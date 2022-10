Het geheim en het menu van de Noorse scanner Erling Haaland

Het komt niet vaak voor dat de naam van een voetballer, Erling Braut Haaland, in één adem wordt genoemd met een bekende kannibaal. Na de première van Haaland: The Big Decision op Viaplay was het zover. Haaland, de ‘doelpuntenmachine’ van Manchester City, werd op tal van plaatsen vergeleken met de bloeddorstige Dr. Hannibal Lecter uit Silence of the Lambs.

Dat kwam door een smakelijke onthulling in de documentaire. Haaland zei dat hij graag lever en hart eet en toonde een in vacuümplastic verpakt grauw stuk vlees. Dus dit is hart, vroeg de interviewer, op een toon alsof Haaland het orgaan zojuist uit een voorbijganger had gerukt.

Haaland bevestigde dat het een hart was. Het ging om koeienvlees, maar voor de Engelse tabloids en een stuk of wat Nederlandse voetbalsites was het voldoende om de mensen etende psychopaat uit Silence of the Lambs erbij te halen.

Erling Haaland revealed his unusual diet, which has helped take his game to another level; having hit his 20th goal of the season already for Manchester City.#MCFC #seanknows pic.twitter.com/YjPEVfPQQp — Sean Cardovillis (@sean_cardo) 10 oktober 2022

Dat zegt iets over Haaland en over de volgerskaravaan. Die is verbijsterd en in verwarring. Op de Noor lijkt geen maat te staan. In dertien wedstrijden in de Premier League en de Champions League scoorde hij twintig maal, op een bijna mechanische, Fifa-voetbalachtige wijze. Als Haaland dit gemiddelde aanhoudt, staan er aan het eind van het seizoen tachtig doelpunten op zijn naam.

En hij is pas 22. Zonder veel ironie wordt steeds vaker de vraag gesteld of hij een man of een machine is, een gewone sterveling of een robot. Op een doelpunt reageert hij ingetogen. Ook daarmee onderscheidt hij zich, in een tijd van publieke zelfverheerlijking en aanstellerij van doelpuntenmakers.

In een geslaagde poging dit fenomeen te verklaren, werd Haaland deze week door de NOS een Noorse reus met een blond knotje, kraalogen en de ledematen van een octopus genoemd – een adequaat beeld. Haaland is 1.94 meter en voor een voetballer van die lengte ongewoon snel. Zijn techniek is niet uitzonderlijk.

Wat hem een voorsprong geeft, is dat hij in het veld onophoudelijk data verzamelt; hij scant. Zijn blik is niet doorlopend op de bal gericht, maar op de omgeving, op medespelers en tegenstanders en hun bewegingen.

Voetbal is een spel van informatie verzamelen, zei de Noorse wetenschapper Geir Jordet in een interview met Rens Went van de NOS, en Haaland is daarin een machine. Jordet doet al jaren onderzoek naar de psychologie in het voetbal en heeft zich gespecialiseerd in ‘scanning’.

Zijn definitie: ‘Het door een voetballer van de bal wegkijken, voorafgaand aan het moment dat een speler de bal ontvangt’. Hoe meer spelers scannen, volgens Jordet, hoe beter ze presteren. Wie dit doorheeft, ziet het. Kijk goed naar Frenkie de Jong, ook een fanatieke scanner; een voetballer over wie wordt gezegd dat hij ogen in zijn achterhoofd heeft, of zijspiegels.

In The Big Decision gaf Haaland meer eigenaardigheden prijs. Hij drinkt alleen gefilterd water, neemt regelmatig ijsbaden en kijkt na het opstaan naar de zon, ‘Goed voor het biologische ritme’, zei hij. Moet je net in Engeland zijn. Voordat hij gaat slapen zet hij voor een optimale nachtrust een bril op die het ‘blauwe licht’ wegfiltert. Hij gaf toe dat hij in de vakanties soms pizza en kebab eet, dat maakte hem weer wat menselijker.

Het AD dook op het hart en de lever en bood de lezers een historisch overzicht van orgaanvlees aan. De vraag of het wel zo gezond is, leverde geen eenduidig antwoord. De geraadpleegde diëtiste raadde aan om het eten van orgaanvlees te beperken één keer in de twee weken.

Er werden door het AD ook recepten bijgeleverd, onder meer van kalfshart. Verwijder de taaie stukken en snij het hart in repen. Kruiden met peper en zout en kort aanbakken. Lekker met bearnaisesaus en frietjes.