Posttransfermarktvoetbal speelde Ajax in Arnhem. Voetbal van spinnende tevredenheid en louterende ontspanning, van een heerlijk leeg hoofd en, een half uur lang, van topkwaliteit. Daarna volgde ook voetbal van lome nonchalance.

Het duizelde Vitesse, op de middag dat het geestelijk vrije Ajax langskwam (0-4). PSV en Ajax wonnen met 6-1 en 4-0 in het weekeinde na de plaatsing voor de Champions League. Eén en twee in de stand inmiddels en het moet raar lopen wil dat niet zo blijven, waarbij de discussie vooral zal gaan over de volgorde van één en twee.

Trainer Erik ten Hag van Ajax acht het voorbarig om te concluderen dat het verschil met de rest is gegroeid ten opzichte van eerdere seizoenen. Immers: PSV won twee keer in de laatste minuut, Ajax had het moeilijk met VVV en Heracles. En straks komt de Champions League, dan raken spelers vermoeid of teleurgesteld in Europese resultaten, met alle gevolgen van dien voor de stemming.

Huntelaar kopt de 0-2 binnen voor Ajax. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zo machteloos als Vitesse zie je clubs zelden

Zo machteloos als potentieel uitdager Vitesse een half uur oogde in Gelredome, zo zie je clubs zelden. Acceptatie van de onvermijdelijke nederlaag, vanaf de aftrap. Later ontspon zich zelfs een staaltje slapstick van formaat. De videoarbiter keurde de 0-4 af, vanwege buitenspel van Ziyech, degene van de voorzet op Huntelaar. Nog geen minuut later maakte Ajax bijna exact dezelfde goal, nu met een voorzet van Tadic en afronding van Huntelaar. Het was alsof Ajax de herhaling rechtstreeks afspeelde in het stadion, om het werk van de VAR zichtbaar te maken.

Posttransfermarktvoetbal dus. In juli en augustus was het onrustig in hoofden van jonge voetballers bij Ajax. Het ging over bedragen die menig voorstellingsvermogen te boven gaan: veertig, vijftig, zestig miljoen euro voor tieners en net-twintigers. Ajax is in die zin de club van de overtreffende trap in Nederland. Wie Ajacied is, is duurder dan een PSV’er of Feyenoorder. Barcelona, Borussia Dortmund, Tottenham, Roma, Juventus, ze meldden zich voor deze of gene. Neres, De Ligt, Ziyech, Frenkie de Jong, Onana, ze koesterden belangstelling voor hun kwaliteiten, de een meer dan de ander. Ze dachten na, ze overlegden met hun adviseurs, ze wikten, ze wogen, ze beslisten ten faveure van Ajax.

Directeur voetbalzaken Overmars zei ook meestal nee, met als reden dat ze dan wel kunnen stoppen bij Ajax, als ze voetballers die net een seizoen aardig hebben gespeeld in de verkoop doen. Bovendien is een voetbalclub geen geldpakhuis. Tussendoor kochten ze snel een paar goede spelers, wonnen ze in Europa van drie middelmatige teams en plaatsten ze zich voor de Champions League. Zo moeilijk is het niet, logisch beleid voeren, om zo en passant de onvrede uit de Arena te verdrijven.

Ten Hag, over de sportzomer: ‘We zijn heel vasthoudend geweest en duidelijk. We hadden precies voor ogen wat we wilden. Er was een plan. Dat is goed gelukt. En dan is ook nog Hakim Ziyech gebleven. Dat hadden we niet verwacht. Het plaatje is compleet. De selectie is heel goed. Het is alleen zaak de stukjes van de puzzel in elkaar te laten vallen. Als het dan gaat lopen, zie je geloof ontstaan. Dan zien spelers dat ze zich normaal kunnen ontwikkelen in het team. Dat is mooi, helemaal als ze bij die club hun opleiding hebben genoten, als ze die club in hun hart hebben gesloten.’

Dusan Tadic probeert (links) in balbezit te komen, maar Alexander Buttner zet zijn lichaam tussen de bal. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ongekend eenvoudige zege

Met die goede periode is ook de kritiek op hem geluwd. De rust in de hoofden en het geloof in succes leidden tot een ongekend eenvoudige zege in Arnhem, terwijl Vitesse vorig seizoen nota bene twee keer won van Ajax. Nu: zo zeldzaam overspeeld in het eerste half uur. Zo naïef ook, zo poeslief, lamlendig bijna. Schot Ziyech: 0-1. Vrije trap Ziyech, ingekopt door de volledig vrije Huntelaar, 0-2. De prachtige 0-3 van Tadic, nadat Frenkie de Jong de bal niet alleen binnenhield maar ook een heerlijk passje gaf op Neres, die Tadic bediende. Het was allemaal veel te veel voor Vitesse. Ook omdat Neres een soort nummer tien was achter de voorhoede Ziyech, Huntelaar en Tadic.

Het was slim van de Ajax-trainers dat ze de van een blessure teruggekeerde Neres op de positie van schaduwspits posteerden. ‘We wisten dat er veel ruimte achter Serero (de verdedigende middenvelder, red) zou liggen, en dat het verdedigingscentrum van Vitesse niet heel beweeglijk is en ook niet doordekt. Ze hadden totaal geen vat op ons, op de diepgang.’

De Ajacieden wandelden, ze tikten, ze deden wat ze wilden. ‘We hebben ooit eens met 2-0 achter gestaan en met 4-2 gewonnen’, zei de omroeper tijdens de rust nog. Niemand reageerde. Het stond 0-3, de najaarszon joeg loomheid in de benen. ‘Het was een erg pijnlijke middag’, oordeelde trainer Sloetski van Vitesse, die geluk had dat Ajax veel minder inspanning leverde in de tweede helft. Vitesse kwam zelfs dicht bij een doelpunt, ware het niet dat Onana redde met fraaie showduiken. Hij zweefde. Dat kan, als ontspanning het hoofd heeft leeggeveegd.