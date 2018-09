Het gemis van sterspeler Broch wordt gevoeld, maar niet besproken

Is tophandbalster Yvette Broch nu gestopt of houdt ze een pauze? De verschillen in de berichtgeving – volgens haar Hongaarse club pauzeert ze, in Nederland geldt zij als gestopt – wilde ook naaste collega Nycke Groot donderdag na de gewonnen oefeninterland (38-26) tegen Japan niet duiden. ‘We zullen het zien’, antwoordde Groot, met een wat mysterieuze gelaatsuitdrukking.

Hoe dan ook, het Nederlands handbalteam moet het net als Europees clubkampioen Audi ETO Györ voorlopig – en mogelijk definitief – zonder de inbreng van de 28-jarige Broch doen. Zij is – of was – de beste cirkelloper van de wereld. Bij het EK van 2016 en het WK van 2017 werd de Westlandse ‘pivot’ beide keren gekozen in het All Star Team.

Haar geschatte inbreng in de verrichting van Nederland op die toernooien (tweede op EK, derde op WK) zal in de buurt van 25 procent liggen. Verdedigend is Broch met haar lengte en fanatisme nauwelijks te passeren. Ze zweept in de regie al haar teamgenoten op. In de aanval is zij een ster in het afronden van de kansen die meestal worden geschapen door teamgenoot Nycke Groot.

De tandem Groot-Broch inschatten als de halve kracht van Nederland is geen gewaagde stelling. Zij zijn ook nog eens het hart van de Champions League-winnaar Györ en geven – dan wel gaven – zich met ziel en zaligheid voor het nationale team. Donderdagavond speelde Groot zonder mankeren 55 (van de 60) minuten in het oranje en maakte zij veertien goals, uit vijftien schotpogingen. Zoiets heet, zelfs met een matige tegenstander als Japan, een onwerkelijk hoog percentage.

Over het ontbreken van Broch was Groot kort: ‘Het is zoals het is. Als iemand wegvalt in ons team, dan moeten anderen naar voren komen. Zo ging het bij Györ ook.’

Danick Snelder

Voor zestig minuten handbal, een energieslurpende sport, heeft Nederland nu één echte cirkelloper. Het is de ervaren aanvoerder Danick Snelder, maar zo veel speeltijd volmaken is niemand gegund. ‘Danick zestig minuten laten spelen, dat kan niet’, aldus Groot, de informele captain van de nationale ploeg.

Tweemaal twintig minuten spelen zou al mooi zijn voor Snelder. Tot voor kort deelden zij en Broch het uur handbal keurig in tweeën, maar nog kwamen zij beurs en bezweet van het veld.

Voor die resterende twintig minuten wordt naar een oplossing gezocht. Donderdagavond stond plotseling de lange Kelly Dulfer, net als Broch 1.86 lang, aan de cirkel. Zij is, bij haar Deense club Kopenhagen Handbold, een speler uit de opbouwrij, maar mocht nu wat minuutjes meepikken op de cirkel, een lijn op zes meter van het doel waar het ware handbalgevecht wordt gevoerd.

Onwennig

Dulfer scoorde eenmaal van die plek, 34-24, maar haar onwennigheid op de positie was overduidelijk. De enige speelster met ervaring op die plek, jeugdinternational Merel Freriks, bleef zestig minuten aan de kant.

Groot, die zelf op haar zestiende in de A-ploeg debuteerde: ‘Merel is nog heel erg jong. Je moet uitkijken met zo iemand in het diepe te gooien. Je moet dat rustig opbouwen.’ Freriks is 20 jaar oud.

De keuze is overeenkomstig de opvatting van Helle Thomsen, de Deense bondscoach van Nederland. Jong of oud, ze zegt dat het haar niet interesseert. ‘Ik kies de besten.’ In haar opvatting telt vooral ervaring. Zo bleef donderdag de talentvolle Delaila Amega aan de kant en mocht de na haar zwangerschap ingestapte Maura Visser veel doch weinig effectieve speelminuten maken.

‘Handbal-burn-out’

Thomsen wilde geen woord kwijt over het gevoelige verlies wegens het stoppen van Broch. Wie er niet is, die is er niet, en daar gaat zij geen energie aan besteden. ‘Als iemand geblesseerd is en er niet bij kan zijn, dan ben ik daar ook niet mee bezig. Ik heb mijn aandacht nodig voor de speelsters die er wel zijn.’ Wel gaf de bondscoach toe gesprekken te hebben met Broch en contact te houden met de speelster bij wie haar Westlandse omgeving ‘een handbal-burn-out’ vermoedt.

Waar Thomsen zich momenteel wel druk over maakt, is de korte voorbereiding die ze met haar team zal hebben op het EK van december in Frankrijk. Ze krijgt acht, negen dagen. ‘Denemarken en Noorwegen nemen een week meer. In Hongarije trainen ze elke maand twee dagen samen, de internationals. Japan heeft 120 dagen ingecalculeerd voor het WK van volgend jaar. Wij kunnen niet anders dan dit. Het zou anders ook een heel dure aangelegenheid zijn.’