.

Zijn ploegleider Tom Steels vond de schade nog meevallen, want Jakobsen had niets gebroken en kon dus voort. Maar schaafwonden werpen iedere renner flink terug. Slapen gaat er moeilijk mee en de genezing soupeert alle energie op.

Jakobsen rijdt volgend jaar voor een andere ploeg. Zijn ‘tweede familie’ biedt hem geen kansen meer in de Tour van 2024 die bij QuickStep geheel in het teken zal staan van de eindzege voor Remco Evenepoel. De kans is groot dat de topsprinter verkast naar het Nederlandse DSM-Firmenich en uitgerekend die ploeg rijdt rond met kleding die beschermt tegen schaafwonden.

De basis daarvan is een zogenoemde supervezel, genaamd Dyneema. Twee laboratoriummedewerkers verwierven in 1979 het patent op de polyetheenvezel namens hun werkgever: Koninklijke DSM. Toen was dat een chemiebedrijf, nu heeft het zich toegelegd op voedingsingrediënten en is het gefuseerd met het Zwitserse Firmenich.

Aanvankelijk kwam de vezel – hard als staal, maar veel lichter – van pas in bijvoorbeeld kogelwerende vesten, vislijnen en slagershandschoenen. Vijf jaar geleden kwam de gedachte op om Dyneema in de wielerkleding te verwerken van het toenmalige Team Sunweb, waar DSM mee samenwerkte.

Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan, vertelt Narelle Neumann, hoofd wetenschap van de opvolger van Sunweb, DSM-Firmenich. Wielerkleding moet van alles doen voor een renner, behalve bescherming bieden. Het moet soepel meebewegen met de trapbeweging, verkoelen en aerodynamisch zijn.

Dikke vezel

Dat was precies wat ontbrak aan de eerste ontwerpen van de koersbroeken met beschermende stukken aan de zijkant om vooral de huid op de heup te beschermen. Tussen duim en wijsvinger voelt de stof van toen stug aan: niet comfortabel of ademend, wel beschermend. Logisch, legt Neumann uit, want het was gemaakt van een dikke vezel.

Haar uitdaging werd het om met fietskleding de delen van het lichaam te beschermen waarop wielrenners over het asfalt raspen – schouders, heupen en billen vooral – en er tegelijk compromisloos voor te zorgen dat de kleding zo comfortabel en snel zou zijn dat ‘de jongens’ broek en shirt ook zouden dragen. Met uitzondering van de top, hebben sporters immers de neiging om een mindere prestatie te wijten aan al het andere dan henzelf, vooral hun materiaal.

Voor het knippen van de stof bleken speciale scharen nodig en Neumann kreeg met nog een vereiste te maken: op de met de supervezel uitgeruste stof, moest de naam van sponsoren kunnen worden gedrukt.

Deze Tour komen, als de hectiek even wat minder is, regelmatig collega’s bij DSM-Firmenich-renners buurten en vragen hoe het fietst, met die afwijkend ogende schouder- en heupstukken. Geen verschil, zeggen ze dan.

Als alle ploegen ermee gaan rijden en als daarna de kleding gemeengoed wordt onder alle recreatieve fietsers, dat zou Neumann enorm trots maken. ‘Maar beter is het natuurlijk om niet te vallen.’