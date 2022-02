Het geheim van Nils van der Poel: 30 meter minder schaatsen dan 5 kilometer

Nils van der Poel snijdt de bocht aan. De Zweed waaiert in de bochten veel minder uit dan zijn concurrenten. Beeld Getty

Als Nils van der Poel een 5 kilometer schaatst, legt hij geen 5 kilometer af. Hij rijdt tussen de 15 en 30 meter minder. Dat lukt hem doordat hij heel dicht langs de blokjes in de bocht kan schaatsen, veel dichter dan zijn rivalen. Op de 10 kilometer scheelt dat nog meer meters: tussen de 30 en 60 meter.

Het afsnijden van de 25-jarige Zweed, de gedoodverfde olympisch kampioen op beide lange afstanden, levert cruciale tijdwinst op. Het kan zondag, als de 5 kilometer op het programma staat, 1 tot 2,5 seconden schelen, afhankelijk van hoe scherp Van der Poel de 25 bochten weet te rijden.

Het afsnijden is reglementair. De afstand op de 400-meterbaan wordt niet gemeten op de lijnen waar de blokjes liggen, maar een halve meter daar vanaf, op de plek waar de meeste schaatsers rijden. Met andere woorden: wie minder dan 50 centimeter van de blokken verwijderd blijft, rijdt elke ronde minder dan 400 meter.

Luide lach

Geconfronteerd met die berekening ontsnapt een luide lach bij Van der Poel, die op de donderdag voor de Spelen bij 10 graden vorst in de buitenlucht van het olympisch dorp de pers te woord staat. ‘Fuck, yes’, roept hij. ‘Dat wist ik niet.’ Zelf schat hij de afstand tussen zijn schaats en de blokjes op zo’n 10 centimeter. Hij rijdt dus 40 centimeter binnen de lijn die wordt gebruikt om de afstanden op de schaatsbaan te bepalen.

Hoeveel hij daarmee afsnijdt, is een kwestie van middelbareschoolwiskunde: straal maal pi en dat keer twee. Bij een verschil van 40 centimeter komt dat uit op 2,5 meter per ronde minder schaatsen. Zou hij elke bocht precies op 10 centimeter van de lijn schaatsen, dan finisht hij op de 5 kilometer al na 4.969 meter, en de 10 kilometer na 9.937 meter. Dat scheelt dus 31 en 63 meter.

Helemaal zuiver is die berekening niet. Geen enkele schaatser rijdt een perfecte halve cirkel in de bocht. Ook Van der Poel niet. Zowel bij het ingaan als uitkomen van de bocht neemt hij een grotere afstand van de blokjes en wijkt van die ideale lijn af. Maar dat uitwaaieren doet hij veel minder dan de meeste van zijn concurrenten.

Hij rijdt zijn krappe bochten niet om minder meters te rijden en zo tijdwinst te boeken, vertelt hij, al is het een mooie bijkomstigheid. De echte reden is een andere. ‘Met een scherpere bocht kun je schuiner hangen en meer snelheid maken.’ Hoe schuiner je hangt, hoe krachtiger je kunt afzetten naar de zijkant. En dat is waar het in een bocht om gaat: zo hard mogelijk linksaf.

Het onderscheidt hem van Jorrit Bergsma, olympisch kampioen 10 kilometer in 2014. De 36-jarige Fries is ook niet bang is om de blokjes op te zoeken, maar doet dat over een veel korter deel van de bocht. Hij gaat de bocht zo wijd mogelijk in en uit.

Balanceren tussen kracht en efficiëntie

Een flauwe bocht is minder belastend voor de bovenbeenspieren omdat de centrifugale kracht die de schaatser naar buiten probeert te drukken dan geringer is. Bergsma spaart daarmee energie. ‘Een vijf of tien kilometer is balanceren tussen kracht en efficiëntie’, zegt hij. Dus rijdt Bergsma geen halve cirkels, maar halve ovalen. ‘Ik probeer een mooie, egale boog te maken, niet te ver van de blokken.’

Patrick Roest, Van der Poels belangrijkste concurrent voor olympisch goud, rijdt net als Bergsma een ovale bocht, maar blijft daarbij een stuk verder van de blokken. De Zweed schat dat Roest de bocht ongeveer 15 centimeter ruimer neemt dan hij. Op basis van televisiebeelden blijkt dat hij daarmee te aardig.

In de praktijk rijdt de 26-jarige Roest, die de bocht ook heel wijd in- en uitkomt, om en nabij de halvemeterlijn. Hij legt dus wel 5.000 meter af. Roest: ‘Ik ga de bocht hoger in. Al rijd ik voor mijn doen dichter bij de blokken dan ik ooit heb gedaan. Maar Van der Poel rijdt er wel extreem dichtbij.’

Omdat Van der Poel geen perfecte cirkelvormige bocht beschrijft, zal hij in de praktijk geen 2,5 meter per ronde op Roest winnen. Maar al is het maar de helft, dan nog levert het een flink tijdsvoordeel op. Bij de snelheid die hij vaak rijdt (rondjes 29,0) levert dat op de 5 kilometer een tijdswinst 1,14 seconden. Dat kan genoeg zijn om Roest te verslaan. Vorig jaar won Van der Poel met dat rondjesschema het WK met een voorsprong van 1,65 seconden op de Nederlander.

Er schuilt ook een gevaar in het dicht op de blokjes rijden. Wie er met zijn ijzer eentje wegtikt of zichtbaar de lijn doorkruist, wordt gediskwalificeerd. Dat gebeurde Kjeld Nuis op het EK sprint van 2019 in Collalbo. Bergsma is er beducht voor. Soms komt hij wat te dicht in de buurt van de lijn naar zijn zin. ‘Vooral als ik moe ben.’

Korte trainingsbaan, meer bochten

Van der Poel is daar niet bang voor. Hij weet precies hoe ver hij kan gaan. Hij rijdt meer bochten per kilometer dan de Nederlanders, want zijn trainingsbaan in Trollhättan is maar 250 meter lang. De bochten zijn in omtrek vergelijkbaar met die van een 400-meterbaan, maar de rechte einden zijn veel korter. Zijn trainingen bestaan daardoor voornamelijk uit bocht.

Toch is de vorm van zijn thuisbaan maar een deel van de verklaring. Volgens hemzelf is de sleutel zijn solitaire schaatsbestaan. Hij heeft geen ploeggenoten. Anders dan zijn Nederlandse concurrenten rijdt hij dus zelden in een treintje over de ijsbaan. Hij snapt ook niet zo goed dat zij dat wel voortdurend doen. ‘Als je iemand volgt, dan hoef je niet veel kracht te leveren. En je gaat ook niet proberen hoe ver je precies kunt gaan. Stel dat je valt, dan neem je ook je ploeggenoten mee.’

Om te weten wat je in een wedstrijd moet en kan doen, moet je trainen op een manier die daarop lijkt, vindt Van der Poel. Alleen dus. Alleen op die manier kun je uitvinden wat werkt. ‘Enkel wanneer je alleen rijdt, op eigen kracht, krijg je direct feedback van wat je doet. Dan ga je experimenteren hoe je 0,1 seconde per ronde sneller kunt gaan zonder extra kracht te leveren.’ Hij heeft daar ook geen trainer voor nodig. ‘Ik kan het zelf uitvogelen. Ik kan het voelen en zien in mijn rondetijden.’

Zo heeft Van der Poel ontdekt hoe hij kan voorkomen dat zijn benen ‘vollopen’ bij het rijden van een scherpe bocht. Hij hangt niet in de bocht door diep door de knieën te gaan. Dat doen schaatsers normaliter en dat kost veel kracht. Van der Poel gebruikt zijn bovenlijf om over te hellen. Het is tijdens zijn races duidelijk te zien: hij duwt erbij zijn linkerschouder naar de grond.

Hij hangt zo schuin dat hij eigenlijk continu naar links valt. Al pootje-over stappend vangt hij zichzelf steeds op. ‘Het is bijna als rennen. En je verzuurt niet snel’, zegt hij. En dan, alsof hij een geheim heeft verklapt: ‘Vertel het maar niet aan de Nederlanders.’