Het geheim van het ‘zakzadel’: als een bureaustoel lager en hoger te zetten

Met de knop rechts in het stuur kan de zadelpen bediend worden. Beeld .

Het mag al sinds 2014, maar het was zaterdag in Milaan-Sanremo voor het eerst dat een wielrenner eraan dacht de reglementen van de internationale wielerbond UCI naar zijn hand te zetten. De Sloveense nationale kampioen, Matej Mohoric, boekte er de grootste overwinning uit zijn carrière mee.

De renner van Bahrein-Victorious schreef de zege in het eerste monument van het jaar grotendeels toe aan een acht jaar oude ‘noviteit’: op zijn racefiets zat een zadelpen die hij tijdens het fietsen hoger en lager kon zetten, net als een bureaustoel. De hoogste positie is de normale zadelstand, een lager zadel zorgt voor een aerodynamische houding. En door het lagere zwaartepunt zou de renner meer controle hebben.

Zadel van Mohoric met zadelpen die 5 centimeter kan zakken. Beeld .

Mohoric, die geldt als een specialist afdalen, draaide op bijna vijf kilometer voor de finish in badplaats Sanremo aan een ring die zijn mecanicien rechts op de kromming van zijn stuur had gemonteerd. Tegelijk duwde hij zijn lichaam wat harder op het zadel, dat daarop 5 centimeter naar beneden ging. Het was het startsein van de afdaling van zijn leven.

Zou per kilometer 2 tellen voordeel opleveren

Hij had zich tijdens zijn wintertraining verbaasd over de grotere snelheid waarmee hij met een zogenoemde ‘dropper post’ kon afdalen, vertelde Mohoric met een grote grijns na zijn huldiging. Het zou per kilometer circa 2 tellen voordeel opleveren. Glunderend demonstreerde ploegbaas Franco Pellizotti hoe simpel het principe is: tegelijk aan de knop draaien en het zadel naar beneden duwen, nog een keer draaien en het zadel schiet weer omhoog. Het verschil was 5 centimeter en dan te bedenken dat de meeste profs het meteen voelen als hun zadel één millimeter hoger of lager staat.

Pellizotti begreep ook niet waarom het niet eerder was gedaan. ‘il telescopio’ is 130 gram zwaarder dan de normale zadelpen op de Merida van Mohoric. Dat is weinig, maar mogelijk nog te veel voor een bergetappe in de Tour de France. Tadej Pogacar vertelde na zijn winst in de Strade Bianche dat hij in plaats van schijfremmen, velgremmen had gebruikt om zo 300 gram lichter te zijn. Dat betaalde zich uit bij de ruim 3.000 hoogtemeters van de ‘Strade’.

Vincenzo Nibali, die in 2018 Milaan-Sanremo won door een superieure Poggio-afdaling, gebruikte in de Tour de France van 2016 een maximaal 2 centimeter verstelbare zadelpen, maar die kon hij niet bedienen vanaf het stuur en alleen millimeter voor millimeter verstellen. De versie die Mohoric gebruikte, werkt met kabels die in het frame zijn verwerkt. Er zijn ook op bluetooth gebaseerde elektronische ‘zakzadels’ op de markt.

Veiliger alternatief

Professionele mountainbikers rijden er al jaren op. Dat uitgerekend de 27-jarige Mohoric het ding als eerste in een wegwedstrijd op een racefiets gebruikte, is niet helemaal verrassend. In 2013 bedacht hij de ‘super tuck’ en werd er wereldkampioen bij de beloften mee. Die houding met de billen op de bovenbuis en de bovenkant van de romp over het stuur gekromd, mag sinds april vorig jaar niet meer. Mohoric is ervan overtuigd dat het zakzadel een veel veiliger alternatief is.

Veiligheid was echter ver te zoeken in zijn afdaling. Hij had in de zes uur voor de finale links en rechts bij Italiaanse renners geïnformeerd of Sanremo goede ziekenhuizen heeft. Ook ging hij bij kanshebbers buurten om ze te waarschuwen: ‘Als je me probeert te volgen straks in de afdaling, dan is dat geheel voor je eigen risico.’

Grote risico’s

Dat Mohoric zijn strategie ruimschoots had aangekondigd, maakte op de Poggio niet meer uit. Niemand durfde wat hij deed in de afdaling. Er leek een placebo-effect uit te gaan van de verstelbare zadelpen: in de veronderstelling dat hij meer controle had, nam Mohoric grote risico’s, al werd hij ook enkele honderden meters geholpen door een cameramotor vlak voor hem. Hij controleerde even of zijn zadel helemaal gezakt was en na dat moment van onoplettendheid zat meteen naast de weg in de goot.

Ook in de laatste scherpe bocht ging het bijna mis. Even dreigde Mohoric precies zo te crashen als in de Giro vorig jaar toen zijn voorwiel dubbel klapte en zijn fiets in tweeën brak. Zaterdag ging het net goed, al vloog hij bij het corrigeren bijna uit de bocht. Even later, met nog 2,4 vlakke en kilometers naar het einde, ging Mohoric boven zijn zadel hangen, draaide krachtig aan de knop aan zijn stuur waarna zijn zadel omhoog schoot.

Even later ging Mohoric, nadrukkelijk wijzend op zijn zadel, als winnaar over de streep van de 113de Milaan-Sanremo.