Het Engelse voetbal floreert, waar de fan steeds vaker op een houtje moet bijten

Een jongetje in Everton-tenue voetbalt op straat vlak bij het stadion van zijn favoriete club, Goodison Park. Beeld Getty

Als de zege op Ajax is besproken, krijgt trainer Jürgen Klopp van Liverpool een aparte vraag. Wat voelt hij voor een plan van de nieuwe eigenaar van Chelsea, Todd Boehly, om analoog aan demonstratiewedstrijden in Amerikaanse sporten het noorden van Engeland te laten voetballen tegen het zuiden. Dus profs van Newcastle, van de clubs uit Manchester en Liverpool, tegen mannen van Chelsea, Spurs en Arsenal. Gewoon, voor de lol en geld.

Klopp grijpt naar de klep van zijn pet, denkt even na, lacht met lichte spot en antwoordt: ‘Als Boehly een datum heeft gevonden, laat hem dan bellen met mij. Amerikaanse sporten hebben een onderbreking van maanden tussen de seizoenen door. Voetbal gaat altijd door.’

Het voorstel, alsmede Klopps antwoord, is tekenend voor de wereld die de grenzen van de commercie voortdurend verlegt, zonder de cirkel van traditie te willen verlaten. Klopp praat geregeld over de drukte van het speelprogramma, met blessures en uitgeputte spelers tot gevolg.

Anderzijds: de stadions zitten vol. De Premier League is het wereldmerk van het voetbal. Van Seoul tot Senegal, overal kijken ze naar de grootste clubs met hun brede selecties topspelers, met optredens in klassieke stadions. Top diep in Afrika dragen ze verwassen tenues van Engelse topclubs. Duizenden Moldavische supporters van Manchester United verlekkerden zich donderdag in hun Tiraspol aan het elftal van coach Erik ten Hag.

Vreemde geldschieters

De topclubs leveren zich uit aan vreemde geldschieters. Eigenaren zijn Amerikanen, Chinezen, Thai, Arabieren, een Iraniër. Steeds minder Britten. De meeste topspelers zijn buitenlanders. Zelfs supporters komen uit de hele wereld. Ze maken foto’s, kopen shirts, boeken hotels, bezoeken restaurants, gaan naar het museum en maken een kruisteken bij de monumenten voor de doden. Voetbal is godsdienst, en in de tempel is de handel in zilverlingen toegestaan. Verplicht zelfs.

Veel Amerikaanse zakenlieden verschuiven hun aandacht van traditioneel Amerikaanse sporten naar voetbal, in de wetenschap dat de Amerikanen straks in 2026 het WK ontvangen. Dan komen alle lijnen van internationale handel bij elkaar. Chris Woerts, marketingdeskundige en voormalig directeur van Sunderland, wijst op die alsmaar toenemende interesse van de wereld in de Premier League.

‘Vooral de internationale opbrengsten uit tv-rechten zijn enorm gestegen, tot een bedrag van ongeveer 6 miljard euro voor de periode 2022-2025. Dat is zelfs iets hoger dan het bedrag uit de binnenlandse tv-markt, ruim 5,8 miljard voor drie jaar. Ter vergelijking: de eredivisie krijgt 86 miljoen euro per jaar uit het binnenland en 13 miljoen uit het buitenland.’

Het verschil is niet te bevatten, zelfs bij inachtneming van de grotere Britse markt. De geweldige voorsprong is te danken aan onder meer uitgekiende marketing, de banden met het Gemenebest, traditie en de optredens van topclubs in Amerika, Azië en het Midden-Oosten tijdens de zomerstop.

De Premier League is de maatstaf. De eredivisie? Luister naar aanvallende middenvelder Zian Flemming, die Fortuna Sittard inruilde voor Millwall uit Londen, op het tweede niveau, de Championship. ‘Ik vond de eredivisie echt heel leuk om in te spelen, maar de jongens hier kennen de competitie helemaal niet. Een paar van hen hebben misschien wat opgezocht, maar ze weten niet wat ik voor Fortuna Sittard heb betekend, dat ik in de laatste ronde die bal van de lijn hield tegen NEC (waardoor Fortuna niet degradeerde). Andersom weten wij alles van de Premier League. Het is giga, het voetbal hier. Het is zo groot dat het het zelfs waard is om in de tweede liga te spelen. De Premier League is het walhalla, en in het Championship is de passie dezelfde, alleen in wat kleinere stadions.’

Invallers van 50 tot 100 miljoen

Giga dus, de Premier League. En dus zei trainer Alfred Schreuder van Ajax na de nederlaag dinsdag dat Liverpool gewoon een paar spelers van 50 tot 100 miljoen kon laten invallen, zoals ze bij RKC zullen zeggen dat Ajax een speler van 30 miljoen op de bank kan zetten. In de jaarlijkse ranglijst van Deloitte & Touche over 2020 is het weinig verrassend dat in de top-10 met de hoogste omzetten vijf Engelse clubs staan. Opvallend is de notering in de top-20 van Leicester City (15), West Ham United (16), Wolverhampton Wanderers (17) en Everton (18).

Dat is dus bovenkant, de wereld van het record van meer dan 2 miljard euro aan transfers in één zomer, van Antony en Haaland, van Anfield en Stamford Bridge. Nee, dan naar stadion The Den aan Zampa Road in Londen, even ten zuiden van de Theems. Millwall is een rauwe arbeidersclub, waar supporters zingen dat ‘niemand van ze houdt, maar dat maakt ze niets uit’. Achter de Dockers Stand aan de lange zijde, waar de arbeiders staan, achter reclames voor steigerbouwers en metselaars, rijzen de torens van het nieuwe geld, van de nieuwe City. De grond waarop het stadion van Millwall staat, dicht bij probleemwijken, is peperduur, maar de club wil en kan niet weg.

Twee meisjes gaan op de foto bij een muurschildering van Manchester United-aanvaller Marcus Rashford. Beeld Getty

Cultuur, traditie en passie zijn immers de stille krachten van het Engelse voetbal. Flemming, die tegen QPR (0-2) de onderkant van de lat raakt met een ziedend schot: ‘De hele ambiance, de cultuur, de passie, het voelt alsof het beter bij mij past. In Nederland was ik soms een vreemde eend in de bijt.’ Maar in die cultuur sijpelt ook kritiek door. Het is alsof het topvoetbal steeds verder opstijgt in zijn luchtballon en wegdrijft van de basis.

‘Het is allemaal inhaligheid, hebzucht. Het draait allemaal om geld’, zegt Robert Parker, 73 jaar, gepensioneerd monteur, over het voetbal in zijn algemeenheid. En, over Millwall: ‘Het is bijna niet meer te betalen. Ik krijg gelukkig forse korting op mijn seizoenkaart, die me 225 pond kost (260 euro). Ik ga ook naar alle uitwedstrijden. Hup, 33 pond voor een busreis naar Sunderland, 23 pond voor een kaartje. Het is minder leuk geworden. Weet je wat het probleem is? Millwall is mijn grote passie. Ik ben twee keer getrouwd geweest. Maar als ik weg was met het voetbal, deed mijn ex het met een ander. Dat heb ik er allemaal voor over.’

Steekpartijen en gangs

Millwall ligt in de buurt van wijken met piepkleine arbeiderswoningen. De misdaadcijfers behoren tot de hoogste in Engeland. Steekpartijen. Florerende gangs. Sean Daley, ceo van de maatschappelijke tak van Millwall, loopt in het clubgebouw langs de wand met foto’s van spelers van het eerste elftal en benoemt hun rol in de samenleving. Spits Benik Afobe is gelieerd aan gehandicapten. Tyler Bury, die uit de buurt komt, is het lokale rolmodel. ‘Nee, Zian Flemming is nog niet ingedeeld’, zegt Daley. ‘Laat hem eerst maar wennen aan het voetbal.’

De stichting probeert jeugd uit de criminaliteit te houden. Regelt voetballen tegen vetzucht. De club beheert zijn eigen voedselbank. ‘Tot de huidige crisis hadden we hier ongeveer twintig mensen per dag. Nu zijn het er bijna honderd.’ Dagelijks komen 54 kinderen naar een speciale Millwall-school. Ze zijn elders overal weggestuurd en kijken op tegen de lokale profs. Met allerlei projecten wordt geld opgehaald. Daley: ‘Ik kreeg onlangs een brief van een supporter wiens bril stuk was gegaan. Hij kon geen nieuwe betalen. Hebben we van onze gelden gefinancierd.’

Zian Flemming is bij Millwall aanmerkelijk meer gaan verdienen dan bij Fortuna in de eredivisie. Waarom hij koos voor de relatief onbekende club? Hier was hij eerste keus. ‘Ze zijn hier zo oprecht gepassioneerd over voetbal. Het gevoel zit veel dieper dan in Nederland, en dat is niets ten nadele van Nederland. Het is een cultuurverschil. Als ik terugkijk, vind ik de eredivisie ook een beetje saai, met één wedstrijd per week. Hier is het woensdag, en dan zaterdag weer.’

Natuurlijk beseft hij dat het een vreemde wereld is. Het zijn twee werelden eigenlijk, die van de voetballer en die van de supporter. Ze komen bij elkaar in het stadion. ‘Als voetballer verdien je gelukkig wat meer en kom je niet gelijk met je kop onder water in tijden van crisis. Voetbal betekent zoveel voor de mensen. Omdat ze vaak niet veel meer hebben dan elkaar en hun club, die zo’n belangrijke rol speelt in hun leven. Wij zijn daarom verplicht iets moois terug te geven.’

Parachute

Millwall zou graag promoveren naar de Premier League, maar dat is lastig, ook omdat de uit de Premier League gedegradeerde clubs nog drie seizoenen ruim 40 miljoen euro ontvangen, als parachute om de val te breken. De strijd is derhalve ongelijk, zoals de strijd op zovele vlakken in het voetbal ongelijk is. En stel dat Millwall zou promoveren, dan ziet directeur Daley van het maatschappelijke werk ook nadelen. Willen spelers dan nog zo vaak opdraven voor sociaal werk?

Anderzijds: een stad als Liverpool leeft ook van het voetbal. Daley: ‘Een van mijn beste vrienden doet hetzelfde werk als ik bij Liverpool, dat een van de grootste werkgevers is van de stad.’

De voetbalclub leeft. Anfield is een tempel. De poort met de tekst You’ll never walk alone, het monument voor de doden van Hillsborough, de foto’s van spelers op de muren, de spreuken, de smalle gangen, de akoestiek. En wie vanuit het centrum van de stad door het park naar het stadion loopt, verbaast zich over de brandschone nieuwe volkswijk vlakbij het stadion. In sommige straten staat op een bord: ‘Hier geen balsport.’