Het gejuich is terug op de tribune in de Premier League, en de emotie

Chelsea-fans juichen bij een goal van hun ploeg tegen Leicester City. Beeld AFP

De Britse regering heeft ondanks het geslaagde vaccinatieprogramma en zeer lage besmettingscijfers lang gewacht met het openen van de stadions. Er waren al wel fans aanwezig bij de finale van de FA Cup afgelopen zaterdag, maar de Premier League moest tot de op een na laatste speeldag wachten. Fans moesten een gezondheidsverklaring invullen en bij de poorten hun temperatuur laten opnemen.

In de stadions werden de supporters geacht een mondkapje dragen, hetgeen redelijk massaal werd genegeerd, temeer omdat zo’n masker het zingen belemmert. Uitspelende teams moesten het zonder hun aanhang doen, wat riekte naar competitievervalsing. In lege stadions waren, zo is uit de cijfers gebleken, bezoekende ploegen dit seizoen in het voordeel. Met toeschouwers is er een einde gekomen aan bloedeloos pandemievoetbal.

In de Zuid-Engelse badplaats Brighton leek Manchester City, ondanks een vroege rode kaart voor de Portugees Cancelo, op een gemakkelijke zege af te steven door doelpunten van Ilkay Gündogan en Phil Foden. Vijf minuten na rust keerde de wedstrijd totaal om. Aangemoedigd door 8.000 fans scoorden The Seagulls binnen een half uur drie doelpunten. Langs de lijn kregen beide managers flinke mot. De emotie maakte een come-back.

Adam Webster van Brighton viert een goal met het publiek. Beeld EPA

Op Stamford Bridge in West-Londen speelden Chelsea en Leicester City een herhaling van de bekerfinale, die door The Foxes met 1-0 was gewonnen. Er stond meer op het spel dan revanche. Beiden ploegen moesten winnen om zicht te houden op kwalificatie voor de Champions League. De 8.000 Chelsea-fans zorgden voor zo veel lawaai dat het leek alsof het stadion (capaciteit: 41.000) tot de nok toe gevuld was.

Het had een positief effect op Chelsea, dat een week terug nog in alle stilte op lamlendige wijze thuis van Arsenal had verloren. The Blues waren veel agressiever, terwijl Leicester nog een feestroes leek te verkeren. Na het missen van meerdere kansen en twee afgekeurde doelpunten wist Chelsea kort na rust eindelijk de score te openen toen de grote gangmaker Tony Rüdiger de bal het doel binnen rommelde.

Goal voor Manchester United, op Old Trafford vierden 10.000 toeschouwers de goal. Beeld EPA

De thuisploeg verdubbelde de score door een strafschop, gegeven na een interventie door de VAR. Maar door slordig uitverdedigen wist Leicester terug te komen en net voor tijd miste Ayoze Perez een gouden kans, een misser die de ploeg duur kan komen te staan. In blessuretijd liepen de spanningen flink op, bijna leidend tot een massale vechtpartij, iets dat in stadions zonder publiek niet pleegde voor te komen. Het regende gele kaarten.

Door het verlies moest Leicester hopen dat het niet net als vorig jaar in de laatste ronde plaatsing voor de Champions League misloopt. Liverpool zit de ploeg op de hielen. Zondag wacht Tottenham Hotspur. Dat soort zorgen heeft Manchester United niet. De nummer twee speelde voor 10.000 toeschouwers tegen het gedegradeerde Fulham, maar wist ondanks een schitterende goal van Edinson Cavani niet verder te komen dan een 1-1 gelijkspel.