Het enige doel van Tom Dumoulin: voor de tweede keer de Giro winnen

Tom Dumoulin in de Giro van 2017, die hij als winnaar afsloot. Beeld Klaas Jan van der Weij

Het team is bijna in zijn geheel neergestreken in het Spaanse Alicante voor een twee weken durend trainingskamp, maar Dumoulin onthulde zijn seizoensplannen vanuit huis, wegens een coronabesmetting in zijn omgeving.

Dumoulin, als eerste Nederlander winnaar van de Giro in 2017 en in 2018 tweede in zowel de Giro als de Ronde van Frankrijk, beschouwt zichzelf nog steeds als een ‘van nature goede’ klassementsrenner voor de drie grote ronden. ‘Dat is wat ik het allerbeste kan. Klassiekers vind ik vooral leuk.’ Eind 2020 keerde hij het wielrennen voor onbepaalde tijd de rug toe om vier maanden later terug te komen, naar eigen zeggen fysiek en mentaal herboren.

Zijn ploegleider Merijn Zeeman schatte in dat Dumoulin ook een andere renner was geworden. Tijdens de Tour de France reageerde Zeeman op de vraag of de sponsor, supermarktketen Jumbo, niet graag een Nederlandse rondewinnaar in de ploeg zou hebben, met: ‘Die is er niet.’ Dumoulin zat volgens de ploegbaas in een andere carrièrefase. Zou hij toch een grote ronde willen rijden, dan was Jumbo-Visma daar wel de beste ploeg voor, legde Zeeman uit. ‘Alleen, we hebben met Tom ook geleerd dat we daar eerst eens even heel rustig over moeten spreken.’

Thuis in Italië

Dat gesprek heeft geleid tot een terugkeer van Dumoulin naar de grote ronde waarin hij het meest succesvol was in het land waar hij zich het meest thuis voelt. Dat wil niet zeggen dat Dumoulin de Ronde van Frankrijk voortaan mijdt. ‘Wat mij betreft heb ik mijn laatste Tour nog niet gereden.’

Dat Jumbo-Visma in de Giro niet al zijn kaarten zet op Dumoulin blijkt uit de aanwijzing van Tobias Foss als mede-kopman naast de Nederlander. Vorig jaar kwam het 24-jarige Noorse talent in de Giro bovendrijven, toen de aangewezen en inmiddels vertrokken kopman George Bennett de verwachtingen niet kon waarmaken. Foss ontpopte zich gaandeweg als Bennetts vervanger gedurende de drie weken die een grote ronde duurt en eindigde als negende.

Uit het koersverloop van de Giro dit jaar moet volgens Dumoulin blijken wie op de laatste dag de kopman van Jumbo-Visma zal zijn. ‘Na anderhalf à twee weken valt zo’n wedstrijd in de plooi. Dan weet je wie de betere van de twee is. Ik ben geen alfamannetje. Ik heb er moeite mee gehad als een hele ploeg alleen om mij draaide. Desondanks boekte ik goede resultaten, maar ik voel me prettiger met een tweede man naast mij.’

Ondergeschikt aan resultaat

Met een eventuele Girowinst laten aan Foss, sluit Dumoulin aan bij de instelling van alle Jumbo-Visma-renners, zo bleek tijdens de ploegpresentatie in Spanje. Ze maken zich ondergeschikt aan het resultaat, ook als dat betekent dat ze zelf achter het net vissen. Zolang maar niemand anders dan een teamgenoot wint.

Roglic, die in 2020 de Tour bij de afsluitende tijdrit volkomen onverwacht verloor en vorig jaar uitviel, moet en zal dit jaar het grootste wielerevenement winnen. Toch reageerde hij positief op een mogelijke strategie van Jumbo-Visma om de winnaar van de afgelopen twee jaar, zijn jonge Sloveense landgenoot Tadej Pogacar, zich blind te laten staren op Roglic waardoor zijn Deense ploeggenoot Jonas Vingegaard, vorig jaar onverwacht tweede in de Tour, er met de eindzege vandoor kan gaan. ‘Als we zo kunnen winnen; daar teken ik voor’, zei Roglic.

Net als vorig jaar beloofde Steven Kruijswijk, in 2019 derde in de Tour, ‘dat we iets gaan verzinnen hoe we Pogacar gaan aanpakken’, zonder uit te wijden. ‘Het team is nog sterker, waardoor Roglic een grotere kans heeft, maar we gaan als team voor de gele trui. Dat is mijn grootste ambitie komend jaar.’

Monumenten

Ook Wout van Aert, de renner die komend seizoen als doel heeft te winnen in zogenoemde Monumenten, ruim honderd jaar oude koersen zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maakt zijn persoonlijke ambitie in de Tour ondergeschikt aan het ploegbelang. De Belg wil in Parijs in de groene trui van het puntenklassement gehesen worden. ‘Maar als we de Tour kunnen winnen, wil ik daar gewoon bij zijn. Al heb ik vorig jaar laten zien dat ik het ploegbelang kan combineren met persoonlijk succes.’ Alleskunner Van Aert won drie etappes, een bergrit, een tijdrit en de finale sprint op de Champs-Élysées, maar wist ook teamverrassing Vingegaard naar het eindpodium te begeleiden.

Dumoulin zal die schermutselingen van afstand volgen. ‘Voor de Tour hebben we al veel klassementsrenners die naar het hoogste streven, daarom richt ik me maar beter op de Giro.’ Maar of Pogacar te verslaan is, betwijfelt hij. ‘Dat is zo’n ongelooflijk talent: sterkste in de bergen, een tijdritspecialist, elk jaar een beter team en het lijkt er ook bepaald niet op dat hij onder de druk van de verwachtingen bezwijkt. Eerlijk gezegd moeten we de zwakke plek van Pogacar nog vinden.’