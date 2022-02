Het drilregime van het China’s kampioenenfabriek draait nog op volle toeren

Chinese schaatsers krijgen in Leeuwarden trainingen van Nederlandse schaatscoaches, ter voorbereiding op de Winterspelen. Beeld Marcel van den Bergh

Jia Shiyun (20) had nog nooit op een snowboard gestaan, toen hij in het eerste jaar van zijn middelbare school de kans kreeg om profsnowboarder te worden. Hij werd met veertig ander leerlingen tussen de 10 en 15 jaar uitgekozen voor een sportinternaat. Hij trainde vier tot zes uur per dag, maakte snel vorderingen en kwam bij het nationaal team. Snowboarden werd zijn leven, tot alles in duigen viel.

‘Ik deed mee aan een wedstrijd, maar ik ging te hard en hoorde bij landing ‘peng’, mijn knieband knappen’, zegt Jia, die zich in halfpipe en slopestyle bekwaamde, twee disciplines waarbij snowboarders gewaagde sprongen maken. De teamarts stelde een operatie voor en zei dat het een jaar kon duren om te herstellen. Maar Jia weigerde, en na drie weken rust stond hij alweer op de piste.

‘Er was een kans dat ik uit het team zou worden gezet als ik een jaar zou revalideren’, zegt Jia, die op zijn 16de voor het provinciaal team geselecteerd werd, en op zijn 18de doorstootte tot het nationaal niveau. ‘Bij elke wedstrijd kun je punten verdienen, en terwijl ik rustte, zag ik mijn teamgenoten mij inhalen. Pas als ik herstelde, kon ik hen najagen.’

Jia haalde het niet. Hij had te veel pijn, en moest eind vorig jaar zijn plek in het team opgeven. Hij werkt nu als snowboardleraar op een van de skipistes van Zhangjiakou, niet ver van waar de Winterspelen straks plaatsvinden. En hij hoopt een universitaire sportopleiding te volgen, hij is geïnteresseerd in de werking van spieren. Maar daarvoor moet hij eerst zijn eindexamens afleggen, terwijl hij sinds zijn 14de amper onderwijs heeft gekregen.

‘In het provinciaal team kregen we geen les, we trainden zes uur per dag’, zegt Jia. ‘Na mijn blessure realiseerde ik me dat school belangrijk is. Als atleet kun je niet je hele leven in het team blijven. Op een gegeven moment moet je toch wat anders.’

Topsportersfabriek

Jia is een typisch product van het Chinese staatssportsysteem, het opleidingsprogramma waarvoor jaarlijks honderdduizenden jongeren worden uitgekozen om zo kampioenen te kweken. Het systeem levert China veel medailles op, maar er is ook kritiek: de focus ligt volledig op trainen en presteren. Dat gaat ten koste van gezondheid, onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. De vele sporters die de top niet halen, blijven met lege handen achter. Afdankertjes van de topsportersfabriek.

Nu China de Olympische Winterspelen organiseert, draait het staatssportsysteem op volle toeren, met dit keer een nieuwe productielijn: wintersporters. De Algemene Staatsadministratie van Sport – het hoogste overheidsorgaan – kondigde in 2018 aan dat China aan alle 109 wedstrijden van de Winterspelen zou deelnemen, ook al had het in eenderde daarvan geen professionele sporters. In het hele land werden jongeren uit de schoolbanken gehaald, voor een hoogst onzekere toekomst.

Het staatssportsysteem is een erfenis van de planeconomie, en heeft in het huidige China veel aanzien verloren. Chinese media publiceerden de afgelopen jaren schrijnende verhalen over voormalige profsporters die aan de bedelstaf raakten en hun medailles moesten verkopen. Chinese ouders uit de stedelijke middenklasse laten hun kinderen liever in privéclubs sporten, of wijken uit naar het buitenland, waar topsport en onderwijs makkelijker kunnen worden gecombineerd.

Ook de Chinese overheid is zich bewust van de limieten van het staatssportsysteem, en probeerde de afgelopen jaren een wending te maken. Van elitesport, gericht op een hoge medaillespiegel, naar massasport, gericht op gezondheid, economische ontwikkeling en – via privéclubs – opleiding van talent. Maar de veranderingen gaan langzaam, en met de Winterspelen in eigen land nam de medaillekoorts toch weer toe. Dus gingen de staatssportscholen op zoek naar nieuwe aanwas.

Alleen goud telt

Officieel heeft China geen concrete medailledoelstellingen. Maar een plan van de Staatsadministratie voor Sport uit 2018 laat weinig aan de verbeelding over. ‘Van begin tot eind moeten er heldhaftige Chinese sporters met rode vlaggen op het sportveld staan’, luidt het. ‘De sporters moeten de Chinese vlag hoog doen wapperen en het Chinese volkslied keer op keer luid doen klinken’. Op Olympische Spelen wordt alleen het volkslied van de winnaar gespeeld. De goede verstaander begrijpt: voor Beijing tellen alleen gouden medailles.

Ook gesprekken met sporters en coaches die recent in het staatssportsysteem meedraaiden, bevestigen dat het opleidingsprogramma nog steeds is ingericht als een assemblagelijn voor medaillewinnaars, met nauwelijks aandacht voor persoonlijke ontwikkeling of onderwijs. Alle interviewaanvragen met huidige sporters en coaches werden door de Chinese Associatie voor Sporters afgewezen: ‘Ze hebben geen tijd voor interviews, ze moeten al hun tijd aan trainen besteden.’

Trainen, trainen, trainen, hoe meer, hoe beter: dat lijkt het devies van het staatssportsysteem. ‘Wij trainden zes uur per dag, en als we het gevoel hadden dat dat niet genoeg was, deden we er zelf nog wat bij’, zegt snowboarder Jia. Zijn schema: om 6 uur opstaan, een uur ochtendfitness, ontbijt, drie uur snowboardtraining, lunch, drie uur krachttraining, avondmaal, trainingsnotities maken en om 9 uur het licht uit. ‘Er was niet veel tijd voor ontspanning. Meestal was ik zo moe dat ik meteen in slaap viel.’

Langebaanschaatsster Yu Jing werd op haar 27ste wereldkampioen sprint. Beeld epa

Met zo’n intensief trainingsschema was er geen tijd voor onderwijs. Jia kreeg tot zijn 15de in deeltijd les, daarna stopte het helemaal. Nu zijn sportcarrière vroegtijdig voorbij is, kan hij als ex-prof toegang krijgen tot een sportuniversiteit. Maar daarvoor moet hij wel zijn eindexamens Chinees, wiskunde, Engels en politiek halen. Hij is begonnen met onlinelessen. ‘In het begin was het heel moeilijk’, zegt Jia. ‘Ik begreep er niets van, omdat ik zo lang niet naar school ben geweest.’

Kans van slagen: 1 op 960 sporters

Hoeveel sporters in het systeem meedraaien, is moeilijk te zeggen. Er zijn alleen versnipperde statistieken beschikbaar: in 2005 trainden volgens internationale media zo’n 400.000 topsporters in staatssportscholen, in 2010 zo’n 300.000. Officiële statistieken tonen dat tussen 2013 en 2016 elk jaar zo’n 45.000 sporters het provinciale niveau haalden. In 2018, zo staat in overheidsdocumenten, trainden 4.000 sporters voor de Winterspelen. In 2019 werd die selectie verkleind tot 1.153. Uiteindelijk zijn er 176 Chinese topsporters geselecteerd, 97 meer dan in 2018 in Pyeongchang.

De cijfers komen in grote lijnen overeen met een berekening van de kans om vanuit de onderste regionen van het systeem naar de top door te stoten uit 2010. Van alle sporters haalt 1 op 8 het provinciaal niveau, van hen haalt 1 op 3 het nationaal niveau, van hen haalt 1 op 5 de trainingsploeg voor de Olympische Spelen, en van hen 1 op 8 de Olympische Spelen zelf. Conclusie: de kans dat een sporter voor het opgeven van onderwijs beloond wordt met deelname aan de Spelen, is 1 op 960.

Een van de sporters die het haalde, is Yu Jing (36), een van de meest befaamde langebaanschaatsers van China. Yu trad op haar 9de toe tot het staatssportsysteem, ging op haar 15de op sportinternaat, en werd op haar 27ste wereldkampioen sprint. Ze brak twee wereldrecords, nam twee keer deel aan de Spelen, en geldt als succesverhaal van het Chinese systeem. Zelf had ze liever andere coaching gekregen: ze heeft spijt dat ze nooit voor een lange tijd in Nederland heeft getraind.

‘Een Nederlandse schaatser gaat na zijn training naar huis en wordt daar met rust gelaten’, zegt Yu, aan een goedgevulde restauranttafel in Harbin, in het ijskoude Noord-China. Ze stopte in 2018 als profschaatser, en werkt nu als schaatsdocent aan de lokale sportuniversiteit. ‘Nederlandse schaatsers hebben periodes van intensief trainen, en periodes waarin ze rusten en bijkomen van de training. In China moeten sporters de hele tijd alleen maar trainen. Er is geen tijd om te ontspannen.’

Yu voelde zich bekneld in het Chinese systeem. Ze woonde op sportinternaat, in ‘centraal beheer’, waar haar leven bestond uit trainen, slapen en eten. Als ze in het weekend naar buiten wilde, had ze toestemming nodig. ‘Als tiener gaat dat nog, maar als je twintig of dertig bent, wil je je eigen leven. Ik rebelleerde daartegen. Ik zei: ik wil naar buiten, welk recht heb je om me tegen te houden? Dat hielp niet veel. Sommige sporters zijn gestopt omdat ze dat leven niet konden volhouden.’

Toen Yu in 2014 last van blessures kreeg, werd ze al snel als onbruikbaar gezien. Ze moest vechten om een sportarts en fysiotherapeut te krijgen. De leiding zette liever in op jonge, gezonde sporters. In 2018 ging ze met pensioen, niet omdat ze zelf wilde stoppen, maar omdat ze van haar leiding een baan kreeg aangeboden als universitair schaatsdocent. Ze moest aan haar toekomst denken, en zei het profschaatsen vaarwel.

Carrière voorbij? Dan heb je niets

‘Waarom stoppen alle Chinese sporters voor hun 35ste?’, zegt Yu. ‘Omdat wij niet hetzelfde zijn als Nederlandse topsporters. In het buitenland kun je als sporter naar school blijven gaan, in China kun je alleen maar schaatsen. Als je sportcarrière voorbij is, heb je niets. En als je geen nationaal kampioen of wereldkampioen bent geworden, heb je ook niet veel verdiend. Dan wacht je beter niet te lang om van carrière te wisselen.’

Yu kan terugblikken op een succesvolle carrière en is blij dat ze in de schaatswereld kan blijven werken. Maar met andere trainingsmethoden denkt ze dat ze meer uit haar carrière had kunnen halen, en dat het minder zwaar had kunnen zijn. ‘Na mijn titels was ik opgetogen, maar daarna dacht ik aan wat al die jaren van hard werk en pijn met me hebben gedaan. Het heeft me lang gekost om dat fysieke en psychische lijden los te laten.’

In aanloop naar de Winterspelen van Beijing probeerde de Chinese overheid expertise uit het buitenland te halen. Chinese sportbonden huurden in totaal 170 buitenlandse coaches in, tegenover twee voor de Spelen van 2018. Onder hen waren ook Nederlandse schaatscoaches. Zij werden geworven om het Chinese opleidingsprogramma te moderniseren, maar stootten op het onverbiddelijke drilregime van het staatssportsysteem.

‘Wij vonden dat de sporters slimmer moesten zijn, dat ze wat studie moesten oppakken’, zegt Peter Kolder (46), die tussen 2016 en 2018 de Chinese junioren en neosenioren coachte. Inmiddels is hij bondscoach van de Nederlandse junioren. ‘In Nederland denken schaatsers zelf na: hoe kan ik mezelf verbeteren? In China zeggen ze: zeg jij maar wat ik moet doen. De trainer bepaalt alles. Dat is toch lastig. Als je de top wil halen, moet je inzicht hebben in wat je zelf nodig hebt.’

Arie Koops, ex-bondscoach China, legt de zijwaartse afzet uit aan een Chinese schaatsster. Beeld Marcel van den Bergh

Kolder probeerde voorzichtig Engelse les in te voeren, dat kon nog handig uitkomen in het internationale circuit. Maar daar werd van bovenaf tegengehouden. ‘Er telt maar één ding: alle tijd die er is, moet in schaatsen worden gestoken’, zegt Kolder. ‘In Nederland traint een schaatser vier, vijf uur per dag, maar in China wordt gedacht: meer uren trainen is beter. Dat is natuurlijk niet zo. Meer uren levert niet extra op. Behalve extra vermoeidheid.’

De Nederlandse schaatscoaches probeerden over te brengen dat hard en repetitief trainen weliswaar resultaten kan opleveren in pingpong en boogschieten, en misschien zelfs in shorttrack, maar dat voor langebaanschaatsen een andere benadering nodig is. Ze stelden meerjarenplannen voor om de Chinese junioren geleidelijk tot ontwikkeling te laten komen, en op lange termijn betere resultaten te boeken.

‘We probeerden meer wetenschap in de trainingen te brengen en de trainingsbelasting in beeld te brengen’, zegt Arie Koops, voormalig bondscoach en technisch directeur van de KNSB, en van 2018 tot 2020 werkzaam bij de Chinese schaatsbond. ‘Maar het moest allemaal snel gaan. Ze wilden in één jaar tijd wereldkampioen worden: wij zijn China, wij kunnen dat. Dat werkt misschien op veel vlakken, maar niet in de topsport. Je kunt niet in één keer een enorme sprong maken.’

Opgebrand

Koops zag veel Chinese topsporters opbranden, doordat alles zo snel moest gaan. ‘Wij hadden een plan om een talentvolle junior op een internationale wedstrijd voor te bereiden. Ze zou op voorhand vliegen om te wennen aan het hoogte- en tijdsverschil. Maar de leiding zei: drie dagen voor de wedstrijd vliegen en schaatsen maar. Die schaatser is een maand helemaal van slag geweest. Maar bij de leiding klonk het: wij Chinezen kunnen dat, wij zijn sterk. Voor volk en vaderland, huppakee.’

Ook Kolder zag talent verloren gaan. ‘In Nederland denken sporters na: waar wil ik over vier of acht jaar staan? Dat zie je in China helemaal niet. Het liefst willen ze snel een gouden medaille, dan is het klaar. Dan krijgen ze een functie op een goede plek, als directeur van een ijsbaan of IOC-lid. Je ziet ook dat ze een jaar voor de Spelen denken: nu alles op alles zetten, en extra hard trainen. Zo werkt dat niet, een lichaam kan dat niet aan.’

Kolder en Koops werden in China uiteindelijk de deur gewezen, net als veel buitenlandse coaches. In drie jaar tijd wisselde het Chinese schaatsprogramma drie keer van leiding, omdat de resultaten niet snel genoeg kwamen. Twee Chinese schaatsers maken op de Spelen kans op goud. ‘Maar dat had veel beter gekund’, zegt Kolder. ‘China is een heel groot land, en er zijn veel mensen die schaatsen leuk vinden. Dan doe je daar toch weinig mee.’

Het Chinese staatssportsysteem mag dan als een topsportersfabriek functioneren die zo veel mogelijk medailles moet opleveren, erg efficiënt blijkt het bedrijfsmodel niet. Kolder: ‘Ze behandelen een schaatser als een product. Ze maken zo veel vooruitgang in het land, dat ze denken dat ze dat op mensen en sporters kunnen projecteren. Maar ze vergeten dat mensen geen dingen zijn.’