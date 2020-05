Het gele hart is noodgedwongen uit Borussia Dortmund gerukt

Voetbal zonder publiek, voor supporters van Borussia Dortmund is het flink wennen. Beeld Getty

Vanwege de strenge voorschriften bij de herstart van de Bundesliga arriveren de voetballers van Borussia Dortmund zaterdag in twee aparte bussen bij het Signal Udina Park voor de ‘Revierderby’ tegen Schalke ’04. Normaal hadden ruim 80 duizend fans voor een bruisende ambiance gezorgd, maar door het coronavirus is ook in Dortmund niets normaal. De ‘BVB’-fans bekijken het duel met de aartsrivaal thuis voor de televisie of ergens in de stad.

Voetbal zonder publiek, de supporters van Borussia Dortmund voelen zich buitengesloten. Waar is de ‘Gelbe Wand’, de roemruchte harde kern van bijna 25 duizend aanhangers die op de staanplaatsen van de steile Südtribune een gele muur vormen? Het gele hart is noodgedwongen uit de club gerukt. De ‘Gelbe Wand’ is versplinterd en heeft zich als een mozaïek over de stad verspreid.

Mondkapjes bepalen het straatbeeld in Dortmund. Wie Borussia-Schalke in een café op tv wil zien, komt niet binnen zonder ‘Maske’. Handen wassen met desinfecterende gel, mondkapje op en aan tafel een formulier invullen met je gegevens inclusief telefoonnummer; zuchtend geven Michael en zijn vriend zich bij brasserie Maximilian over aan de Duitse Punktlichkeit.

Ze horen hier niet, ze zouden die grote pils nu in het stadion hebben besteld. In één woord beschrijft Michael de onvrijwillige ballingschap van de BVB-supporter. ‘Scheisse.’

Ze hebben geen keuze. ‘Het voelt als een straf dat we onze ploeg uitgerekend tegen Schalke niet in het stadion kunnen aanmoedigen.’ Of het nog een leuke middag wordt voor Michael? ‘Zolang het bier blijft stromen wel.’

Holger Gross kan niet naast zijn vrienden zitten. ‘Maximaal twee mensen aan een tafel is de regel.’ En Gross is juist voor zijn bloedbroeders naar de brasserie gekomen, want de wedstrijd van zijn favoriete club kan hem minder boeien. ‘Begrijp me goed, ik ben een diehard BVB-fan.’

En lachend: ‘Ik heb geelzwart bloed in mijn aderen, dat kan niet anders. Ik had een seizoenkaart, maar ik bezocht ook alle uitwedstrijden. Ik reisde BVB zelfs in Europa achterna. Napels, Sint-Petersburg, Istanbul; ik ben overal geweest.

‘Maar voetbal in een leeg stadion, met zo’n gekunstelde sfeer? Ik kan er niet naar kijken. De commercie wint, we weten allemaal waarom we weer gaan voetballen in Duitsland. Het geld dicteert.’

BVB-supporter Holger Gross. Beeld Robèrt Misset

‘Belachelijke bedragen’

‘Enkele clubs dreigden failliet te gaan, zelfs Schalke was wellicht omgevallen als de tv-gelden niet waren uitbetaald. In Nederland konden de competities worden stopgezet. In Duitsland gaat het om 800 miljoen euro aan tv-inkomsten, nu realiseren we ons eens te meer dat het om belachelijke bedragen gaat.’

Drie jaar geleden wist Gross zeker dat het voetbal niet meer van de supporters was. Op weg naar het eigen stadion voor het Champions Leagueduel met AS Monaco werd een aanslag gepleegd op de spelersbus van Borussia Dortmund. De Spaanse verdediger Marc Bartra raakte daarbij gewond. ‘En toch ging de wedstrijd door onder druk van de Uefa, voor mij een kantelpunt’, aldus Gross.

Zijn moeder woont in een verpleeghuis, hij heeft haar al weken niet mogen bezoeken. Gross: ‘Ik vind het cynisch dat de voetballers uitvoerig worden getest op het coronavirus, terwijl in het verpleeghuis van mijn moeder te weinig testen beschikbaar zijn. Dat moet toch andersom zijn? Ik weet wel wie ik belangrijker vind, zorg dat de ouderen in Duitsland beter worden beschermd.’

‘Ik mis de adrenaline’

Bij Maximilian wordt harder gejuicht na het openingsdoelpunt van Borussia-spits Haaland dan in het nagenoeg verlaten stadion. Ook hier wordt het nieuwe juichen geoefend, niet in elkaars armen maar coronaproof op anderhalve meter afstand. ‘Je hoort zelfs hoe de bal wordt geraakt’, zeggen Monica en Sofia, die met hun partners naar de brasserie zijn gekomen. Ze dragen met trots het shirt van BVB. ‘Zo raar, het klinkt hol in dat stadion. Maar beter voetbal zonder publiek, dan helemaal niets.’

Gross is nog niet overtuigd, ook niet na de 2-0 van Guerreiro. ‘Al geef ik toe dat Borussia goed speelt, had ik niet verwacht na zo’n lange pauze.’

Bij een 3-0 voorsprong voor Borussia Dortmund kijken enkele stewards voor het Signal Udina Park verveeld naar hun telefoon. Buiten heerst een serene stilte, de vogels zingen hun eigen clublied. ‘Ik vind dit helemaal niks’, zegt een steward. ‘Normaal gesproken begeleiden we 80 duizend toeschouwers. Nu moeten we de supporters juist buiten de deur houden. Ik hoor af en toe het fluitje van de scheidsrechter en wat geschreeuw, ik mis de adrenaline.’

De steward wordt op zijn wenken bediend, de opwinding in het stadion verraadt een volgende treffer voor ‘BVB’. De speaker jubelt alsof hij 80 duizend uitzinnige fans moet overstemmen. ‘Und Meine Damen und Herren, 4-0 und wieder ein Tor von Guerreiroooooooo.’ Een voorbijkomende fietser verwondert zich. ‘Staat het al 4-0?’ Daarna daalt de stilte weer over Westfalenpark.

In brasserie Maximilian is ook de laatste scepsis bij de BVB-supporters verdwenen. Het laatste fluitsignaal wordt met gejuich begroet. ‘Het is niet dezelfde sfeer als in het stadion, maar ik voel toch weer de euforie’, zegt Michael. ‘De derby tegen Schalke met 4-0 winnen, dat is ook geweldig in een leeg stadion.’

Holger Gross bestelt nog een halve liter Dortmunder Kronen. Hij straalt. ‘Ik zeg je eerlijk dat ik heb genoten. Het blijft vreselijk om naar die lege tribunes te moeten kijken. Maar de liefde voor het voetbal heeft gewonnen, die is ook sterker dan het coronavirus.’