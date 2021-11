‘Het doet ontzettend veel pijn.’ Ruitercoach Rob Ehrens voelt zich respectloos aan de kant geschoven

2015. De Nederlanders Jur Vrieling, Gerco Schröder, Maikel van der Vleuten en Jeroen Dubbeldam hebben goud gewonnen op het EK in Aken. Bondscoach Rob Ehrens staat voor zijn ruiters te stralen. Beeld anp

Na zestien werkzame jaren als bondscoach van de Nederlandse springruiters kreeg Rob Ehrens vorige week tot zijn verbazing te horen dat hij het veld moet ruimen. Hij wordt afgerekend op de magere prestaties van de Nederlandse springploeg. Bij de afgelopen twee Zomerspelen en de Wereldruiterspelen werd geen medaille veroverd.

De 64-jarige springbondscoach is een week na zijn jobstijding nog altijd ontstemd over de gang van zaken. ‘Ik vind het respectloos, een ander woord heb ik er niet voor. Nooit heb ik signalen ontvangen dat ruiters of de bond ontevreden waren over mijn werk. Dit heb ik na twintig jaar niet verdiend’, zegt Ehrens die voorafgaand aan zijn tijd bij de senioren drie jaar actief was als bondscoach van de junioren en de young riders. ‘Het doet ontzettend veel pijn. Tja, ik denk dat het nog wel een jaar zal duren voordat die pijn is gesleten.’

Technisch directeur Iris Boelhouwer van paardensportbond KNHS erkent dat het gesprek met Ehrens niet de schoonheidsprijs verdient. ‘Wij vinden het heel vervelend dat het op deze manier is gelopen. Achteraf zeg ik: dat had anders gekund en dat reken ik mezelf aan’, aldus de technisch directeur die pas ruim een jaar in dienst is van de KNHS.

Boelhouwer wil benadrukken dat Ehrens niet is ontslagen, maar dat ervoor gekozen is zijn aflopende contract niet te verlengen. ‘Zestien jaar is een extreem lange periode voor een bondscoach. De prik is van de cola, zou je kunnen zeggen.’ Volgens haar is er sprake van een optelsom van meerdere factoren.’

Veel geld, te weinig medailles

Op de eerste plaats noemt ze het ontbreken van een teammedaille op de belangrijkste toernooien: de Wereldruiterspelen (in 2018) en de Olympische Spelen (2016 en 2020). NOCSNF investeert veel geld in paardensport: ruim 5,7 miljoen tussen 2016 (Rio) en 2021 (Tokio). In het verleden stond de sport garant voor medailles.

‘Dat is in onze sport het belangrijkste, dat verlangt sportkoepel NOC*NSF ook van ons. Sinds 2014 hebben we geen medaille meer behaald in een mondiale landenwedstrijd’, zegt Boelhouwer. ‘Verder was de chemie tussen enkele ruiters en de bondscoach op sportief vlak minder.’

Zo was er kritiek op Ehrens dat hij niet altijd even goed op de hoogte was van de vorm van de paarden en dat hij te weinig zijn gezicht liet zien op internationale concoursen.

Springruiter Maikel van der Vleuten (33) reageerde vorige week verrast op het vertrek van Ehrens. ‘Dit besluit zag ik niet aankomen. Ik ben er in ieder geval niet over geraadpleegd’, laat Van der Vleuten vanuit Praag weten waar hij de voorbije dagen deelnam aan de Global Champions Tour. ‘Als er dingen speelden bij andere ruiters dan hadden ze het gesprek met Rob moeten aangaan. Wat mij betreft was er voldoende basis om door te gaan. Ik heb alle mooie successen voor Nederland samen met Rob behaald en ik heb altijd fijn met hem samengewerkt’, zegt de bronzen medaillewinnaar (individuele wedstrijd) van de Olympische Spelen in Tokio.

Het topjaar 2014

Ehrens zegt terug te kijken op een prachtige tijd. ‘Ik ben zeer dankbaar dat ik voor de KNHS heb mogen werken.’ De jaren 2006 en 2014 springen er wat hem betreft bovenuit. ‘2006 was een heel mooi jaar met het teamgoud tijdens de Wereldruiterspelen in Aken. En 2014 was helemaal geweldig met twee wereldtitels’. Hij doelt op het Nederlandse teamgoud en de individuele WK-titel van Jeroen Dubbeldam in Caen.

Bovendien veroverde de equipe van Ehrens in 2012 zilver tijdens de landenwedstrijd op de Olympische Spelen in Londen. Zijn laatste wapenfeit was dit najaar: de verrassende winst van het Nederlands team in de Nations Cup Finale in Barcelona. Zonder het te weten bezorgden Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten, Willem Greve en Sanne Thijssen de bondscoach een gedenkwaardig afscheid.

Aan KNHS nu de taak om een nieuwe bondscoach te vinden. Boelhouwer wijst er op dat de springsport de afgelopen jaren enorm is veranderd. ‘Het aantal vijfsterrenwedstrijden (hoogste niveau, red.) is exceptioneel gegroeid waardoor ruiters sportieve en commerciële belangen steeds beter moeten afwegen. Wat betekent dit voor de inzet van hun toppaarden voor de landenwedstrijden? Wil je de eer van het land verdedigen of kies je voor een lucratieve springwedstrijd? Hierdoor verandert de rol van de bondscoach in de toekomst ook, het management wordt steeds belangrijker.’

Haast met nieuwe coach

Boelhouwer hoopt zo snel mogelijk een nieuwe coach te kunnen presenteren. De bond wil geen tijd verspillen. Boelhouwer: ‘Komende zomer wachten de Wereldruiterspelen in Denemarken en dat is het eerste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van 2024.’ Deze week spreken afgevaardigden van de KNHS met ruiters over de kernkwaliteiten waaraan de nieuwe bondscoach moet voldoen waarna een profiel wordt opgesteld.

Op voorhand lijkt Eric van der Vleuten, de vader van Maikel, een ideale kandidaat te zijn. De 58-jarige springruiter en oud-bondscoach van Spanje vindt het op dit moment te vroeg voor een rol als bondscoach van de Nederlandse springruiters. Van der Vleuten senior springt nog altijd op het hoogste niveau en richt zich de komende jaren volop op zijn eigen carrière.