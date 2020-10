Het ene Liverpool schittert, het andere faalt

Keeper Adrian van Liverpool moet een doelpunt van Ollie Watkins van Aston VIlla toestaan. Beeld EPA

Op een nat Goodison Park had de ploeg van Carlo Ancelotti zaterdag weinig moeite met Brighton. Het werd 4-2, dankzij doelpunten van topscorer Dominic Calvert-Lewin en de twee uitblinkende Colombianen: Jerry Mina en James Rodriguez. Laatstgenoemde, vorige maand overgekomen van Real Madrid, was ook de grote man bij de zeges tegen Spurs (0-1), West Bromwich (5-2) en Crystal Palace (1-2).

Het was 51 jaar geleden dat Everton na vier wedstrijden ook een perfecte score had. Sterker, wanneer de drie gewonnen bekerwedstrijden worden meegeteld staat de ploeg op 7 uit 7, een prestatie alleen in 1895 werd geleverd. Onder de supporters worden al vergelijkingen getrokken met het succesvolle team uit het midden van de jaren tachtig, toen de dubbel werd gewonnen alsmede de Europa Cup 2.



De laatste jaren heeft de ploeg in de schaduw van Liverpool geleefd, met als dieptepunt de bekernederlaag begin dit jaar tegen Jurgen Klopps reserves. Afgelopen jaar eindigden The Toffees op een anonieme twaalfde plek, maar gestuurd door de twee Colombianen speelt het nu mooi, doeltreffend voetbal. Enige dissonant is nota bene de enige Engelse international in de ploeg, doelman Jordan Pickford.

Het succes van Everton gaat samen met het falen van de drie grootste rivalen. Wat Liverpool meemaakte valt met geen pen te beschrijven. De landskampioen, zonder de door Covid gevelde Sadio Mane, werd totaal overrompeld door Aston Villa, net als Everton een grote naam uit de jaren tachtig. Eerder op de dag had Manchester United thuis met liefst 1-6 verloren van een ontketenend Tottenham Hotspur.

Ook Manchester City beleeft een zwakke periode. Vorig week werd de ploeg van Pep Guardiola thuis vernederd door Leicester City (2-5) en zaterdag kwam het niet langs het gepromoveerde Leeds United (1-1). Net als Everton en Aston Villa lijkt de oude topclub Leeds United na een lange winterslaap te zijn herboren. Everton en Villa evenwel zijn de enige ploegen in de Premier League zonder puntverlies.

Vanuit Hollywood deelde een van ’s werelds bekendste Everton-fan zijn blijdschap via Twitter. ‘Mijn felicitaties aan het beste team ter wereld’, schreef John Travolta. ‘Hup Everton!’ Na de internationale onderbreking wacht de oudste club uit de havenstad de eerste grote test als buurman Liverpool langskomt. De laatste keer dat Everton de Merseysidederby won was tien jaar geleden.