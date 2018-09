Het feest van het Nederlandse clubvoetbal is verworden tot de dag van nationale voetbalstilte

Wat het gebruikelijke feestje had kunnen zijn van het Nederlandse clubvoetbal, de Europa League, is verworden tot de grote leegte na twee dagen Champions League. Donderdag, de dag dat de groepsfase aftrapte met 24 duels, vierden de beoogde deelnemers AZ en Feyenoord een vrije dag, onderweg naar hun nationale besognes in het weekeinde.

Feyenoord verliest in de voorronde van de Europa League van AS Trencin, met 4-0 Foto ANP

‘Ik kan mijn gevoel samenvatten in één woord’, aldus technisch directeur Max Huiberts van AZ donderdag, ‘maar dat woord is niet geschikt voor de krant. We hadden verwacht aan de groepsfase mee te doen. We hadden daarop zelfs ingezet. Het is een domper. Dat gevoel werkt door, ook voor staf, spelers en supporters.’

Huiberts denkt daarbij vooral in sportieve termen en niet zozeer aan financiën. De Europa League paste de laatste jaren keurig bij het zieltogende Nederlandse clubvoetbal, dat op uitzonderingen na weinig te zoeken had in de Champions League. Bijna symbolisch won Nederland zijn laatste Europese beker in 2002, toen Feyenoord als speelbal in de Champions League als derde eindigde in de groep en door de lagere regionen van het internationale voetbal doorstoomde naar de zege in de Europa League, die toen nog UEFA Cup heette. Ajax bereikte twee seizoenen geleden de finale, die verloren ging tegen Manchester United.

Deze week speelden PSV en Ajax hun eerste duel in de Champions League en donderdag viel de nationale voetbalstilte in, omdat Feyenoord, AZ en Vitesse zijn uitgeschakeld in de voorrondes van de Europa League. Met name voor Feyenoord en AZ was dat een blamage. Het hoofdtoernooi begon donderdag met 48 clubs, waarvan liefst drie uit België, twee uit Cyprus en zelfs eentje uit Luxemburg. Dudelange ontving in het nationale stadion Josy Barthel het eens grote AC Milan. Ajax en PSV kunnen na de winterstop eventueel nog instromen, mochten ze als derde eindigen in de groep.

Verlies van clubs uit Kazachstan en Slowakije

AZ en Feyenoord verloren hun eerste voorronde van Kairat Almaty uit Kazachstan en Trencin uit Slowakije, clubs die in de ronde daarna werden uitgeschakeld. Vitesse versloeg tenminste nog Viitorul uit Roemenië, waarna Basel te sterk was. Huiberts van AZ: ‘Wij hebben in de laatste veertien jaar elf keer in de groepsfase gestaan. Spelers als Svensson en Midtsjø kwamen mede naar AZ omdat we ze Europees voetbal konden bieden.’

Evaluatie vond al plaats in Alkmaar. De selectie eerder op orde hebben, nadat Weghorst en Jahanbakhsh waren vertrokken, was onderwerp van discussie, net als nog eerder beginnen met de voorbereiding. Daarbij was het voetbal ondermaats en zat het AZ ook niet mee. Feyenoord onderschatte Trencin in de uitwedstrijd (4-0) en liet thuis ongebruikelijke hoeveelheden kansen onbenut.

Tegenvaller voor RTL 7

De uitschakeling is ook een tegenvaller voor zendgemachtigde RTL 7, die in juni met trots aankondigde dat het contract om de Europa League op het open net uit te zenden tot 2021 was verlengd. De ‘mannenzender’, die de dragende krachten Derksen, Van der Gijp en Genee naar Veronica (Champions League) zag vertrekken, verwachtte ruimhartig te kunnen kiezen uit Nederlandse deelnemers, doch is gedwongen twee duels per avond uit te zenden met hier en daar een Nederlandse voetballer. Op de eerste avond waren dat Olympique Marseille – Frankfurt, met Strootman, Willems en De Guzman, en vervolgens Dinamo Zagreb – Fenerbahce, waar Phillip Cocu trainer is.

Voordeel voor de uitgeschakelde teams kan zijn dat de clubs meer rust krijgen en zich volledig kunnen richten op de competitie. Mogelijk blijven ze langer in de buurt van de als te sterk geachte topclubs Ajax en PSV. Inspanningsfysioloog Raymond Verheijen deed in het verleden uitgebreid onderzoek naar de negatieve gevolgen op de resultaten in competitie, in het weekeinde na Europees voetbal op donderdag. In dat perspectief past ook het presteren van Ajax twee seizoenen geleden, dat vijftien (van de 21 verliespunten in totaal) punten verloor na duels in de Europa League. Ook andere clubs voelden de gevolgen van de combinatie. Huiberts: ‘Al zou die relatie bestaan, dan nog had ik veel liever meegedaan in de Europa League.’