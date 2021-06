Het duel met Oostenrijk schreeuwt om Donyell Malen in de spits

Wie dacht dat bondscoach Frank de Boer halsoverkop van tactiek was veranderd, toen hij een week voor het EK van 4-3-3 naar 3-5-2 als speelsysteem overstapte, heeft de aanstaand opponent van Oranje nog niet in actie gezien. Want de spelers van Oostenrijk kregen twee uur voor hun eerste EK-duel met Noord-Macedonië (3-1- winst) te horen dat de gebruikelijke 4-3-3 werd ingeruild voor, jawel, een 3-5-2.

Bondscoach Franco Foda moest iets doen. Waar de kwalificatie voor het EK redelijk soepel was verlopen, ging het in de voorbereiding naar het toernooi namelijk mis. De Oostenrijkers speelden plots onherkenbaar passief voetbal. Slechts één van de vijf potjes die Oostenrijk in 2021 vóór het EK speelde, werd gewonnen: een krappe overwinning op de Faeröer.

In het openingsduel met Noord-Macedonië koos Foda dan ook voor een speciale tactische truc. Aanvoerder David Alaba speelde niet, zoals verwacht, als linksbuiten, maar startte tegen de Noord-Macedoniërs als libero in een driemansverdediging.

In de nieuwe tactische formatie hervond Oostenrijk het spelplezier, met een hoofdrol voor een met goede passes strooiende Alaba en een sterke wedstrijd van de andere sterspeler, Marcel Sabitzer (RB Leipzig).

Hoewel de tactische kunstgreep afdoende was voor een overwinning in duel één, oogde Oostenrijk tegen Noord-Macedonië dikwijls kwetsbaar. In de nieuwe tactische formatie zette Oostenrijk meer druk naar voren, wat betekent dat de centrale verdedigers met meer ruimte in hun rug komen te spelen. De man aan de linkerkant van het Oostenrijkse verdedigingshart, Martin Hinteregger, zag er hierbij extreem onzeker uit. De verdediger van Frankfurt is gebouwd als twee koelkasten op én naast elkaar, maar liet de Noord-Macedonische aanvallers behoorlijk vaak uit zijn rug glippen bij counters.

Oranje heeft dus behoefte aan 'diepgang’ in de voorhoede. Snelle spelers die het de logge Hinteregger lastig kunnen maken door sprints te trekken in zijn rug.

In het duel met Oekraïne ging er veel goed. Smaakmakers Daley Blind, Frenkie de Jong en Memphis Depay kwamen veel aan de bal, Stefan de Vrij was defensief feilloos. Maar diepgang? Daar ontbrak het in het eerste EK-duel nogal eens aan.

Ja, Georginio Wijnaldum dook een paar keer achter de blauw-gele defensie op. En Denzel Dumfries. Maar het is de vraag of Oranje het gehele toernooi hun hardwerkende rechtsback als gevaarlijkste schutter wil hebben.

De snelste route naar meer diepgang, explosiviteit en dynamiek in de voorhoede lijkt dan ook een wissel. Wout Weghorst scoorde weliswaar tegen Oekraïne, maar was verder niet al te aanwezig in de wedstrijd. Oranje speelde aanvallend, maar betrok de lange spits nauwelijks in het spel. Weghorst kwam 29 keer aan de bal; een schril contrast met zijn aanvalspartner Memphis Depay, die 81 keer aan de bal kwam.

Tegen Oostenrijk lijkt een grotere rol voor Donyell Malen voorin dan ook een goed plan. De aanvaller van PSV is razendsnel, en is in Eindhoven gewend om de diepgaande optie te zijn in een systeem met twee spitsen. Met de uitzakkende Memphis zou hij dus een mooi koppel kunnen vormen.

Malen werd deze week door Bild gelinkt aan een miljoenentransfer naar het grote Borussia Dortmund. Niet gek, aangezien de jonge aanvaller in de voorbije drie seizoenen gemiddeld slechts 115 minuten nodig heeft per gemaakt doelpunt. Een extreem moyenne, wanneer je de nuance toevoegt dat Malen niet eens de vaste penaltynemer was bij PSV in deze periode.

Een kans om te schitteren op het EK lijkt dan ook een kwestie van tijd voor Malen. En Oostenrijk de ideale tegenstander.