Het dopingspook duikt weer op, uitgerekend bij de wielerploeg van Jumbo-Visma

De Duitser Michel Hessmann (22) heeft positief getest op een vochtafdrijvend middel. Beeld Getty Images,

Het dopingspook in het profpeloton heeft opnieuw de kop opgestoken. Dit keer is het uitgerekend binnen de gelederen van Jumbo-Visma, het team dat zich nadrukkelijk afficheert als de ploeg waar alleen plek is voor sporters die bewezen schoon rijden.

Woensdag werd bekend dat Michel Hessmann (22) positief heeft getest op een vochtafdrijvend middel. De Duitse renner rijdt sinds 2020 voor Jumbo-Visma en maakte in 2022 vanuit het opleidingsteam de overstap naar de World Tour, het hoogste niveau in het wielrennen. Hij is klimmer en tijdrijder. Dit voorjaar maakte hij deel uit van de selectie in de Giro d’Italia. Ploeggenoot Primoz Roglic greep daar de eindzege.

Jumbo-Visma verklaarde in een kort statement dat Hessmann in afwachting van verder onderzoek is geschorst. De test is afgenomen op 14 juni bij een controle buiten de wedstrijden om. De uitslag wees op het gebruik van diuretica, plaspillen.

Inname is volgens de anti-dopingreglementen zowel binnen als buiten wedstrijdverband verboden, het product kan dopinggebruik maskeren. De pillen leiden tot het versneld afvoeren van vocht, waarmee ook de uitscheiding van verboden stoffen wordt bevorderd. Het middel kan ook worden benut om gewicht te verliezen.

Reputatie

Het testresultaat is een deuk in de reputatie van de ploeg, die bij herhaling verklaart doping niet te zullen tolereren. De goede prestaties van de afgelopen jaren zijn volgens de staf toe te schrijven aan uitgekiende strategieën op het terrein van trainingen, voeding, tactiek en technische innovaties.

In 2019 kondigde het team aan zelfs toegestane medicatie te verbannen om alle verdachtmakingen voor te zijn. De aanleiding was toen het toenemende gebruik van geneesmiddelen in de schaatssport, waarin Jumbo-Visma ook actief is. Bij nieuw aangetrokken sporters worden voortaan analyses van het haar gemaakt om na te gaan of er in het verleden doping is gebruikt.

De positieve test van Hessmann komt op een voor het team ongelukkig moment. Directeur Richard Plugge is op zoek naar een hoofdsponsor, nu Jumbo eerder dit jaar aankondigde de relatie te zullen beëindigen. Juist de afgelopen tijd is ook enige argwaan over de dominantie van de renners de kop aan het opsteken.

Jumbo-Visma is in een tijdsbestek van iets meer dan vijf jaar uitgegroeid tot het sterkste team ter wereld. Als de grootste successen gelden twee achtereenvolgende zeges in de Tour de France van de Deen Jonas Vingegaard en eindwinsten van Roglic in Italië en in de Vuelta, waar de Sloveen al drie keer de sterkste was.

Vraagtekens L’Équipe

De Franse sportkrant L’Équipe plaatste vorige maand kanttekeningen nadat Vingegaard tijdens de Tour in de tijdrit tussen Passy en Combloux de concurrentie op grote afstand had gereden. ‘Zijn prestatie wakkerde ook een ander vuur aan, dat van achterdocht, de eeuwige minnares van de wielersport, die flirt met elke uitzonderlijke prestatie.’

De Deen zag zich genoodzaakt zich te verdedigen. ‘Ik begrijp de scepsis, gelet op wat er in het verleden is gebeurd. Maar ik kan met de hand op mijn hart zeggen: ik neem niks, doe niks wat verboden is. Ik neem niks wat ik niet aan mijn dochter zou geven.’

Tien jaar geleden kreeg het team, dat toen nog onder de naam Blanco reed, de voortzetting van de door dopingschandalen besmeurde Rabobankploeg, voor het laatst te maken met aanwijzingen dat een renner het niet zo nauw nam met de regels. De naam van Luis Léon Sanchez was opgedoken in een onderzoek van het Amerikaanse dopingbureau Usada.

De Spanjaard zou klant zijn geweest bij dopingdokter Eufemiano Fuentes. De ploeg stelde hem op non-actief en kocht, nadat de renner zich verzette tegen dat besluit, uiteindelijk zijn contract af.

Plaspillen

Er zijn al eerder renners beschuldigd wegens het gebruik van diuretica. In de Tour de France van 2012 testte de Luxemburger Fränk Schleck positief op het vochtafdrijvende xipamide. Hij liep tegen een schorsing van een jaar op. In 2011 waren er vermoedens dat Aleksandr Kolobnev plaspillen had genomen, maar de Rus ging later vrijuit. Ook buiten het wielrennen dook het middel op. De voormalige keeper van Ajax, André Onana, kwam in 2021 in opspraak wegens het gebruik van furosemide. Volgens hem berustte het op een vergissing: hij had per ongeluk een pilletje van zijn vrouw geslikt.