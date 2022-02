Het geheim achter de 16 Noorse gouden plakken? Langlaufen, langlaufen en nog eens langlaufen

De Noorse biatlete Tiril Eckhoff tijdens de 12,5 km massastart voor vrouwen in Beijing. Beeld Reuters

Op de site van Verdens Gang, een van de grootste kranten van Noorwegen, is meteen te zien dat het feest is in Noorwegen. Niet alleen staat er bovenaan een medaillespiegel, ernaast staat ook nog een Noorse vlag met daarop het woord ‘konfetti’. Eén keer klikken op de vlag en de lezer kan het nieuwe record meevieren.

Zestien gouden medailles haalden de Scandinaviërs de afgelopen weken, twee meer dan vier jaar geleden. Dat is een record: nooit eerder won een land meer dan veertienmaal goud. Het aantal medailles kwam op 37, twee minder dan vier jaar geleden, maar dat mag de pret van de Noren nauwelijks drukken.

Een van de verklaringen: Noorwegen blinkt uit in langlaufen. Van de 37 Noorse medailles zijn er maar liefst 26 behaald in sporten waarin langlaufen een rol speelt. Op de Spelen zijn er met langlaufen zelf, biatlon (met geweerschieten) en de Noordse combinatie (met schansspringen) maar liefst 75 medailles te behalen. De Noren pakken dus ruim eenderde van al die plakken.

Dat telt, want bijna een kwart van alle medailles (23 procent) zijn te behalen in die drie langlaufsporten. Op het winterprogramma van de Spelen staan vijftien sporten.

Niet bezig met winnen

‘Het is hier gewoon deel van de cultuur’, zegt de Nederlands-Oostenrijkse langlaufer Mika Vermeulen, die zelf op de Spelen 16de werd bij de skiatlon. Vermeulen verhuisde twee jaar geleden naar Lillehammer, terwijl hij opgroeide in Ramsau in Oostenrijk, waar ook veel wordt gelanglauft.

‘Maar als ik daar in de zomer met rolski’s de weg op ga, dan word ik opgepakt door de politie’, legt hij zijn besluit uit. ‘Hier is dat normaal en in de winter zie je hele families op de loipes (sporen in de sneeuw, red.). Ze zijn niet allemaal goed, maar de successen komen voort uit die massa en het plezier in de sport.’

Het is een van de meest gehoorde verklaringen over het Noorse succes: ze zijn juist lang niet met prestaties bezig. Tot 12 jaar worden er geen ranglijsten gemaakt. Maar de jacht op medailles wordt juist ook bedrijfsmatig gevoerd. Het topsportbedrijf Olympiatoppen bundelt alle kennis en zorgt ervoor dat sporters zich optimaal kunnen voorbereiden.

Olympiatoppen werd opgericht na de Spelen van Sarajevo in 1984 na een aantal magere Spelen voor de Noren. Het dieptepunt volgde in 1988 toen er geen goud werd gehaald, maar daarna werd de weg omhoog ingezet. Wat daarbij helpt: het aantal onderdelen met langlaufen is sinds 1988 verdubbeld van 13 naar 26. Dat komt door enkele nieuwe afstanden en teamonderdelen, en de toelating van vrouwen bij biatlon in 1992.

Bondscoach onder vuur

Juist bij biatlon werden nu de meeste medailles gehaald. Johannes Thingnes Bø was met vier gouden en een bronzen medaille dit jaar de succesvolste olympiër. De Noorse biatlete Marte Olsbu Røiseland eindigde als derde, net voor Irene Schouten. Maar op de tweede plek staat de Russische langlaufer Alexander Bolsjoenov.

‘Daar balen ze hier wel van’, zegt Vermeulen. ‘De Noorse langlaufers hebben het gewoon niet goed gedaan. Maar ja, ze zijn ook niet op hoogtestage geweest, zoals andere landen en de Noorse biatleten. Misschien zijn ze een beetje arrogant geworden.’

De bondscoach van de langlaufers ligt dan ook onder vuur. De sport is zo verweven met de cultuur, dat iedereen er wel een mening over heeft. Ook in de zomer staan er in de kranten verhalen over en met langlaufers. Op tv worden realityseries en documentaires over ze uitgezonden en de roddelbladen schrijven over de sterren.

Vermeulen raakte onder de indruk toen een paar jaar geleden de oud-langlaufer Petter Northug werd betrapt op te hard rijden en het bezit van cocaïne. ‘De reactie van veel Noren was: Petter heeft ons zo veel gegeven, hij heeft nu onze steun nodig.’

Dopingbeschuldigingen

Die identificatie met sportieve helden heeft ook een keerzijde. Nu de Rus Bolsjoenov succesvol is bij het langlaufen, wordt er gespeculeerd over het gebruik van doping. ‘Maar over Therese Johaug hoor je hier niemand.’

De langlaufster werd in 2016 positief bevonden op het middel Clostebol. Volgens haar was dat het gevolg van het gebruik van een crème tegen een koortslip, maar door een schorsing miste ze de Spelen in Pyeongchang. Dit jaar behaalde ze drie keer goud.

‘Het was in ieder geval niet slim, want op de verpakking stond een dopingwaarschuwing’, zegt de Nederlandse Oostenrijker. ‘Maar ik erger me er vooral aan dat hier geen aandacht voor is, en wel voor Bolsjoenov. Wat kan hij eraan doen dat de Russen in 2014 aan de dope waren? Toen was hij 17.’

Als hij de sneeuw ingaat, is Vermeulen dat allemaal snel weer vergeten. ‘Het is echt een voorrecht; anderen gaan naar de bouw of zitten op kantoor en ik mag dit doen als werk.’ Dat is volgens hem uiteindelijk ook het geheim achter het Noorse succes. ‘Er zijn hier gewoon meer die zo denken. En die bereid zijn om veel, vaak, lang en hard te trainen. Harder dan elders, omdat ze weten dat ze er anders niet komen.’