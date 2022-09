Het eerste doelpunt van Oranje tegen Polen voelde als ode aan het teamspel

Cody Gakpo vormt het eindstation van de fraaie treffer tegen Polen. Beeld ANP

Kunst in uitvoering, afdeling voetbal. Donderdag opgevoerd in Warschau: het spel dat leidt tot een doelpunt. Een symfonie. De ketting: Timber-Aké-Blind-Depay-Blind-Aké-De Jong-Aké-Gakpo-De Jong-Berghuis-Van Dijk-Timber-Berghuis-Blind-Van Dijk-Dumfries-Berghuis-Depay-Dumfries-Gakpo. Goal.

Een doelpunt als totaalervaring, nadat de bal 21 keer van de ene naar de andere Nederlandse voet is gegaan, na één minuut balbezit. Op Steven Bergwijn na is iedere veldspeler aan de bal geweest. Begonnen op rechts, via links weer naar rechts, wisselen van flank, gescoord via het midden.

De bank met trainers sprong twee keer op na de goals bij Polen - Nederland (0-2), ook de vaak stoïcijnse assistent Edgar Davids, terwijl bondscoach Louis van Gaal meestal blijft zitten. ‘Een topgoal’, zei Van Gaal over de 0-1. Een treffer voor in het museum van het voetbal, waarbij het hele team is betrokken; een treffer als ode aan de bedoelingen van Van Gaal.

Mantra

Die bedoelingen passen in dat ene, grote doel. De wereldtitel behalen. Dat is wat Van Gaal het Nederlands elftal inprent, als een mantra. Wereldkampioen worden met het beste land dat nooit de wereldtitel won in de grootste sport, dat hoogstens in aanmerking komt voor de oeuvreprijs: Nederland. Drie keer tweede, eenmaal derde en een keer vierde. Nooit eerste. Dat knaagt.

Met een paukenslag wil de 71-jarige Van Gaal afscheid nemen als trainer, liefst met Nederland - Duitsland als ontknoping, op 18 december in Doha. Alles is daarop gericht, hoe moeilijk de opdracht ook is. Nederland heeft geen Kylian Mbappé, geen Lionel Messi en geen Neymar. Daarom is de ultieme teamprestatie gevraagd. ‘Het team wint altijd van het individu’, weet Van Gaal. Zie die goal, de vrucht van samenwerking en weten wat de ander doet.

Jurriën Timber zei het treffend, onlangs, nadat de trainers en aanvoerders hem hadden uitgeroepen tot talent én speler van het jaar in de eredivisie. Hij, ook uitblinker in Warschau, voetballend als een vedette, soms bijna zo oppermachtig dat het naar nonchalance riekt, stond met zijn familie op het podium trots te wezen, en meldde dat hij slechts even ging genieten van de onderscheidingen. ‘Daarna weer knallen met Ajax en een WK winnen.’

Een WK winnen, dat zou hij uit zichzelf nooit zeggen, als jongeman van 21 jaar. Het is er ingestampt door Van Gaal. Het mantra is in zijn brein gaan wonen. Imagineren. Dat is de focus, het doel, het gevolg van de cumulatie van al dat leveren waarom de bondscoach vraagt. Nog twee maanden, dan is het WK bezig in het seizoen van de wervelwind, met bijna versmolten club- en landenvoetbal, zonder fatsoenlijke voorbereiding op het WK, omdat de Fifa het nu eenmaal nodig achtte in Qatar te voetballen.

Dominant voetbal

Polen - Nederland, het voorlaatste duel voor het WK, was de proef op de som, om Oranje als team beter te laten functioneren in het systeem voor het WK: 1-3-4-3. Dat lukte aardig, dankzij dominant voetbal waarin Oranje onvoorstelbaar veel sterker was dan WK-deelnemer Polen. De Polen, met de onmachtige spits Robert Lewandowski, leken op een bij elkaar geraapt ploegje. Nederland trok als harmonieus collectief over het veld, in stijlvol blauw met oranje elementen. Dominant, al lag het tempo laag en was het spel in aanvallend opzicht te slordig.

Zo kon de bondscoach tevreden spinnend naar Nederland terug, voor het duel van zondag met België in Amsterdam. De nul was gehouden, voor het eerst dit kalenderjaar. Dat was een punt van aandacht. Het andere aandachtspunt: balbezit tegenstander. De bal terugveroveren. Druk zetten. Uit zo’n herovering van de bal, een felle onderschepping van Nathan Aké, ontstond de 0-2 van Steven Bergwijn.

Het WK-elftal valt in elkaar. Remko Pasveer debuteerde als 38-jarige doelman, maar het kan best dat Jasper Cillessen straks tegen Senegal keeper is. Denzel Dumfries is wingback op rechts, zoals hij dat ook bij Inter is. Hij krijgt alle ruimte, heeft snelheid en kracht, en gaf de voorzet op de 0-1. Dan de drie centrale verdedigers: Jurriën Timber, Virgil van Dijk en Nathan Aké, de gewenste linksbenige. Dat zou Daley Blind ook kunnen zijn. Topspelers als Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij zijn ook beschikbaar, in een segment waar Nederland in tegenstelling tot voorheen overloopt van talent.

Op links Blind, net als Dumfries horend bij de vier van het middenveld. Ja, Blind krijgt kritiek van buitenaf, werd één keer weggelopen en daaruit had de 1-1 kunnen vallen. Puur defensief is hij kwetsbaar, al is dat probleem met drie centrale verdedigers deels opgelost omdat Aké ook de linkerkant afschermt. In aanvallend opzicht, qua passing en in creatief opzicht, behoort Blind nog steeds tot de absolute klasse.

Teun Koopmeiners en Frenkie de Jong zijn de bouwers op het middenveld. Het was mooi geweest om ze samen te zien, met name omdat de linksbenige Koopmeiners in Oranje niet zo overtuigde als bij zijn club Atalanta. In het Nederlands elftal opereert hij meer vanaf rechts, omdat De Jong nu eenmaal het liefst wat meer de linkerkant aanhoudt en de beste speler van de ploeg is. De Jong voetbalt met een weldadige rust, bijna met een glimlach, en laat anderen beter functioneren.

Iedereen kent zijn rol

Koopmeiners viel meteen uit na een botsing, duizelig. Frenkie de Jong trok kort voor rust met zijn been en verdween eveneens van het veld. Steven Berghuis en Marten de Roon waren de vervangers. Andere types. Van Gaal toonde zich verheugd met hun spel, zoals hij Vincent Janssen prees om zijn invalbeurt voor de eveneens geblesseerd geraakte Memphis Depay, die met Steven Bergwijn aanvalt. Iedereen kent precies zijn rol, zodat klagen uitblijft. Dat was de kracht in 2014, toen welke invaller dan ook zijn deel opeiste: Klaas-Jan Huntelaar, Dirk Kuijt, Leroy Fer, Jordy Clasie. Duidelijk zijn, dat is de belangrijkste inbreng Van Gaal sinds hij de baan overnam van Frank de Boer.

Hoongelach klonk toen Van Gaal Vincent Janssen opriep voor de duels in juni. Iedereen was verrast. Zelfs Janssen. Die voetbalde in Mexico en ging nog trouwen ook. Hij miste een deel van het trainingskamp en was bij twee goals betrokken tegen Wales, bij zijn rentree na vijf jaar. Inmiddels is hij topschutter van België, bij Antwerp, en zette hij het stevige lijf in om Bergwijn te bedienen voor de 0-2. Dat is dan de omgekeerde driehoek, waarbij Cody Gakpo de opvallende naam is achter de twee aanvallers.

‘Gakpo is een heel andere 10 dan Klaassen’, zei Van Gaal na afloop. Begaafder, aanvallender, in topvorm bovendien. Maar dat ze verschillend zijn is juist de bedoeling. ‘We hebben 23 complementaire spelers.’ Er was ook kritiek op de selectie van Klaassen, die zichtbaar baalt omdat hij bij Ajax op de bank zit. Maar kijk eens wat Klaassen voor Oranje deed? Hij maakte gelijk in de eerste wedstrijd van Van Gaal, de cruciale 1-1 tegen Noorwegen. Hij opende de score tegen Turkije, thuis, en maakte de 0-1 bij Letland, de enige goal. Zonder Klaassen was Oranje mogelijk niet op het WK geraakt. Hij leverde, en dat is een plusje in het grote boek van Van Gaal.

Beleid losgelaten

Van Gaal heeft zijn beleid van voorheen, dat een speler moet spelen bij zijn club, losgelaten. Noodgedwongen. Misschien is dat adagium ook niet meer van deze tijd, waarin topclubs topspelers verzamelen en ze dus niet meer allemaal kunnen opstellen. Hij mag alleen hopen dat ze speeltijd krijgen, dat ze ritme houden. Hij heeft niet alles in de hand. Zie de blessures.

Straks heeft hij nog één week voorbereiding, niet eens. ‘Als trainer mis ik de voorbereiding, maar een speler vindt het prima zo’, zei hij deze week lachend. Een WK zelf duurt al lang genoeg. Waar Van Gaal kan beïnvloeden, is hij actief. Iedereen is deze week naar de tandarts geweest, want tandpijn kan door het hele lichaam trekken. Oud-trainer Arsène Wenger van de Fifa kreeg een brief, omdat Van Gaal vindt dat Nederland te veel vrije trappen tegen krijgt bij het druk zetten.

Dit is de beste groep ooit, vindt Van Gaal. Dat zei hij ook in 2014. En hij schenkt nog meer aandacht dan voorheen aan strafschoppen, want dat zit hem niet lekker, die uitschakeling door Argentinië in de halve finale van 2014. Alles voor dat ene doel, dat schier onhaalbare doel, om eindelijk meer te halen dan de oeuvreprijs.