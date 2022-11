Het Formule 1-gekke Brazilië snakt naar een kampioen als Senna

Pitstop van de Braziliaan Nelson Piquet in een Williams in maart 1986. Beeld Getty Images

Met 31 coureurs, 101 zeges en 8 wereldtitels is Brazilië een grootmacht in de Formule 1. Enkel rijders uit Engeland en Duitsland waren succesvoller in de koningsklasse. Toch rijdt er komend weekeinde, bij de vijftigste Grand Prix van Brazilië, voor de vierde keer op rij geen Braziliaan mee op Interlagos. Het land hunkert naar een nieuwe Senna.

Bruno Bozzetti kijkt in een conferentiecentrum in hartje São Paulo al een tijdje gebiologeerd naar de Jordan-auto uit 1994 van Rubens Barrichello. In een futuristisch, halfrond gebouw aan de rand van het beroemde Ibirapuera-park is speciaal voor de jubileumrace de Braziliaanse autosporthistorie van de afgelopen vijf decennia samengebracht onder één dak.

De conferentiezaal staat vol racerelikwieën, zoals het racepak inclusief helm dat volksheld en drievoudig kampioen Ayrton Senna droeg bij zijn laatste zege in Brazilië in 1993. De Jordan van Barrichello, die tussen 1993 en 2011 in de Formule 1 reed (elf zeges), steekt er enigszins schril bij af. De Braziliaan wordt vooral herinnerd als de vriendelijke tweede man bij Ferrari, die in de hoogtijdagen van Michael Schumacher zo af en toe eens een race mocht winnen.

Voor Bozzetti, afkomstig uit de zuidelijke stad Porto Alegre, is dat anders. ‘Hij is een geweldig persoon en een geweldige vader. Zo leid ik ook mijn leven, hij is het type mens dat ik wil zijn. Rubens is voor mij specialer dan Senna’, zegt Bozzetti.

Het toont: Brazilianen hebben wat te kiezen als het gaat om racehelden. Het land omarmde tegelijk met Europa de auto en daarmee ook autosport. De eerste auto reed in 1891 op de Braziliaanse wegen, vijf jaar eerder dan in Nederland. Meteen ontstond de interesse in racen onder voornamelijk de gegoede Brazilianen.

Na decennialang racen op onveilige stratencircuits ontstond in het land de behoefte aan een permanente baan. Het onontwikkelde gebied tussen twee kunstmatige meren in het zuiden van São Paulo, gedoopt als Interlagos (tussen de meren), bleek er perfect voor geschikt. Engelse, Amerikaanse en Franse circuits werden gebruikt als inspiratie bij de aanleg in 1940.

Het leidde tot een uniek circuit vol snelle bochten en hoogteverschillen. De Formule 1 kreeg de baan begin jaren zeventig op de radar. Na een eerste oefenrace in 1972, die niet meetelde voor het WK, kwam Interlagos (in 1985 hernoemd als het Autódromo José Carlos Pace) vast op de F1-kalender.

Vijftig jaar later ademt het circuit elke vierante meter die lange, rijke historie. Cidade Dutra, het district waarin het circuit ligt, is met Interlagos verstrengeld geraakt. Muren zijn beschilderd met beeltenissen van coureurs, vooral van de in 1994 verongelukte Senna. De verroeste toegangspoorten staan tegenwoordig tussen de huizen.

Het circuit zelf is puur en rauw. Megalomane pitgebouwen, zoals op de nieuwere circuits, zijn afwezig. De krappe garages en paddock, waar de teams opereren, ogen nog net als in de jaren zeventig. Hetzelfde geldt voor de tribunes, die op sommige plekken niet meer zijn dan betonnen treden waar de verf grotendeels vanaf is gebladerd.

Het is tekenend voor de vergane glorie die hangt rond het Braziliaanse racen. Na de eerste Braziliaanse GP werd het land bedolven onder de topcoureurs; Brazilianen wonnen tussen 1972 en 1991 liefst acht titels. Daarna was het klaar met de successen. Rubens Barrichello was in 2009 de laatste Braziliaan die een race won. Pietro Fittipaldi reed in 2020 als laatste Braziliaan een GP, toen hij de geblesseerde Haas-coureur Grosjean voor twee races verving.

Journalist Felipe Rosa de Farias Mendes schrijft over Formule 1 voor Estadão, een van de grootste kranten van Brazilië. Er zijn volgens hem meerdere redenen waarom zijn land al decennia wacht op nieuwe F1-glorie. ‘Allereerst: wij zijn een arm land en autosport is duur’, zegt Mendes. ‘Daarnaast is de structuur niet op orde. We zijn de laatste jaren veel talentenkampioenschappen kwijtgeraakt door de economische crisis. Die is er permanent in Brazilië, ongeacht de president. Tot slot is de infrastructuur niet goed.’

Als voorbeeld noemt hij de recente sloop van het Jacarepaguá-circuit in Rio de Janeiro, waar de Formule 1 in de jaren tachtig racete. De baan moest wijken vanwege faciliteiten voor de Olympische Spelen van 2016. ‘Dat was een groot verlies. Er zit vast veel racetalent in Rio, maar zij hebben geen plek om dat te tonen’, zegt Mendes.

Daar komt bij dat de iconen uit het verleden die talenten moeten inspireren allesbehalve onomstreden zijn. Zo is drievoudig kampioen Nelson Piquet nagenoeg onzichtbaar op de tijdelijke tentoonstelling over de Braziliaanse GP. Zijn drie gesigneerde helmen zijn makkelijk te missen tussen de tientallen andere helmen. Dat geldt niet voor spullen van zijn collega-kampioenen Senna of Emerson Fittipaldi, die met grote billboards zijn uitgelicht.

Het heeft mogelijk te maken met de uitspraken waarmee Piquet geregeld ophef veroorzaakt. In juni omschreef hij zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton in een interview als ‘neguinho’. Dat woord kan worden vertaald als ‘neger’. Max Verstappen nam vervolgens afstand van de woorden van zijn schoonvader; Verstappen heeft een relatie met Piquets dochter Kelly.

Vorige week haalde Piquet wederom het nieuws. Hij is fervent aanhanger van de rechtse oud-president Bolsonaro. Nadat hij in een video had gezegd dat de nieuwe president Lula wat hem betreft ‘op het kerkhof’ hoort, vroeg het Braziliaanse openbaar ministerie om een politieonderzoek vanwege het mogelijk aanzetten tot geweld.

‘We hebben wat teleurstellingen gehad met een paar van onze coureurs’, zegt Estadão-journalist Mendes met gevoel voor understatement. ‘Toen Emerson Fittipaldi dit jaar bijvoorbeeld senator in Italië wilde worden voor een extreem-rechtse partij, heeft dat ook veel fans teleurgesteld. En die bemoeienis van Nelson Piquet met de politiek helpt ook niet.’

Racefan Bruno Bozzetti erkent dat een nieuwe wereldkampioen op alle mogelijke manieren een enorme impuls zou zijn voor de autosport in zijn land. ‘Of misschien helpt een racewinnaar ook al.’ Hij hoopt op F1-succes voor Felipe Drugovich, de kersverse Formule 2-kampioen. ‘Hij heeft alle tools om de beste ooit te worden’, zegt hij. ‘We zijn na Senna misschien veel fans verloren in Brazilië, maar ik ben daar niet een van.’